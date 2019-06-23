США: МЛС 2019
24
Хеджес
Мэтт
3
Мур
Дрю
26
Симан
Лоран
18
Nick
DeLeon
14
Jay
Chapman
27
Liam
Fraser
91
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Ricardo Pepi
-
-
20 Jimmy Maurer
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
91 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас
Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто
Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто
Последние игры между собой
Даллас: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Торонто: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Даллас 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:2 Даллас МЛС Торонто 1:1 Даллас МЛС Торонто 3:0 Даллас Товарищеские матчи Даллас 0:3 Торонто КОНКАКАФ Торонто 0:1 Даллас КОНКАКАФ Торонто 0:1 Даллас МЛС Даллас 1:0 Торонто МЛС Даллас 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:2 Торонто МЛС Торонто 1:1 Даллас МЛС Даллас 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:2 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|9
|4
|4
|31 - 20
|31
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Чикаго Файр
|1:0
|17
|5
|6
|6
|25 - 23
|21
|8.
|Торонто
|0:0
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|0:2
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:0
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|5.
|Даллас
|0:0
|17
|6
|5
|6
|22 - 22
|23
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|4
|6
|6
|17 - 20
|18
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|7
|5
|26 - 27
|16
|11.
|Колорадо Рэпидс
|16
|4
|3
|9
|25 - 34
|15
|12.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
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