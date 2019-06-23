Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Викинг
1:2
Перерыв

Стадион:
Будё-Глимт
0'
5' Желтая карточка
Конрадсен Мортен
0:1
18' Гол
Frederik Andre Bjoerkan
0:2
28' Гол
Geir Andre Herrem
33' Желтая карточка
Patrick Berg
1:2
37' Гол
Торстведт Кристиан
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
28
Торстведт
Кристиан
27
Фридйонссон
Самуэль
20
Ylldren
Ibrahimaj
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
2
Marius
Lode
18
Brede
Mathias
Moe
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
14
Ulrik
Saltnes
7
Patrick
Berg
16
Конрадсен
Мортен
26
Эвьен
Хэкон
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
Викинг
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

5'
 
Конрадсен Мортен
18'
0:1
Frederik Andre Bjoerkan
20'
Usmani Sale
Трипич Златко
 
28'
0:2
Geir Andre Herrem
(Конрадсен Мортен)
33'
 
Patrick Berg
37'
Торстведт Кристиан
(Хёйланд Томми)
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт
Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт
Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер

Последние игры между собой

Викинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Будё-Глимт 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Викинг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:3 Викинг Типпелиген
Будё-Глимт 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Будё-Глимт Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 1:0 11 8 1 2 16 - 8 25
3. Будё-Глимт 2:1 11 7 2 2 23 - 14 23
4. Кристиансунд 0:0 12 5 4 3 12 - 11 19
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
7. Викинг 1:2 11 5 2 4 16 - 15 17
8. Хёугесунн 0:1 12 4 4 4 17 - 11 16
9. Русенборг 0:0 12 4 4 4 11 - 14 16
10. Ранхейм 1:1 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
13. Тромсё 0:0 12 3 2 7 11 - 19 11
14. Мьёндален 1:1 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
16. Стабек 0:0 10 2 2 6 6 - 14 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...