Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
0:0
Перерыв
Стадион: Кристиансунд
Стабек
0:0
27' Не забитый пенальтиКастрати Фламур
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
25
Ветлесен
Уго
10
Боли
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Bendik ByeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Thomas AmangНападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Боли ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Jie SunЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Oscar Aga
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
27'
0:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
10 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =6 -4Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд
Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн
Стабек Последние 20 матчей: +10 =2 -8Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек
Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё Стрёммен 1:2 Стабек Хам-Кам 1:3 Стабек
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Стабек: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|1:0
|11
|8
|1
|2
|16 - 8
|25
|3.
|Будё-Глимт
|2:1
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|4.
|Кристиансунд
|0:0
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|5.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|7.
|Викинг
|1:2
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 11
|16
|9.
|Русенборг
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|10.
|Ранхейм
|1:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Тромсё
|0:0
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|14.
|Мьёндален
|1:1
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Стабек
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
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