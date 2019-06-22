Кубок Америки 2019

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Эквадор
1:2
Конец матча

Стадион:
Чили
0'
3' Желтая карточка
Мендес Джегсон
0:1
8' Гол
Фуэнсалида Хосе
1:1
26' Пенальти
Валенсия Эннер
34' Желтая карточка
Мена Анхель
44' Желтая карточка
Ариас Габриэль
1:2
51' Гол
Санчес Алексис
53' Желтая карточка
Босежур Жан
79' Желтая карточка
Арболеда Роберт
81' Желтая карточка
Груэсо Карлос
83' Желтая карточка
Исла Маурисио
87' Желтая карточка
Видаль Артуро
90' Красная карточка
Ачильер Габриэль
90' Желтая карточка
Веласко Педро
90'+7
22
Домингес
Александр
4
Веласко
Педро
3
Арболеда
Роберт
21
Ачильер
Габриэль
6
Рамирес
Кристьян
23
Мендес
Джегсон
18
Орехуэла
Джефферсон
8
Груэсо
Карлос
10
Мена
Анхель
13
Валенсия
Эннер
7
Ибарра
Ромарио
1
Ариас
Габриэль
4
Исла
Маурисио
17
Медель
Гари
3
Марипан
Гильермо
15
Босежур
Жан
20
Арангис
Чарлес
13
Пульгар
Эрик
8
Видаль
Артуро
6
Фуэнсалида
Хосе
11
Варгас
Эдуардо
7
Санчес
Алексис
Эквадор
4-3-3
Чили
4-3-3

Ход матча

3'
Мендес Джегсон
 
8'
0:1
Фуэнсалида Хосе
26'
Валенсия Эннер
1:1
34'
Мена Анхель
 
44'
 
Ариас Габриэль
51'
1:2
Санчес Алексис
(Арангис Чарлес)
53'
 
Босежур Жан
60'
Валенсия Антонио
Мендес Джегсон
 
69'
Гарсес Карлос
Ибарра Ромарио
 
70'
 
Диас Пауло
Фуэнсалида Хосе
79'
Арболеда Роберт
 
81'
Груэсо Карлос
 
83'
 
Исла Маурисио
83'
Eduar Preciado
Мена Анхель
 
86'
 
Эрнандес Пабло II
Варгас Эдуардо
87'
 
Видаль Артуро
90'
Ачильер Габриэль
 
90'
 
Хара Гонсало
Видаль Артуро
90'
Веласко Педро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 21
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Эквадор Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор
США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка Эквадор 1:3 Аргентина Чили 2:1 Эквадор Эквадор 1:2 Перу Бразилия 2:0 Эквадор Эквадор 3:1 Тринидад и Тобаго Эквадор 3:0 Сальвадор Эквадор 1:1 Венесуэла Эквадор 0:2 Колумбия Парагвай 2:1 Эквадор
Чили Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили
Чили 4:1 Гондурас Чили 2:3 Коста-Рика Мексика 0:1 Чили Перу 3:0 Чили Южная Корея 0:0 Чили Польша 2:2 Чили Сербия 0:1 Чили Румыния 3:2 Чили Дания 0:0 Чили Швеция 1:2 Чили Бразилия 3:0 Чили Чили 2:1 Эквадор Боливия 1:0 Чили Чили 0:3 Парагвай Чили 0:1 Германия Португалия 0:0 Чили

Последние игры между собой

Эквадор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Чили: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Чили 2:1 Эквадор Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Эквадор 3:0 Чили Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Чили 2:0 Эквадор Кубок Америки Чили 2:1 Эквадор Чемпионат Мира
Эквадор 3:1 Чили Чемпионат Мира Эквадор 3:0 Чили Международные матчи Чили 1:0 Эквадор Чемпионат Мира Эквадор 1:0 Чили Чемпионат Мира

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Чили Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Уругвай Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Япония Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Эквадор Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Fonte Nova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эквадор 1:2 Чили
Эквадор
9.3% (13)
Ничья
12.9% (18)
Чили
77.9% (109)
1:2 Чили
37.1% (52)
0:1 Чили
17.9% (25)
1:1 Ничья
10.7% (15)
0:2 Чили
10.7% (15)
2:1 Эквадор
7.1% (10)
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