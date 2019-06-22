Кубок Америки 2019
0:1
2' ГолМачис Дарвин
6' Желтая карточкаХустиниано Леонель
19
Вака
Рамиро
11
Вака
Хенри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вака РамироПолузащитник
-
11 Вака ХенриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Рохас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кастро РаульПолузащитник
-
16 Вайар ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вильегас Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мурильо ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дудамель Рафаэль
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Боливия Последние 20 матчей: +2 =7 -11Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия
Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Уругвай 4:2 Боливия Боливия 0:0 Бразилия Боливия 1:0 Чили Перу 2:1 Боливия
Венесуэла Последние 20 матчей: +5 =10 -5Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла
Венесуэла 1:1 Эквадор Каталония 2:1 Венесуэла Аргентина 1:3 Венесуэла Иран 1:1 Венесуэла Япония 1:1 Венесуэла ОАЭ 0:2 Венесуэла Панама 0:2 Венесуэла Колумбия 2:1 Венесуэла Венесуэла 0:1 Иран Парагвай 0:1 Венесуэла Венесуэла 0:0 Уругвай Аргентина 1:1 Венесуэла Венесуэла 0:0 Колумбия Эквадор 1:1 Венесуэла США 1:1 Венесуэла Чили 3:1 Венесуэла
Последние игры между собой
Боливия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Венесуэла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Боливия
18.9% (28)
Ничья
17.6% (26)
Венесуэла
63.5% (94)
1:2 Венесуэла
25% (37)
0:1 Венесуэла
25% (37)
1:1 Ничья
14.9% (22)
2:1 Боливия
10.1% (15)
0:2 Венесуэла
8.8% (13)
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