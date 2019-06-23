Норвегия: Первый дивизион 2019

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КФУМ
2:0
Перерыв

Стадион:
Хам-Кам
0'
1:0
20' Гол
Moses Mawa
2:0
25' Гол
Эбю Олав
43' Желтая карточка
Эбю Олав
12
Knut-Andre
Skjaerstein
7
Robin
Rasch
28
Emmanuel
Troudart
15
Mansour
Gueye
II
3
Dadi
Dodou
Gaye
31
Брикс
Кристиан
18
Эбю
Олав
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
16
Fisnik
Kastrati
11
Moses
Mawa
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
24
Hans
Nordbye
8
Markus
Solbakken
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
КФУМ
4-2-3-1
Хам-Кам
4-2-3-1

Ход матча

20'
Moses Mawa
(Эбю Олав)
1:0
25'
Эбю Олав
2:0
43'
Эбю Олав
 

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нест-Сотра 0:4 КФУМ Скейд 1:1 КФУМ КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ
Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен Согндаль 4:2 КФУМ КФУМ 5:0 Ерв Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ КФУМ 1:2 Осане Фредрикстад 1:1 КФУМ КФУМ 3:0 Фредрикстад КФУМ 3:1 Эгерсунд Волеренга-2 1:3 КФУМ
Хам-Кам Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам
Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ 1:3 Хам-Кам Второй дивизион Хам-Кам 1:0 КФУМ Второй дивизион Хам-Кам 3:1 КФУМ Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 12 9 3 0 22 - 7 30
2. Саннефьёрд 12 8 3 1 24 - 16 27
3. КФУМ 2:0 12 7 2 3 24 - 14 23
4. Конгсвингер 0:0 12 6 4 2 14 - 9 22
5. Рёуфосс 1:1 12 6 2 4 21 - 23 20
6. Старт 11 6 1 4 18 - 16 19
7. Улленсакер-Киса 12 5 2 5 25 - 15 17
8. Санднес 1:0 12 4 5 3 17 - 14 17
9. Ерв 1:1 12 3 7 2 15 - 15 16
10. Согндаль 1:1 11 4 3 4 19 - 17 15
11. Нест-Сотра 1:1 12 3 4 5 12 - 12 13
12. Хам-Кам 0:2 12 3 4 5 11 - 14 13
13. Скейд 1:1 12 2 5 5 13 - 16 11
14. Нутодден 12 2 1 9 11 - 22 7
15. Стрёммен 0:0 12 0 6 6 8 - 18 6
16. Тромсдален 0:1 12 0 2 10 15 - 41 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Эбю Олав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Moses Mawa бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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