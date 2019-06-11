Кубок Африканских Наций 2019
Предыдущие игры
Сенегал Последние 20 матчей: +11 =7 -2Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали Сенегал 2:0 Мадагаскар Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал
Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Сенегал 1:1 Узбекистан Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал Кабо-Верде 0:2 Сенегал Буркина-Фасо 2:2 Сенегал Сенегал 0:0 Буркина-Фасо
Танзания Последние 20 матчей: +5 =8 -7Египет 1:0 Танзания Танзания 3:0 Уганда Лесото 1:0 Танзания Танзания 2:0 Кабо-Верде
Кабо-Верде 3:0 Танзания Уганда 0:0 Танзания Алжир 4:1 Танзания Кения 1:0 Танзания Руанда 2:1 Танзания Танзания 1:2 Занзибар Ливия 0:0 Танзания Бенин 1:1 Танзания Руанда 0:0 Танзания Танзания 1:1 Руанда ЮАР 0:1 Танзания Танзания 1:1 Маврикий Ангола 0:0 Танзания Танзания 2:0 Малави Танзания 1:1 Лесото Ботсвана 0:2 Танзания
Сенегал
95.9% (71)
Ничья
4.1% (3)
Танзания
0% (0)
2:0 Сенегал
41.9% (31)
1:0 Сенегал
14.9% (11)
2:1 Сенегал
13.5% (10)
3:0 Сенегал
9.5% (7)
3:1 Сенегал
5.4% (4)
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