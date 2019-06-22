Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:4
Второй тайм: 55'

Стадион:
Мольде
0'
0:1
9' Гол
Martin Ellingsen
12' Желтая карточка
Форрен Вегард
0:2
15' Гол
Джеймс Леке
0:3
25' Гол
Джеймс Леке
0:4
29' Гол
Джеймс Леке
55'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
3
Парр
Джонатан
2
Хамуд
Мунир
23
Спельманн
Мартин
90
Пеллегрино
Амаль
18
Реннинг
Мартин
7
Стенгель
Херман
77
Кейта
Мохаммед
9
Sebastian
Pedersen
II
12
Кранинкс
Алекс
2
Martin
Bjoernbak
5
Форрен
Вегард
28
Хёуген
Кристоффер
19
Хестад
Эйрик
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
14
Кнутсон
Эрлинг
9
Мострем
Маттиас
7
Эйкрем
Магнус
10
Джеймс
Леке
Стрёмсгодсет
4-1-4-1
Мольде
3-4-3

Ход матча

9'
0:1
Martin Ellingsen
(Martin Bjoernbak)
12'
 
Форрен Вегард
15'
0:2
Джеймс Леке
(Эйкрем Магнус)
25'
0:3
Джеймс Леке
(Эйкрем Магнус)
29'
0:4
Джеймс Леке
(Эйкрем Магнус)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде
Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген
Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 4:0 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Будё-Глимт 10 6 2 2 21 - 13 20
4. Кристиансунд 11 5 3 3 12 - 11 18
5. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Викинг 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Волеренга 11 5 2 4 17 - 16 17
8. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
9. Русенборг 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Ранхейм 11 4 1 6 13 - 17 13
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 10 2 4 4 9 - 11 10
13. Тромсё 11 3 1 7 11 - 19 10
14. Мьёндален 11 2 4 5 16 - 22 10
15. Стрёмсгодсет 0:4 12 2 3 7 12 - 21 9
16. Стабек 9 2 1 6 6 - 14 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Форрен Вегард получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Martin Ellingsen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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