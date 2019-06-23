Норвегия: Первый дивизион 2019
КФУМ
2:0
Перерыв
Стадион: КФУМ Арена
Хам-Кам
1:0
20' ГолMoses Mawa
2:0
25' ГолЭбю Олав
43' Желтая карточкаЭбю Олав
18
Эбю
Олав
11
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Petter OlsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
20'
1:0
25'
2:0
43'
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Нест-Сотра 0:4 КФУМ Скейд 1:1 КФУМ КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ
Хам-Кам Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам
Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Саннефьёрд
|12
|8
|3
|1
|24 - 16
|27
|3.
|КФУМ
|2:0
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Рёуфосс
|1:1
|12
|6
|2
|4
|21 - 23
|20
|6.
|Старт
|11
|6
|1
|4
|18 - 16
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|12
|5
|2
|5
|25 - 15
|17
|8.
|Санднес
|1:0
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Ерв
|1:1
|12
|3
|7
|2
|15 - 15
|16
|10.
|Согндаль
|1:1
|11
|4
|3
|4
|19 - 17
|15
|11.
|Нест-Сотра
|1:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|12.
|Хам-Кам
|0:2
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|13.
|Скейд
|1:1
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Нутодден
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|15.
|Стрёммен
|0:0
|12
|0
|6
|6
|8 - 18
|6
|16.
|Тромсдален
|0:1
|12
|0
|2
|10
|15 - 41
|2
Загрузка...