Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Кристиансунд
0:0
Перерыв

Стадион:
Стабек
0'
0:0
27' Не забитый пенальти
Кастрати Фламур
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
8
Haris
Cirak
21
Диоп
Амиду
23
Paal
Erik
Ulvestad
13
Bendik
Bye
11
Кастрати
Фламур
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
12
Сандберг
Маркус
5
Steinar
Stroemnes
4
Демидов
Вадим
21
Вихманн
Мадис
16
Ханше-Ольсен
Андреас
25
Ветлесен
Уго
20
Брюнхильдсен
Ола
8
Бохинен
Эмиль
6
Касси
Люк
17
Браатен
Даниэль
10
Боли
Франк
Кристиансунд
4-3-3
Стабек
4-4-2

Ход матча

27'
Кастрати Фламур
0:0
36'
Thomas Amang
Кастрати Фламур
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд
Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн
Стабек Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек
Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё Стрёммен 1:2 Стабек Хам-Кам 1:3 Стабек

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Стабек: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Стабек 0:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:4 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 1:2 Стабек Первый дивизион Стабек 0:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 1:0 11 8 1 2 16 - 8 25
3. Будё-Глимт 2:1 11 7 2 2 23 - 14 23
4. Кристиансунд 0:0 12 5 4 3 12 - 11 19
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
7. Викинг 1:2 11 5 2 4 16 - 15 17
8. Хёугесунн 0:1 12 4 4 4 17 - 11 16
9. Русенборг 0:0 12 4 4 4 11 - 14 16
10. Ранхейм 1:1 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
13. Тромсё 0:0 12 3 2 7 11 - 19 11
14. Мьёндален 1:1 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
16. Стабек 0:0 10 2 2 6 6 - 14 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Кастрати Фламур уходит, Thomas Amang вместо него
  • Описание гола
    27'
    ПРОМАХ - Кастрати Фламур бьет пенальти, но не забивает!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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