Кубок Африканских Наций 2019
Гвинея
2:2
Конец матча
Стадион: Александрия
Мадагаскар
1:0
34' ГолКаба Сори
1:1
49' ГолАндрианантенайна Анисет
53' Желтая карточкаIbrahim Amada
1:2
55' ГолCharles Andriamahitsinoro
65' Желтая карточкаМетанир Ромен
2:2
66' ПенальтиКамано Франсуа
81' Желтая карточкаИлаймааритра Марко
22
Кейта
Али
II
21
Каба
Сори
- Основной состав
-
22 Кейта Али IIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Каба СориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Камара ФодеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ласс БангураНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Ibrahim Kone
-
Главный тренер: Пут Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фонтен ТомаЗащитник
-
22 Момбри ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Paulin VoavyПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Грос ВильямНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Dupuis
Ход матча
34'
1:0
53'
65'
66'
2:2
Предыдущие игры
Гвинея Последние 20 матчей: +8 =3 -9Египет 3:1 Гвинея Гвинея 0:1 Бенин Гвинея 0:1 Гамбия ЦАР 0:0 Гвинея
Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар Руанда 1:1 Гвинея Гвинея 2:0 Руанда Гвинея 1:0 ЦАР Мавритания 0:1 Гвинея Марокко 3:1 Гвинея Гвинея 1:2 Судан ДР Конго 3:1 Гвинея Гвинея 1:4 Тунис Ливия 1:0 Гвинея Гвинея 3:2 Ливия Гвинея 7:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея Кот-д'Ивуар 2:3 Гвинея Алжир 2:1 Гвинея Камерун 1:2 Гвинея
Мадагаскар Последние 20 матчей: +8 =8 -4Кения 1:0 Мадагаскар Люксембург 3:3 Мадагаскар Сенегал 2:0 Мадагаскар Мадагаскар 1:3 Судан
Мадагаскар 1:0 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0:1 Мадагаскар Мадагаскар 2:2 Сенегал ЮАР 0:0 Мадагаскар Мадагаскар 1:0 Коморские острова Сейшельские острова 1:1 Мадагаскар Мадагаскар 2:1 Мозамбик Косово 1:0 Мадагаскар Того 0:0 Мадагаскар Коморские острова 1:1 Мадагаскар Мадагаскар 0:0 Ангола Мозамбик 0:2 Мадагаскар Мадагаскар 2:2 Мозамбик Мозамбик 1:4 Мадагаскар Зимбабве 0:0 Мадагаскар Судан 1:3 Мадагаскар
Гвинея
86.4% (127)
Ничья
10.2% (15)
Мадагаскар
3.4% (5)
1:0 Гвинея
35.4% (52)
2:0 Гвинея
25.9% (38)
2:1 Гвинея
19.7% (29)
1:1 Ничья
5.4% (8)
0:0 Ничья
3.4% (5)
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