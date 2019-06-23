Швеция: Суперэттан 2019

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Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 39'
Треллеборг
0'
25' Желтая карточка
Андерссон Хуго
39'
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
22
Ткалчич
Никола
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
17
Daryl
Smylie
19
Яллоу
Александр
16
Fabio
VI
10
Орлов
Якоб
1
Ларсен
Андреас
II
4
Jakob
Glasberg
8
Нильссон
Робин
23
Андерссон
Хуго
19
Вестерлунн
Никлас
16
Oscar
Johansson
I
7
Андерссон
Эрик
3
Sebastian
Ohlsson
II
24
Mattias
Haakansson
10
Zoran
Jovanovic
33
Dennis
Agyare
Antwi
Йёнчёпинг
3-5-2
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

25'
 
Андерссон Хуго

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге
Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС
Треллеборг Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер
Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг Аллсвенскан Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 13 10 2 1 27 - 12 32
2. Мьельбю 1:0 14 9 1 4 17 - 12 28
3. Эргрюте ФФ 13 6 3 4 18 - 14 21
4. Йёнчёпинг 0:0 14 6 3 5 21 - 11 21
5. Браге 0:1 14 6 3 5 17 - 11 21
6. Норрбю 12 5 5 2 16 - 14 20
7. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
8. Дегерфорс 13 5 3 5 18 - 18 18
9. Треллеборг 0:0 14 3 7 4 16 - 18 16
10. Вестерос СК 13 3 6 4 13 - 13 15
11. Хальмстад 13 4 2 7 12 - 14 14
12. ГАИС 12 3 4 5 10 - 15 13
13. Фрей 13 3 4 6 14 - 25 13
14. Сюрианска 12 3 3 6 12 - 21 12
15. Эстер 12 1 7 4 10 - 14 10
16. Броммапойкарна 13 2 3 8 16 - 23 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Андерссон Хуго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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