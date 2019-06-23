Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Лиллестрём
0' 34'
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
15
Акоста
Бисмарк
3
Вормгор
Вито
21
Кристиансен
Рубен
10
Ордагич
Амер
29
Бармен
Кристоффер
8
Хауген
Фредрик
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
4
Tobias
Sahlquist
13
Киппе
Фроде
5
Simen
Rafn
33
Aleksander
Melgalvis
14
Крогстад
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
88
Смарасон
Арнор
7
Густавссон
Даниэль
Бранн
4-3-3
Лиллестрём
4-4-1-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг
Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём
Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:1 Бранн Кубок Лиллестрём 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Бранн Типпелиген Лиллестрём 4:3 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Бранн Типпелиген Лиллестрём 3:4 Бранн Типпелиген Бранн 5:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Бранн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:4 Бранн Типпелиген Лиллестрём 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Бранн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 11 8 1 2 18 - 9 25
3. Будё-Глимт 11 7 2 2 25 - 16 23
4. Бранн 0:0 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Кристиансунд 12 5 3 4 12 - 12 18
7. Викинг 11 5 2 4 18 - 17 17
8. Хёугесунн 12 4 4 4 18 - 13 16
9. Русенборг 12 4 3 5 11 - 15 15
10. Ранхейм 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Тромсё 12 4 1 7 12 - 19 13
12. Лиллестрём 0:0 12 3 4 5 10 - 17 13
13. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
14. Мьёндален 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стабек 10 3 1 6 7 - 14 10
16. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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