Кубок Америки 2019
Эквадор
1:2
Конец матча
Стадион: Фонте-Нова
Чили
3' Желтая карточкаМендес Джегсон
0:1
8' ГолФуэнсалида Хосе
1:1
26' ПенальтиВаленсия Эннер
34' Желтая карточкаМена Анхель
44' Желтая карточкаАриас Габриэль
1:2
51' ГолСанчес Алексис
53' Желтая карточкаБосежур Жан
79' Желтая карточкаАрболеда Роберт
81' Желтая карточкаГруэсо Карлос
83' Желтая карточкаИсла Маурисио
87' Желтая карточкаВидаль Артуро
90' Красная карточкаАчильер Габриэль
90' Желтая карточкаВеласко Педро
10
Мена
Анхель
17
Медель
Гари
15
Босежур
Жан
13
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мена АнхельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гомес Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
-
15 Босежур ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
13 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Урра ЕркоВратарь
-
18 Хара ГонсалоЗащитник
- Защитник
-
21 Опасо ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
Ход матча
8'
0:1
26'
1:1
34'
44'
51'
1:2
53'
79'
81'
83'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 21
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Эквадор Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор
США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка Эквадор 1:3 Аргентина Чили 2:1 Эквадор Эквадор 1:2 Перу Бразилия 2:0 Эквадор Эквадор 3:1 Тринидад и Тобаго Эквадор 3:0 Сальвадор Эквадор 1:1 Венесуэла Эквадор 0:2 Колумбия Парагвай 2:1 Эквадор
Чили Последние 20 матчей: +8 =4 -8Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили
Последние игры между собой
Эквадор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Чили: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Эквадор
9.3% (13)
Ничья
12.9% (18)
Чили
77.9% (109)
1:2 Чили
37.1% (52)
0:1 Чили
17.9% (25)
1:1 Ничья
10.7% (15)
0:2 Чили
10.7% (15)
2:1 Эквадор
7.1% (10)
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