Кубок Африканских Наций 2019
Нигерия
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Стадион: Александрия
Бурунди
Предыдущие игры
Нигерия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нигерия 0:1 Сенегал Нигерия 0:0 Зимбабве Нигерия 1:0 Египет Нигерия 3:1 Сейшельские острова
Нигерия 0:0 Уганда ЮАР 1:1 Нигерия Ливия 2:3 Нигерия Нигерия 4:0 Ливия Сейшельские острова 0:3 Нигерия Нигерия 1:2 Аргентина Нигерия 2:0 Исландия Хорватия 2:0 Нигерия Чехия 1:0 Нигерия Англия 2:1 Нигерия Нигерия 1:1 ДР Конго Нигерия 0:2 Сербия Польша 0:1 Нигерия Марокко 4:0 Нигерия Судан 0:1 Нигерия Нигерия 2:1 Ангола
Бурунди Последние 20 матчей: +5 =9 -6Тунис 2:1 Бурунди Алжир 1:1 Бурунди Бурунди 1:1 Габон Южный Судан 2:5 Бурунди
Бурунди 1:1 Мали Мали 0:0 Бурунди Габон 1:1 Бурунди Бурунди 1:2 Уганда Кения 1:0 Бурунди Южный Судан 0:0 Бурунди Бурунди 4:1 Эфиопия Уганда 0:0 Бурунди Бурунди 3:0 Южный Судан Бурунди 1:0 Джибути Нигер 0:0 Бурунди Бурунди 0:2 Сенегал Намибия 1:3 Бурунди Бурунди 1:3 Намибия Уганда 1:0 Бурунди Кения 1:1 Бурунди
Нигерия
98.6% (72)
Ничья
1.4% (1)
Бурунди
0% (0)
2:0 Нигерия
45.2% (33)
3:0 Нигерия
17.8% (13)
2:1 Нигерия
12.3% (9)
1:0 Нигерия
9.6% (7)
4:0 Нигерия
2.7% (2)
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