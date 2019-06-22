Кубок Африканских Наций 2019

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Гвинея
2:2
Конец матча

Стадион:
Мадагаскар
0'
1:0
34' Гол
Каба Сори
1:1
49' Гол
Андрианантенайна Анисет
53' Желтая карточка
Ibrahim Amada
1:2
55' Гол
Charles Andriamahitsinoro
65' Желтая карточка
Метанир Ромен
2:2
66' Пенальти
Камано Франсуа
81' Желтая карточка
Илаймааритра Марко
90'+4
22
Кейта
Али
II
18
Дюрестам
Микаэль
15
Жанвье
Жульян
6
Фалетт
Симон
3
Силла
Иссиага
13
Сиссе
Ибраима
4
Диавара
Амаду
7
Камара
Мохамед
III
16
Траоре
Ибраима
21
Каба
Сори
10
Камано
Франсуа
23
Melvin
Adrien
20
Метанир
Ромен
5
Pascal
Razakanantenaina
21
Фонтен
Тома
22
Момбри
Жером
15
Ibrahim
Amada
13
Андрианантенайна
Анисет
6
Илаймааритра
Марко
12
Номенжанари
Лалайна
9
Андриацима
Фанева
2
Charles
Andriamahitsinoro
Гвинея
Мадагаскар

Ход матча

34'
Каба Сори
(Диавара Амаду)
1:0
49'
1:1
Андрианантенайна Анисет
(Charles Andriamahitsinoro)
53'
 
Ibrahim Amada
55'
1:2
Charles Andriamahitsinoro
(Pascal Razakanantenaina)
62'
Кейта Наби
Камара Мохамед III
 
64'
 
Rayan Raveleson
Ibrahim Amada
65'
 
Метанир Ромен
66'
Камано Франсуа
2:2
73'
 
Paulin Voavy
Charles Andriamahitsinoro
78'
Койта Бенгали-Фоде
Камано Франсуа
 
81'
 
Илаймааритра Марко
86'
Яттара Мохамед
Каба Сори
 

Предыдущие игры

Гвинея Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Египет 3:1 Гвинея Гвинея 0:1 Бенин Гвинея 0:1 Гамбия ЦАР 0:0 Гвинея
Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар Руанда 1:1 Гвинея Гвинея 2:0 Руанда Гвинея 1:0 ЦАР Мавритания 0:1 Гвинея Марокко 3:1 Гвинея Гвинея 1:2 Судан ДР Конго 3:1 Гвинея Гвинея 1:4 Тунис Ливия 1:0 Гвинея Гвинея 3:2 Ливия Гвинея 7:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея Кот-д'Ивуар 2:3 Гвинея Алжир 2:1 Гвинея Камерун 1:2 Гвинея
Мадагаскар Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Кения 1:0 Мадагаскар Люксембург 3:3 Мадагаскар Сенегал 2:0 Мадагаскар Мадагаскар 1:3 Судан
Мадагаскар 1:0 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0:1 Мадагаскар Мадагаскар 2:2 Сенегал ЮАР 0:0 Мадагаскар Мадагаскар 1:0 Коморские острова Сейшельские острова 1:1 Мадагаскар Мадагаскар 2:1 Мозамбик Косово 1:0 Мадагаскар Того 0:0 Мадагаскар Коморские острова 1:1 Мадагаскар Мадагаскар 0:0 Ангола Мозамбик 0:2 Мадагаскар Мадагаскар 2:2 Мозамбик Мозамбик 1:4 Мадагаскар Зимбабве 0:0 Мадагаскар Судан 1:3 Мадагаскар
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alexandria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гвинея 2:2 Мадагаскар
Гвинея
86.4% (127)
Ничья
10.2% (15)
Мадагаскар
3.4% (5)
1:0 Гвинея
35.4% (52)
2:0 Гвинея
25.9% (38)
2:1 Гвинея
19.7% (29)
1:1 Ничья
5.4% (8)
0:0 Ничья
3.4% (5)
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