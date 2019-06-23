США: МЛС 2019
Цинциннати
0:2
Второй тайм: 52'
Стадион: Nippert Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
12' ГолEmmanuel Okyere Boateng I
0:2
15' ГолFabio Alvarez
27
Эйлаш
Фатей
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Эйлаш ФатейЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
-
Главный тренер: Yoann Damet
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Акинола АйоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Полузащитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
-
29 Ethan Zubak
-
-
-
27 Emil Cuello
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
12'
15'
0:2
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +5 =2 -13Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати
Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|9
|4
|4
|31 - 20
|31
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Чикаго Файр
|1:0
|17
|5
|6
|6
|25 - 23
|21
|8.
|Торонто
|0:0
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|0:2
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Даллас
|0:0
|17
|6
|5
|6
|22 - 22
|23
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|7
|5
|26 - 27
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|16
|4
|3
|9
|25 - 34
|15
|12.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
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