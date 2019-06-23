Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
1:1
Перерыв

Стадион:
Ерв
0'
0:1
12' Гол
Thomas Zernichow
1:1
22' Гол
Bjarte Haugsdal
43' Желтая карточка
Simon Andreas Larsen I
1
Фей
Рензе
5
Bjarte
Haugsdal
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
20
Jefferson
De
Souza
21
Mads
Sande
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
22
Mads
Bjoersvik
Songve
10
Alexander
Dang
9
Lee
Rochester
Soerensen
1
Benjamin
Boujar
4
Espen
Knudsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
5
Peter
Reinhardsen
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
8
Thomas
Zernichow
19
Kristoffer
Toennessen
11
Daniel
Aase
27
Анене
Чума
23
Ole
Marius
Haabestad
Нест-Сотра
4-4-2
Ерв
3-4-1-2

Ход матча

12'
0:1
Thomas Zernichow
(Ole Marius Haabestad)
22'
Bjarte Haugsdal
(Alexander Dang)
1:1
43'
 
Simon Andreas Larsen I

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра
Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра
Ерв Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн
Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ерв: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Нест-Сотра 2:2 Ерв Первый дивизион Ерв 4:1 Нест-Сотра Первый дивизион Ерв 3:0 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 4:0 Ерв Первый дивизион
Нест-Сотра 4:1 Ерв 2-й дивизион Ерв 1:2 Нест-Сотра 2-й дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 12 9 3 0 22 - 7 30
2. Саннефьёрд 12 8 3 1 24 - 16 27
3. КФУМ 2:0 12 7 2 3 24 - 14 23
4. Конгсвингер 0:0 12 6 4 2 14 - 9 22
5. Рёуфосс 1:1 12 6 2 4 21 - 23 20
6. Старт 11 6 1 4 18 - 16 19
7. Улленсакер-Киса 12 5 2 5 25 - 15 17
8. Санднес 1:0 12 4 5 3 17 - 14 17
9. Ерв 1:1 12 3 7 2 15 - 15 16
10. Согндаль 1:1 11 4 3 4 19 - 17 15
11. Нест-Сотра 1:1 12 3 4 5 12 - 12 13
12. Хам-Кам 0:2 12 3 4 5 11 - 14 13
13. Скейд 1:1 12 2 5 5 13 - 16 11
14. Нутодден 12 2 1 9 11 - 22 7
15. Стрёммен 0:0 12 0 6 6 8 - 18 6
16. Тромсдален 0:1 12 0 2 10 15 - 41 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Simon Andreas Larsen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бьярте Хаугсдал бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Thomas Zernichow бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...