США: МЛС 2019

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Ванкувер Уайткэпс
0:2
Первый тайм: 45'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
8' Гол
Рубио Диего
0:2
20' Гол
Andre Shinyashiki
27' Желтая карточка
Kei Ansu Kamara
45'
18
Zac
MacMath
28
Jakob
Nerwinski
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
4
Хван
Ин-Беом
6
Эрисе
Йон
8
Фелипе
Мартинс
7
Венуто
12
Монтеро
Фреди
29
Рейна
Йорди
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
4
Уилсон
Дэнни
10
Акоста
Келлин
II
7
Рубио
Диего
20
Nicolas
Mezquida
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Рубио Диего
(Nicolas Mezquida)
20'
0:2
Andre Shinyashiki
(Kei Ansu Kamara)
27'
 
Kei Ansu Kamara

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 9 4 4 31 - 20 31
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
4. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 16 5 4 7 26 - 28 19
8. Чикаго Файр 17 4 7 6 25 - 24 19
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 17 7 4 6 25 - 22 25
5. Хьюстон Динамо 13 7 3 3 21 - 14 24
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
9. Колорадо Рэпидс 2:0 17 5 3 9 27 - 34 18
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 17 4 6 7 17 - 22 18
11. Спортинг Канзас-Сити 15 3 7 5 26 - 27 16
12. Портленд Тимберс 13 4 2 7 19 - 26 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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