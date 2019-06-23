США: МЛС 2019

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Даллас
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Торонто
0' 39'
1
Гонзалез
Джесси
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
33
Серрильо
Эдвин
18
Сервания
Брандон
21
Michael
Barrios
19
Помикал
Пакстон
14
Dominique
Badji
27
Jesus
Ferreira
16
Вестберг
Квентин
22
Richie
Laryea
15
Завалета
Эрик
3
Мур
Дрю
26
Симан
Лоран
2
Морроу
Джастин
18
Nick
DeLeon
8
Дельгадо
Марко
14
Jay
Chapman
27
Liam
Fraser
91
Бойд
Терренс
Даллас
4-2-3-1
Торонто
5-4-1

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас
Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто
Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто

Последние игры между собой

Даллас: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Торонто: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Торонто 0:1 Даллас МЛС Даллас 3:1 Торонто МЛС Торонто 1:0 Даллас МЛС Даллас 3:2 Торонто МЛС
Даллас 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:2 Даллас МЛС Торонто 1:1 Даллас МЛС Торонто 3:0 Даллас Товарищеские матчи Даллас 0:3 Торонто КОНКАКАФ Торонто 0:1 Даллас КОНКАКАФ Торонто 0:1 Даллас МЛС Даллас 1:0 Торонто МЛС Даллас 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:2 Торонто МЛС Торонто 1:1 Даллас МЛС Даллас 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:2 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 9 4 4 31 - 20 31
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
4. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Чикаго Файр 1:0 17 5 6 6 25 - 23 21
8. Торонто 0:0 16 5 5 6 26 - 25 20
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 0:2 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
5. Даллас 0:0 17 6 5 6 22 - 22 23
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
8. Реал Солт-Лейк 0:1 16 6 1 9 21 - 28 19
9. Ванкувер Уайткэпс 16 4 6 6 17 - 20 18
10. Спортинг Канзас-Сити 15 3 7 5 26 - 27 16
11. Колорадо Рэпидс 16 4 3 9 25 - 34 15
12. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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