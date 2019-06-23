Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
1:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Intility Arena
Сарпсборг-08
0:1
19' ГолСальвесен Ларс-Йорген
1:1
34' ГолФинне Бор
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
26
Доннум
Арон
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
-
40 Эджук ЧидераПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
19'
34'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =4 -5Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём
Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм
Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Волеренга 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 5:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:3 Волеренга Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Будё-Глимт
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|4.
|Кристиансунд
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|5.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|Викинг
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Волеренга
|0:1
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|8.
|Хёугесунн
|11
|4
|4
|3
|17 - 10
|16
|9.
|Русенборг
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|10.
|Ранхейм
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|11.
|Сарпсборг-08
|1:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|13.
|Тромсё
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|14.
|Мьёндален
|11
|2
|4
|5
|16 - 22
|10
|15.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Стабек
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
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