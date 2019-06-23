Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
1:1
Перерыв
Стадион: Фоссхауган Кампус
Скейд
1:0
11' ГолХеуген Сигурд
1:1
13' ГолMesut Can
16' Желтая карточкаСтейринг Пер-Магнус
34' Желтая карточкаHenning Toensberg Andresen
37' Желтая карточкаФредриксен Ульрик
19
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Адамс АкорНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
11'
1:0
13'
1:1
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +6 =4 -10Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль
Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль
Скейд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Саннефьёрд
|12
|8
|3
|1
|24 - 16
|27
|3.
|КФУМ
|2:0
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Рёуфосс
|1:1
|12
|6
|2
|4
|21 - 23
|20
|6.
|Старт
|11
|6
|1
|4
|18 - 16
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|12
|5
|2
|5
|25 - 15
|17
|8.
|Санднес
|1:0
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Ерв
|1:1
|12
|3
|7
|2
|15 - 15
|16
|10.
|Согндаль
|1:1
|11
|4
|3
|4
|19 - 17
|15
|11.
|Нест-Сотра
|1:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|12.
|Хам-Кам
|0:2
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|13.
|Скейд
|1:1
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Нутодден
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|15.
|Стрёммен
|0:0
|12
|0
|6
|6
|8 - 18
|6
|16.
|Тромсдален
|0:1
|12
|0
|2
|10
|15 - 41
|2
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