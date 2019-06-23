Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
1:1
Перерыв
Стадион: Ааготнес
Ерв
0:1
12' ГолThomas Zernichow
1:1
22' ГолBjarte Haugsdal
43' Желтая карточкаSimon Andreas Larsen I
68
Elmin
Nurkic
21
Mads
Sande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Senai HagosНападающий
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Арам ХалилиНападающий
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
12'
22'
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра
Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра
Ерв Последние 20 матчей: +4 =9 -7Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ерв: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|Саннефьёрд
|12
|8
|3
|1
|24 - 16
|27
|3.
|КФУМ
|2:0
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Рёуфосс
|1:1
|12
|6
|2
|4
|21 - 23
|20
|6.
|Старт
|11
|6
|1
|4
|18 - 16
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|12
|5
|2
|5
|25 - 15
|17
|8.
|Санднес
|1:0
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Ерв
|1:1
|12
|3
|7
|2
|15 - 15
|16
|10.
|Согндаль
|1:1
|11
|4
|3
|4
|19 - 17
|15
|11.
|Нест-Сотра
|1:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 12
|13
|12.
|Хам-Кам
|0:2
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|13.
|Скейд
|1:1
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Нутодден
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|15.
|Стрёммен
|0:0
|12
|0
|6
|6
|8 - 18
|6
|16.
|Тромсдален
|0:1
|12
|0
|2
|10
|15 - 41
|2
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