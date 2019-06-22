Кубок Африканских Наций 2019
ДР Конго
0:2
Конец матча
Стадион: Каир Интернейшнл
Уганда
0:1
14' ГолPatrick Kaddu
35' Желтая карточкаДжуко Мурушиди
45' Желтая карточкаБоласи Янник
0:2
48' ГолОкви Эммануэл
54' Желтая карточкаБопе Мервиль
18
Бопе
Мервиль
13
Elia
Meschak
11
Боласи
Янник
23
Азира
Майкл
22
Lumala
Abdu
17
Мия
Фарук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Бопе МервильПолузащитник
-
13 Elia MeschakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Боласи ЯнникПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Магома ЖакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ибенже Флоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Lumala AbduПолузащитник
-
17 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Салим ДжамалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Isaac Muleme
-
-
Главный тренер: Sebastien Desabre
Ход матча
14'
0:1
35'
45'
48'
0:2
54'
Предыдущие игры
ДР Конго Последние 20 матчей: +7 =9 -4Кения 1:1 ДР Конго ДР Конго 0:0 Буркина-Фасо ДР Конго 1:0 Либерия Конго 1:1 ДР Конго
Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Либерия 1:1 ДР Конго Нигерия 1:1 ДР Конго ДР Конго 3:1 Гвинея Ливия 1:2 ДР Конго ДР Конго 2:2 Тунис Тунис 2:1 ДР Конго Конго 0:0 ДР Конго ДР Конго 3:1 Конго ДР Конго 2:0 Ботсвана Кения 2:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Гана Того 1:3 ДР Конго Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго ДР Конго 1:0 Марокко
Уганда Последние 20 матчей: +7 =9 -4Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Туркменистан Танзания 3:0 Уганда Нигерия 0:0 Уганда
Уганда 1:0 Кабо-Верде Лесото 0:2 Уганда Уганда 3:0 Лесото Уганда 0:0 Танзания Уганда 0:0 Малави Уганда 3:1 Сан-Томе и Принсипи Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Уганда 0:1 Намибия Замбия 3:1 Уганда Бурунди 1:2 Уганда Уганда 1:2 Занзибар Эфиопия 1:1 Уганда Уганда 5:1 Южный Судан Уганда 0:0 Бурунди Конго 1:1 Уганда Уганда 0:0 Гана
ДР Конго
76.9% (113)
Ничья
17% (25)
Уганда
6.1% (9)
1:0 ДР Конго
45.6% (67)
2:1 ДР Конго
19% (28)
1:1 Ничья
12.2% (18)
2:0 ДР Конго
10.2% (15)
0:0 Ничья
4.1% (6)
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