Норвегия: Типпелиген 2019

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Волеренга
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
19' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
1:1
34' Гол
Финне Бор
39'
21
Adam
Larsen
II
5
Эфрайн
Хуарес
2
Накким
Маркус
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
26
Доннум
Арон
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
10
Вильяльмссон
Маттиас
78
Васютин
Александр
11
Линнсет
Йонатан
6
Несс Николай
44
Бато
Шелдон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
19
Ларсен
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
45
Ларсен
Йорген
Волеренга
4-2-3-1
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Сальвесен Ларс-Йорген
(Ларсен Йорген)
34'
Финне Бор
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём
Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм
Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 Кубок
Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Волеренга 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 5:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:3 Волеренга Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Будё-Глимт 10 6 2 2 21 - 13 20
4. Кристиансунд 11 5 3 3 12 - 11 18
5. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
6. Викинг 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Волеренга 0:1 12 5 2 5 17 - 17 17
8. Хёугесунн 11 4 4 3 17 - 10 16
9. Русенборг 11 4 3 4 11 - 14 15
10. Ранхейм 11 4 1 6 13 - 17 13
11. Сарпсборг-08 1:0 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
13. Тромсё 11 3 1 7 11 - 19 10
14. Мьёндален 11 2 4 5 16 - 22 10
15. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
16. Стабек 9 2 1 6 6 - 14 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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