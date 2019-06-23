Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Одд
1:0
Перерыв

Стадион:
Хёугесунн
0'
29' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
1:0
36' Гол
Нордквелле Фредрик
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
14
Нордквелле
Фредрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
23
Thore
Pedersen
16
Лейте
Бруно
7
Гринхейм
Кристиан
8
Тронстад
Сондре
14
Torbjoern
Kallevaag
11
Самуэльсен
Мартин
33
Kristoffer
Velde
Одд
4-3-3
Хёугесунн
4-4-1-1

Ход матча

29'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
36'
Нордквелле Фредрик
(Борвен Торгейр)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд
Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален Одд 3:0 Ваттенс Одд 0:0 Согндаль
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн
Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт

Последние игры между собой

Одд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Одд 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи
Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 1:0 11 8 1 2 16 - 8 25
3. Будё-Глимт 2:1 11 7 2 2 23 - 14 23
4. Кристиансунд 0:0 12 5 4 3 12 - 11 19
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Бранн 12 5 3 4 15 - 14 18
7. Викинг 1:2 11 5 2 4 16 - 15 17
8. Хёугесунн 0:1 12 4 4 4 17 - 11 16
9. Русенборг 0:0 12 4 4 4 11 - 14 16
10. Ранхейм 1:1 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Лиллестрём 11 3 3 5 10 - 17 12
12. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
13. Тромсё 0:0 12 3 2 7 11 - 19 11
14. Мьёндален 1:1 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
16. Стабек 0:0 10 2 2 6 6 - 14 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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