Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
0:0
Перерыв

Стадион:
Русенборг
0'
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
6
Пиринен
Юха
15
Андерсен
Магнус
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
25
Lasse
Nilsen
11
Тейлор
Роберт
42
Бакенга
Мушага
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
22
Gjermund
Aasen
25
Лундему
Мариус
15
Трондсен
Андерс
17
Babajide
David
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
Тромсё
3-5-1-1
Русенборг
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё
Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё
Русенборг Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг
Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Русенборг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Русенборг Типпелиген Тромсё 0:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Тромсё Типпелиген
Тромсё 1:1 Русенборг Кубок Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Русенборг 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:4 Русенборг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 1:0 11 8 1 2 16 - 8 25
3. Будё-Глимт 2:1 11 7 2 2 23 - 14 23
4. Кристиансунд 0:0 12 5 4 3 12 - 11 19
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
7. Викинг 1:2 11 5 2 4 16 - 15 17
8. Хёугесунн 0:1 12 4 4 4 17 - 11 16
9. Русенборг 0:0 12 4 4 4 11 - 14 16
10. Ранхейм 1:1 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
13. Тромсё 0:0 12 3 2 7 11 - 19 11
14. Мьёндален 1:1 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
16. Стабек 0:0 10 2 2 6 6 - 14 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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