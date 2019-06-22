Кубок Америки 2019

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Боливия
0:1
Перерыв

Стадион:
Венесуэла
0'
0:1
2' Гол
Мачис Дарвин
6' Желтая карточка
Хустиниано Леонель
1
Лампе
Карлос
8
Бехарано
Диего
4
Хакин
Луис
II
22
Джузино
Эдриан
17
Бехарано
Марвин
7
Хустиниано
Леонель
20
Сауседо
Фернандо
15
Арано
Кристиан
19
Вака
Рамиро
11
Вака
Хенри
9
Морено
Марсело
1
Фариньес
Уилкер
16
Росалес
Роберто
4
Чансельор
Джон
20
Эрнандес
Рональд
14
Дель
Пино
Луис
5
Морено
Хуниор
10
Саварино
Джефферсон
11
Хуанпи
Аньор
8
Ринкон
Томас
7
Мачис
Дарвин
23
Рондон
Саломон
Боливия
4-2-3-1
Венесуэла
4-1-4-1

Ход матча

2'
0:1
Мачис Дарвин
(Росалес Роберто)
6'
Хустиниано Леонель
 
34'
Кастро Рауль
Вака Хенри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Боливия Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия
Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Уругвай 4:2 Боливия Боливия 0:0 Бразилия Боливия 1:0 Чили Перу 2:1 Боливия
Венесуэла Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла
Венесуэла 1:1 Эквадор Каталония 2:1 Венесуэла Аргентина 1:3 Венесуэла Иран 1:1 Венесуэла Япония 1:1 Венесуэла ОАЭ 0:2 Венесуэла Панама 0:2 Венесуэла Колумбия 2:1 Венесуэла Венесуэла 0:1 Иран Парагвай 0:1 Венесуэла Венесуэла 0:0 Уругвай Аргентина 1:1 Венесуэла Венесуэла 0:0 Колумбия Эквадор 1:1 Венесуэла США 1:1 Венесуэла Чили 3:1 Венесуэла

Последние игры между собой

Боливия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Венесуэла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Венесуэла 5:0 Боливия Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Боливия 4:2 Венесуэла Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Боливия 3:2 Венесуэла Международные матчи Венесуэла 2:2 Боливия Международные матчи
Боливия 1:1 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 1:0 Боливия Чемпионат Мира Боливия 1:3 Венесуэла Товарищеские матчи Боливия 0:1 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 0:1 Боливия Товарищеские матчи Венесуэла 5:3 Боливия Чемпионат Мира
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mineirao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Боливия 0:1 Венесуэла
Боливия
18.9% (28)
Ничья
17.6% (26)
Венесуэла
63.5% (94)
1:2 Венесуэла
25% (37)
0:1 Венесуэла
25% (37)
1:1 Ничья
14.9% (22)
2:1 Боливия
10.1% (15)
0:2 Венесуэла
8.8% (13)
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