Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Англия (жен)
3:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Камерун (жен)
0'
4' Желтая карточка
Леуко Ивонн
1:0
14' Гол
Гаутон Стеф
2:0
45' Гол
Уайт Эллен
3:0
58' Гол
Гринвуд Алекс
66'
1
Бардсли
Карен
2
Бронз
Люси
5
Гаутон
Стеф
6
Брайт
Милли
3
Гринвуд
Алекс
4
Уолш
Кейра
10
Кирби
Фран
8
Скотт
Джилл
7
Паррис
Никита
18
Уайт
Эллен
11
Дагган
Тони
1
Нго
Ндом
Аннетт
11
Авона
Аурель
5
Эжанге
Августине
6
Джонсон
Эстель
4
Леуко
Ивонн
3
Нчут
Аджара
22
Абам
Мишела
8
Феуджио
Раисса
10
Янго
Джаннетт
7
Онгене
Габриэль
17
Энганамут
Гаэль
Англия (жен)
Камерун (жен)

Ход матча

4'
 
Леуко Ивонн
14'
Гаутон Стеф
(Дагган Тони)
1:0
45'
Уайт Эллен
(Бронз Люси)
2:0
53'
 
Такунда Александра
Энганамут Гаэль
58'
Гринвуд Алекс
(Дагган Тони)
3:0
64'
 
Сонкенг Исис
Эжанге Августине
64'
Тэйлор Джоди
Уайт Эллен
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Англия (жен) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Япония (жен) 0:2 Англия (жен) Англия (жен) 1:0 Аргентина (жен) Англия (жен) 2:1 Шотландия (жен) Англия (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен)
Англия (жен) 2:0 Дания (жен) Англия (жен) 2:1 Испания (жен) Англия (жен) 0:1 Канада (жен) Англия (жен) 0:2 Швеция (жен) Австрия (жен) 0:3 Англия (жен) Англия (жен) 1:1 Австралия (жен) Англия (жен) 1:0 Бразилия (жен) Казахстан (жен) 0:6 Англия (жен) Уэльс (жен) 0:3 Англия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 0:2 Англия (жен) Англия (жен) 0:0 Уэльс (жен) США (жен) 1:0 Англия (жен) Германия (жен) 2:2 Англия (жен) Англия (жен) 4:1 Франция (жен) Англия (жен) 5:0 Казахстан (жен)
Камерун (жен) Последние 12 матчей: +3 =0 -9
Камерун (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) Голландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Канада (жен) 1:0 Камерун (жен) Испания (жен) 4:0 Камерун (жен)
Франция (жен) 6:0 Камерун (жен) Китай (жен) 1:0 Камерун (жен) Швейцария (жен) 1:2 Камерун (жен) Япония (жен) 2:1 Камерун (жен) Камерун (жен) 6:0 Эквадор (жен) Новая Зеландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Великобритания (жен) 3:0 Камерун (жен) Камерун (жен) 0:5 Бразилия (жен)

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Франция (жен) Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Норвегия (жен) Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Нигерия (жен) Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Южная Корея (жен) Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Германия (жен) Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Испания (жен) Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Китай (жен) Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. ЮАР (жен) Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Италия (жен) Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Бразилия (жен) Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Австралия (жен) Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Ямайка (жен) Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Англия (жен) 3:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Япония (жен) Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Аргентина (жен) Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Шотландия (жен) Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Голландия (жен) Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Канада (жен) Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Камерун (жен) 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Новая Зеландия (жен) Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. США (жен) Заявка 3 3 0 0 18 - 0 9
2. Швеция (жен) Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Чили (жен) Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Таиланд (жен) Заявка 3 0 0 3 1 - 20 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Hainaut. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Англия (жен) 3:0 Камерун (жен)
Англия (жен)
98.6% (139)
Ничья
0% (0)
Камерун (жен)
1.4% (2)
2:0 Англия (жен)
33.3% (47)
2:1 Англия (жен)
29.1% (41)
3:0 Англия (жен)
14.2% (20)
1:0 Англия (жен)
10.6% (15)
3:1 Англия (жен)
5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...