Кубок Африканских Наций 2019
Предыдущие игры
Марокко Последние 20 матчей: +11 =4 -5Марокко 2:3 Замбия Марокко 0:1 Гамбия Марокко 0:1 Аргентина Малави 0:0 Марокко
Тунис 0:1 Марокко Марокко 2:0 Камерун Коморские острова 2:2 Марокко Марокко 1:0 Коморские острова Марокко 3:0 Малави Испания 2:2 Марокко Португалия 1:0 Марокко Марокко 0:1 Иран Эстония 1:3 Марокко Марокко 2:1 Словакия Марокко 0:0 Украина Марокко 2:0 Узбекистан Сербия 1:2 Марокко Марокко 4:0 Нигерия Марокко 3:1 Ливия Марокко 2:0 Намибия
Намибия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гана 0:1 Намибия Замбия 4:1 Намибия Намибия 0:0 Гвинея-Бисау Намибия 1:0 Мозамбик
Мозамбик 1:2 Намибия Ботсвана 1:0 Намибия Намибия 1:1 Замбия Замбия 0:0 Намибия Марокко 2:0 Намибия Намибия 1:1 Замбия Уганда 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Намибия 3:1 Зимбабве Намибия 2:0 Коморские острова Коморские острова 2:1 Намибия Зимбабве 1:0 Намибия Намибия 1:0 Зимбабве Намибия 0:1 ЮАР Намибия 0:0 Лесото Гвинея-Бисау 1:0 Намибия
Последние игры между собой
Марокко: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Намибия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Марокко
93.4% (71)
Ничья
6.6% (5)
Намибия
0% (0)
2:0 Марокко
39.5% (30)
1:0 Марокко
23.7% (18)
2:1 Марокко
13.2% (10)
1:1 Ничья
5.3% (4)
3:0 Марокко
5.3% (4)
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