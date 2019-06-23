Норвегия: Типпелиген 2019
25
Lasse
Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +5 =2 -13Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё
Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё
Русенборг Последние 20 матчей: +10 =3 -7Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг
Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Русенборг: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Тромсё 1:1 Русенборг Кубок Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген Русенборг 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:4 Русенборг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|1:0
|11
|8
|1
|2
|16 - 8
|25
|3.
|Будё-Глимт
|2:1
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|4.
|Кристиансунд
|0:0
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|5.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|7.
|Викинг
|1:2
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 11
|16
|9.
|Русенборг
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|10.
|Ранхейм
|1:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Тромсё
|0:0
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|14.
|Мьёндален
|1:1
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Стабек
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
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