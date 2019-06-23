Швеция: Суперэттан 2019
Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 39'
Треллеборг
25' Желтая карточкаАндерссон Хуго
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
16
Fabio
VI
10
Орлов
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Fabio VIНападающий
-
10 Орлов ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ahmad Gero
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
25'
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =3 -6Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге
Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС
Треллеборг Последние 20 матчей: +3 =7 -10Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер
Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|13
|10
|2
|1
|27 - 12
|32
|2.
|Мьельбю
|1:0
|14
|9
|1
|4
|17 - 12
|28
|3.
|Эргрюте ФФ
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|4.
|Йёнчёпинг
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 11
|21
|5.
|Браге
|0:1
|14
|6
|3
|5
|17 - 11
|21
|6.
|Норрбю
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|7.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|Дегерфорс
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|Треллеборг
|0:0
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Вестерос СК
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|11.
|Хальмстад
|13
|4
|2
|7
|12 - 14
|14
|12.
|ГАИС
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|13.
|Фрей
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Сюрианска
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|15.
|Эстер
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|16.
|Броммапойкарна
|13
|2
|3
|8
|16 - 23
|9
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