США: МЛС 2019

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Цинциннати
0:2
Второй тайм: 52'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
12' Гол
Emmanuel Okyere Boateng I
0:2
15' Гол
Fabio Alvarez
52'
18
Spencer
Richey
27
Эйлаш
Фатей
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
17
Депланье
Матье
45
Ледесма
Эммануэль
6
Бертоне
Леонардо
8
Victor
Ulloa
31
Kekuta
Manneh
81
Rashawn
Dally
24
Frankie
Amaya
1
Бингэм
Дэвид
22
Акинола
Айо
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
4
David
Romney
2
Китчен
Перри
14
Корона
Джо
17
Ллетгет
Себастьян
11
Fabio
Alvarez
24
Emmanuel
Okyere
Boateng
I
9
Ибрагимович
Златан
Цинциннати
4-4-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Emmanuel Okyere Boateng I
(Fabio Alvarez)
15'
0:2
Fabio Alvarez

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати
Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 9 4 4 31 - 20 31
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
4. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Чикаго Файр 1:0 17 5 6 6 25 - 23 21
8. Торонто 0:0 16 5 5 6 26 - 25 20
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 0:2 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
5. Даллас 0:0 17 6 5 6 22 - 22 23
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
8. Реал Солт-Лейк 0:1 16 6 1 9 21 - 28 19
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Спортинг Канзас-Сити 15 3 7 5 26 - 27 16
11. Колорадо Рэпидс 16 4 3 9 25 - 34 15
12. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Fabio Alvarez бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Emmanuel Boateng бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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