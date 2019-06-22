Кубок Африканских Наций 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Африканских Наций 2019
ДР Конго
0:2
Конец матча

Стадион:
Уганда
0'
0:1
14' Гол
Patrick Kaddu
35' Желтая карточка
Джуко Мурушиди
45' Желтая карточка
Боласи Янник
0:2
48' Гол
Окви Эммануэл
54' Желтая карточка
Бопе Мервиль
90'+4
1
Матампи
Ли
2
Мпеко
Иссама
15
Луйиндама
Кристиан
5
Тиссеран
Марсель
14
Масуаку
Артур
18
Бопе
Мервиль
13
Elia
Meschak
22
М'Бемба
Шансель
10
Мпоку
Поль-Жозе
11
Боласи
Янник
17
Бакамбу
Седрик
18
Оньянго
Деннис
5
Bevis
Mugabi
4
Джуко
Мурушиди
16
Вассва
Хассан
15
Валусимби
Годфри
23
Азира
Майкл
8
Ауко
Халид
22
Lumala
Abdu
17
Мия
Фарук
7
Окви
Эммануэл
9
Patrick
Kaddu
ДР Конго
Уганда

Ход матча

14'
0:1
Patrick Kaddu
(Мия Фарук)
35'
 
Джуко Мурушиди
45'
Боласи Янник
 
48'
0:2
Окви Эммануэл
(Мия Фарук)
52'
Болинжи Жонатан
Мпоку Поль-Жозе
 
54'
Бопе Мервиль
 
60'
Магома Жак
М'Бемба Шансель
 
71'
Ассомбалонга Бритт
Боласи Янник
 
75'
 
Allan Kyambadde
Patrick Kaddu
81'
 
Isaac Muleme
Lumala Abdu
88'
 
Аваньи Тимоти
Мия Фарук

Предыдущие игры

ДР Конго Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Кения 1:1 ДР Конго ДР Конго 0:0 Буркина-Фасо ДР Конго 1:0 Либерия Конго 1:1 ДР Конго
Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Либерия 1:1 ДР Конго Нигерия 1:1 ДР Конго ДР Конго 3:1 Гвинея Ливия 1:2 ДР Конго ДР Конго 2:2 Тунис Тунис 2:1 ДР Конго Конго 0:0 ДР Конго ДР Конго 3:1 Конго ДР Конго 2:0 Ботсвана Кения 2:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Гана Того 1:3 ДР Конго Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго ДР Конго 1:0 Марокко
Уганда Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Туркменистан Танзания 3:0 Уганда Нигерия 0:0 Уганда
Уганда 1:0 Кабо-Верде Лесото 0:2 Уганда Уганда 3:0 Лесото Уганда 0:0 Танзания Уганда 0:0 Малави Уганда 3:1 Сан-Томе и Принсипи Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Уганда 0:1 Намибия Замбия 3:1 Уганда Бурунди 1:2 Уганда Уганда 1:2 Занзибар Эфиопия 1:1 Уганда Уганда 5:1 Южный Судан Уганда 0:0 Бурунди Конго 1:1 Уганда Уганда 0:0 Гана

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Уганда Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Египет Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зимбабве Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. ДР Конго Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cairo Int'l Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ДР Конго 0:2 Уганда
ДР Конго
76.9% (113)
Ничья
17% (25)
Уганда
6.1% (9)
1:0 ДР Конго
45.6% (67)
2:1 ДР Конго
19% (28)
1:1 Ничья
12.2% (18)
2:0 ДР Конго
10.2% (15)
0:0 Ничья
4.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...