Швеция: Суперэттан 2019

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Хальмстад
4:0
Второй тайм: 74'
Фрей
0'
1:0
21' Гол
Karim Sadat
2:0
42' Гол
Karim Sadat
3:0
53' Гол
Karim Sadat
4:0
71' Гол
Rasmus Wiedesheim-Paul
74'
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
15
Ларссон
Петер
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
27
Erik
Ahlstrand
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
11
Karim
Sadat
1
Jonas
Olsson
XI
3
Jon
Birkfeldt
4
Hjalmar
Ekdal
2
Marcus
Degerlund
7
Слипер
Даниэль
16
Samouil
Izountouemoi
27
Kim
Skoglund
6
Pedro
Ribeiro
I
8
Mattias
Bouvin
20
Melvin
Frithzell
11
Зе
Витор
Хальмстад
4-4-2
Фрей
4-4-2

Ход матча

21'
Karim Sadat
(Вестерберг Еспер)
1:0
42'
Karim Sadat
(Вестерберг Еспер)
2:0
53'
Karim Sadat
3:0
62'
 
Andre Alsanati
Samouil Izountouemoi
71'
Rasmus Wiedesheim-Paul
(Karim Sadat)
4:0
72'
 
Abdul Halik Hudu
Melvin Frithzell

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс
Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад
Фрей Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС
Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фрей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Фрей 1:5 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:2 Фрей Суперэттан Хальмстад 1:0 Фрей Суперэттан Фрей 5:2 Хальмстад Суперэттан
Хальмстад 2:0 Фрей Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 13 10 2 1 27 - 12 32
2. Мьельбю 14 8 1 5 17 - 14 25
3. Браге 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Йёнчёпинг 14 7 2 5 23 - 11 23
5. Эргрюте ФФ 0:0 14 6 4 4 18 - 14 22
6. Норрбю 12 5 5 2 16 - 14 20
7. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
8. Дегерфорс 13 5 3 5 18 - 18 18
9. Хальмстад 4:0 14 5 2 7 16 - 14 17
10. Вестерос СК 13 3 6 4 13 - 13 15
11. Треллеборг 14 3 6 5 16 - 20 15
12. ГАИС 12 3 4 5 10 - 15 13
13. Фрей 0:4 14 3 4 7 14 - 29 13
14. Сюрианска 12 3 3 6 12 - 21 12
15. Эстер 12 1 7 4 10 - 14 10
16. Броммапойкарна 0:0 14 2 4 8 16 - 23 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Karim Sadat бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Karim Sadat бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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