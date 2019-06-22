Кубок Америки 2019

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

51' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

51' Эквадор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

50' Видаль Артуро из команды Чили делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Чили вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Эквадор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Эквадор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Чили вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Чили вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Ачильер Габриэль из команды Эквадор плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

46' Мендес Джегсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

44' Ариас Габриэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Матч возобновлен

41' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Эквадор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Эквадор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Чили вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Мендес Джегсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

34' Ачильер Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Мена Анхель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эквадор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Эквадор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

26' Г О О О О Л - Валенсия Эннер из команды Эквадор забивает с точки!

25' Медель Гари ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

22' Чили вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Чили вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Эквадор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

19' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

19' Матч возобновлен

19' Ибарра Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хорошая попытка от Санчес Алексис , был неплохой удар, но вратарь спас

15' Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.

12' Чили вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Эквадор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Орехуэла Джефферсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.

8' Г О О О О Л - Фуэнсалида Хосе забивает!

8' Плохо играет Ибарра Ромарио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

8' Босежур Жан из команды Чили сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Арангис Чарлес из команды Чили делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Веласко Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

5' Матч возобновлен

4' Арангис Чарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Мендес Джегсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Чили начинает с центра поля