Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:4
Второй тайм: 55'
Стадион: Мариенлист
Мольде
0:1
9' ГолMartin Ellingsen
12' Желтая карточкаФоррен Вегард
0:2
15' ГолДжеймс Леке
0:3
25' ГолДжеймс Леке
0:4
29' ГолДжеймс Леке
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
-
45 Emil Breivik
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
9'
12'
15'
0:2
25'
0:3
29'
0:4
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде
Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|4:0
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Будё-Глимт
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|4.
|Кристиансунд
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|5.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Викинг
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Волеренга
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|8.
|Хёугесунн
|11
|4
|4
|3
|17 - 10
|16
|9.
|Русенборг
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Ранхейм
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Тромсё
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|14.
|Мьёндален
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:4
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Стабек
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
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