Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
1:2
Перерыв
Стадион: SR-Bank Arena
Будё-Глимт
5' Желтая карточкаКонрадсен Мортен
0:1
18' ГолFrederik Andre Bjoerkan
0:2
28' ГолGeir Andre Herrem
33' Желтая карточкаPatrick Berg
1:2
37' ГолТорстведт Кристиан
26
Эвьен
Хэкон
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Usmani SaleНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Защитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
18'
28'
33'
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт
Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт
Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер
Последние игры между собой
Викинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|1:0
|11
|8
|1
|2
|16 - 8
|25
|3.
|Будё-Глимт
|2:1
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|4.
|Кристиансунд
|0:0
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|5.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|7.
|Викинг
|1:2
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 11
|16
|9.
|Русенборг
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|10.
|Ранхейм
|1:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Тромсё
|0:0
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|14.
|Мьёндален
|1:1
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Стабек
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
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