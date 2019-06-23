Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
1:0
Первый тайм: 41'
Браге
0'
1:0
30' Гол
Джазе Моханад
41'
13
Carljohan
Eriksson
I
26
Mohammed
Mbye
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
6
Pavle
Vagic
24
Taylor
Silverholt
11
Эйольфссон
Гисли
16
Jacob
Bergstroem
1
Adrian
Engdahl
13
Понтус
Хиндрикес
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
16
Andre
Kamp
23
Oscar
Lundin
20
Bjarni
Antonsson
11
Anton
Lundin
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
Мьельбю
4-4-1-1
Браге
4-4-2

Ход матча

30'
Джазе Моханад
1:0

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС
Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна
Браге Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге
Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 13 10 2 1 27 - 12 32
2. Мьельбю 1:0 14 9 1 4 17 - 12 28
3. Эргрюте ФФ 13 6 3 4 18 - 14 21
4. Йёнчёпинг 0:0 14 6 3 5 21 - 11 21
5. Браге 0:1 14 6 3 5 17 - 11 21
6. Норрбю 12 5 5 2 16 - 14 20
7. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
8. Дегерфорс 13 5 3 5 18 - 18 18
9. Треллеборг 0:0 14 3 7 4 16 - 18 16
10. Вестерос СК 13 3 6 4 13 - 13 15
11. Хальмстад 13 4 2 7 12 - 14 14
12. ГАИС 12 3 4 5 10 - 15 13
13. Фрей 13 3 4 6 14 - 25 13
14. Сюрианска 12 3 3 6 12 - 21 12
15. Эстер 12 1 7 4 10 - 14 10
16. Броммапойкарна 13 2 3 8 16 - 23 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Джазе Моханад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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