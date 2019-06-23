Норвегия: Типпелиген 2019
Бранн
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Бранн
Лиллестрём
10
Ордагич
Амер
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Moses Ebiye
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +12 =3 -5Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг
Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =5 -8Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём
Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лиллестрём 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Бранн Типпелиген Лиллестрём 4:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Бранн Типпелиген Лиллестрём 3:4 Бранн Типпелиген Бранн 5:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:4 Бранн Типпелиген Лиллестрём 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Бранн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|Будё-Глимт
|11
|7
|2
|2
|25 - 16
|23
|4.
|Бранн
|0:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Кристиансунд
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|7.
|Викинг
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|8.
|Хёугесунн
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|9.
|Русенборг
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|10.
|Ранхейм
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Тромсё
|12
|4
|1
|7
|12 - 19
|13
|12.
|Лиллестрём
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|Мьёндален
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стабек
|10
|3
|1
|6
|7 - 14
|10
|16.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
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