Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
1:1
Перерыв

Стадион:
Скейд
0'
1:0
11' Гол
Хеуген Сигурд
1:1
13' Гол
Mesut Can
16' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
34' Желтая карточка
Henning Toensberg Andresen
37' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
4
Антониевич
Стефан
3
Стейринг
Пер-Магнус
16
Росет
Мартин-Уве
24
Йенсен
Сикстен
7
Шульц
Эрик
5
Фредриксен
Ульрик
19
Свеен
Оле
18
Хеуген
Сигурд
9
Ульрик
Фло
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
4
Kim
Eugen
Skogsrud
22
Henning
Toensberg
Andresen
6
Mohammed
Mahnin
7
Hassan
Mohamed
Yousef
11
Будусон
Джонни
10
Mesut
Can
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
Согндаль
4-4-2
Скейд
4-3-3

Ход матча

11'
Хеуген Сигурд
1:0
13'
1:1
Mesut Can
16'
Стейринг Пер-Магнус
 
34'
 
Henning Toensberg Andresen
37'
Фредриксен Ульрик
 

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль
Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль
Скейд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес
Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Скейд 1:1 Согндаль Адекколига Согндаль 2:1 Скейд Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 12 9 3 0 22 - 7 30
2. Саннефьёрд 12 8 3 1 24 - 16 27
3. КФУМ 2:0 12 7 2 3 24 - 14 23
4. Конгсвингер 0:0 12 6 4 2 14 - 9 22
5. Рёуфосс 1:1 12 6 2 4 21 - 23 20
6. Старт 11 6 1 4 18 - 16 19
7. Улленсакер-Киса 12 5 2 5 25 - 15 17
8. Санднес 1:0 12 4 5 3 17 - 14 17
9. Ерв 1:1 12 3 7 2 15 - 15 16
10. Согндаль 1:1 11 4 3 4 19 - 17 15
11. Нест-Сотра 1:1 12 3 4 5 12 - 12 13
12. Хам-Кам 0:2 12 3 4 5 11 - 14 13
13. Скейд 1:1 12 2 5 5 13 - 16 11
14. Нутодден 12 2 1 9 11 - 22 7
15. Стрёммен 0:0 12 0 6 6 8 - 18 6
16. Тромсдален 0:1 12 0 2 10 15 - 41 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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