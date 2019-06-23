Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
1:0
Перерыв
Стадион: Скагерак Арена
Хёугесунн
29' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
1:0
36' ГолНордквелле Фредрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Коне ИбраимаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
36'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн
Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт
Последние игры между собой
Одд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|1:0
|11
|8
|1
|2
|16 - 8
|25
|3.
|Будё-Глимт
|2:1
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|4.
|Кристиансунд
|0:0
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|5.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Бранн
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|7.
|Викинг
|1:2
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|8.
|Хёугесунн
|0:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 11
|16
|9.
|Русенборг
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|10.
|Ранхейм
|1:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Тромсё
|0:0
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|14.
|Мьёндален
|1:1
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|16.
|Стабек
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
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