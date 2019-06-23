Швеция: Суперэттан 2019
1:0
21' ГолKarim Sadat
2:0
42' ГолKarim Sadat
3:0
53' ГолKarim Sadat
4:0
71' ГолRasmus Wiedesheim-Paul
23
Джурич
Душан
11
Karim
Sadat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Karim SadatНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kim SkoglundПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зе ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
26 Olle Edlund
-
-
-
-
Ход матча
21'
1:0
42'
2:0
53'
3:0
71'
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс
Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад
Фрей Последние 20 матчей: +5 =7 -8Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Фрей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|13
|10
|2
|1
|27 - 12
|32
|2.
|Мьельбю
|14
|8
|1
|5
|17 - 14
|25
|3.
|Браге
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|4.
|Йёнчёпинг
|14
|7
|2
|5
|23 - 11
|23
|5.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|6.
|Норрбю
|12
|5
|5
|2
|16 - 14
|20
|7.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|Дегерфорс
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|Хальмстад
|4:0
|14
|5
|2
|7
|16 - 14
|17
|10.
|Вестерос СК
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|11.
|Треллеборг
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|12.
|ГАИС
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|13.
|Фрей
|0:4
|14
|3
|4
|7
|14 - 29
|13
|14.
|Сюрианска
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|15.
|Эстер
|12
|1
|7
|4
|10 - 14
|10
|16.
|Броммапойкарна
|0:0
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
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