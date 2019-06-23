США: МЛС 2019
Ванкувер Уайткэпс
0:2
Первый тайм: 45'
Стадион: Би-Си Плэйс
Колорадо Рэпидс
0:1
8' ГолРубио Диего
0:2
20' ГолAndre Shinyashiki
27' Желтая карточкаKei Ansu Kamara
18
Zac
MacMath
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
7
Венуто
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ВенутоНападающий
- Нападающий
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Запасные игроки
-
46 Brett LevisПолузащитник
-
23 Саттер СкоттПолузащитник
-
-
-
-
94 Victor II
-
39 Sean Melvin
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Conor Casey
Ход матча
8'
0:1
20'
27'
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|9
|4
|4
|31 - 20
|31
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|16
|5
|4
|7
|26 - 28
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|5.
|Хьюстон Динамо
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|9.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|17
|5
|3
|9
|27 - 34
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|7
|5
|26 - 27
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|13
|4
|2
|7
|19 - 26
|14
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