Швеция: Суперэттан 2019
1:0
30' ГолДжазе Моханад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Andre KampПолузащитник
-
23 Oscar LundinПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
30'
1:0
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС
Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна
Браге Последние 20 матчей: +8 =4 -8Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге
Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|13
|10
|2
|1
|27 - 12
|32
|2.
|Мьельбю
|1:0
|14
|9
|1
|4
|17 - 12
|28
|3.
|Эргрюте ФФ
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|4.
|Йёнчёпинг
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 11
|21
|5.
|Браге
|0:1
|14
|6
|3
|5
|17 - 11
|21
|6.
|Норрбю
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|7.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|Дегерфорс
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|Треллеборг
|0:0
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|10.
|Вестерос СК
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|11.
|Хальмстад
|13
|4
|2
|7
|12 - 14
|14
|12.
|ГАИС
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|13.
|Фрей
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|14.
|Сюрианска
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|15.
|Эстер
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|16.
|Броммапойкарна
|13
|2
|3
|8
|16 - 23
|9
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