Кубок Африканских Наций 2019

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Сенегал
 
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Стадион:
Танзания

Предыдущие игры

Сенегал Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали Сенегал 2:0 Мадагаскар Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал
Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Сенегал 1:1 Узбекистан Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал Кабо-Верде 0:2 Сенегал Буркина-Фасо 2:2 Сенегал Сенегал 0:0 Буркина-Фасо
Танзания Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Египет 1:0 Танзания Танзания 3:0 Уганда Лесото 1:0 Танзания Танзания 2:0 Кабо-Верде
Кабо-Верде 3:0 Танзания Уганда 0:0 Танзания Алжир 4:1 Танзания Кения 1:0 Танзания Руанда 2:1 Танзания Танзания 1:2 Занзибар Ливия 0:0 Танзания Бенин 1:1 Танзания Руанда 0:0 Танзания Танзания 1:1 Руанда ЮАР 0:1 Танзания Танзания 1:1 Маврикий Ангола 0:0 Танзания Танзания 2:0 Малави Танзания 1:1 Лесото Ботсвана 0:2 Танзания

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Алжир Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Танзания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сенегал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Танзания

    До начала игры, которая состоится 23.06.2019, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сенегал - Танзания
    Сенегал
    95.9% (71)
    Ничья
    4.1% (3)
    Танзания
    0% (0)
    2:0 Сенегал
    41.9% (31)
    1:0 Сенегал
    14.9% (11)
    2:1 Сенегал
    13.5% (10)
    3:0 Сенегал
    9.5% (7)
    3:1 Сенегал
    5.4% (4)
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