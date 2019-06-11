Кубок Африканских Наций 2019

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Марокко
 
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Стадион:
Намибия

Предыдущие игры

Марокко Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Марокко 2:3 Замбия Марокко 0:1 Гамбия Марокко 0:1 Аргентина Малави 0:0 Марокко
Тунис 0:1 Марокко Марокко 2:0 Камерун Коморские острова 2:2 Марокко Марокко 1:0 Коморские острова Марокко 3:0 Малави Испания 2:2 Марокко Португалия 1:0 Марокко Марокко 0:1 Иран Эстония 1:3 Марокко Марокко 2:1 Словакия Марокко 0:0 Украина Марокко 2:0 Узбекистан Сербия 1:2 Марокко Марокко 4:0 Нигерия Марокко 3:1 Ливия Марокко 2:0 Намибия
Намибия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гана 0:1 Намибия Замбия 4:1 Намибия Намибия 0:0 Гвинея-Бисау Намибия 1:0 Мозамбик
Мозамбик 1:2 Намибия Ботсвана 1:0 Намибия Намибия 1:1 Замбия Замбия 0:0 Намибия Марокко 2:0 Намибия Намибия 1:1 Замбия Уганда 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Намибия 3:1 Зимбабве Намибия 2:0 Коморские острова Коморские острова 2:1 Намибия Зимбабве 1:0 Намибия Намибия 1:0 Зимбабве Намибия 0:1 ЮАР Намибия 0:0 Лесото Гвинея-Бисау 1:0 Намибия

Последние игры между собой

Марокко: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Намибия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Марокко 2:0 Намибия Чемпионат Африканских наций Намибия 1:2 Марокко Международные матчи Намибия 1:5 Марокко Кубок Африканских Наций Марокко 2:0 Намибия Товарищеские матчи

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ЮАР Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Марокко Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Намибия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - Намибия

    До начала игры, которая состоится 23.06.2019, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Марокко - Намибия
    Марокко
    93.4% (71)
    Ничья
    6.6% (5)
    Намибия
    0% (0)
    2:0 Марокко
    39.5% (30)
    1:0 Марокко
    23.7% (18)
    2:1 Марокко
    13.2% (10)
    1:1 Ничья
    5.3% (4)
    3:0 Марокко
    5.3% (4)
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