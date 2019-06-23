Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Англия (жен)
3:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Стад дю Эно
Камерун (жен)
4' Желтая карточкаЛеуко Ивонн
1:0
14' ГолГаутон Стеф
2:0
45' ГолУайт Эллен
3:0
58' ГолГринвуд Алекс
10
Кирби
Фран
18
Уайт
Эллен
11
Дагган
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кирби ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уайт ЭлленНападающий
-
11 Дагган ТониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Эрпс МэриВратарь
-
12 Стоукс ДемиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Мэд БетПолузащитник
-
20 Карни КаренПолузащитник
-
16 Мур ДжейдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дэйли РейчелНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Авона АурельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Абам МишелаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сонкенг ИсисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Абена НинонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеумфа Ален
Ход матча
4'
14'
1:0
45'
2:0
58'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Англия (жен) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Япония (жен) 0:2 Англия (жен) Англия (жен) 1:0 Аргентина (жен) Англия (жен) 2:1 Шотландия (жен) Англия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен)
Англия (жен) 2:0 Дания (жен) Англия (жен) 2:1 Испания (жен) Англия (жен) 0:1 Канада (жен) Англия (жен) 0:2 Швеция (жен) Австрия (жен) 0:3 Англия (жен) Англия (жен) 1:1 Австралия (жен) Англия (жен) 1:0 Бразилия (жен) Казахстан (жен) 0:6 Англия (жен) Уэльс (жен) 0:3 Англия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 0:2 Англия (жен) Англия (жен) 0:0 Уэльс (жен) США (жен) 1:0 Англия (жен) Германия (жен) 2:2 Англия (жен) Англия (жен) 4:1 Франция (жен) Англия (жен) 5:0 Казахстан (жен)
Камерун (жен) Последние 12 матчей: +3 =0 -9Камерун (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) Голландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Канада (жен) 1:0 Камерун (жен) Испания (жен) 4:0 Камерун (жен)
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (жен)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Норвегия (жен)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Нигерия (жен)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Южная Корея (жен)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (жен)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Испания (жен)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Китай (жен)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|ЮАР (жен)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (жен)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Бразилия (жен)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Австралия (жен)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Ямайка (жен)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (жен)
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Япония (жен)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Аргентина (жен)
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Шотландия (жен)
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Канада (жен)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Камерун (жен)
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Новая Зеландия (жен)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|США (жен)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|18 - 0
|9
|2.
|Швеция (жен)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Чили (жен)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|Таиланд (жен)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 20
|0
Англия (жен)
98.6% (139)
Ничья
0% (0)
Камерун (жен)
1.4% (2)
2:0 Англия (жен)
33.3% (47)
2:1 Англия (жен)
29.1% (41)
3:0 Англия (жен)
14.2% (20)
1:0 Англия (жен)
10.6% (15)
3:1 Англия (жен)
5% (7)
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