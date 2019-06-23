Кубок Африканских Наций 2019
23
М'Боли
Раис
20
Аталь
Юсеф
10
Eric
Jonana
14
Олунга
Майкл
- Основной состав
-
23 М'Боли РаисВратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
-
12 Уна АдамПолузащитник
-
11 Браими ЯсинПолузащитник
-
15 Делор АндиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Djamel Belmadi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Eric JonanaНападающий
-
14 Олунга МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Eric OumaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Masud Juma
-
-
-
23 John Oyemba
-
-
-
Главный тренер: Sebastien Migne
Предыдущие игры
Алжир Последние 20 матчей: +8 =4 -8Алжир 3:2 Мали Алжир 1:1 Бурунди Алжир 1:0 Тунис Алжир 1:1 Гамбия
Кения Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кения 1:1 ДР Конго Кения 1:0 Мадагаскар Гана 1:0 Кения Кения 3:0 Эфиопия
Эфиопия 0:0 Кения Кения 1:0 Малави Кения 1:0 Гана Индия 2:0 Кения Индия 3:0 Кения Кения 2:1 Новая Зеландия Кения 1:0 Экваториальная Гвинея Кения 0:1 Eswatini Кения 2:3 ЦАР Кения 2:2 Коморские острова Кения 2:2 Занзибар Кения 1:0 Бурунди Кения 1:0 Танзания Кения 0:0 Занзибар Кения 0:0 Ливия Кения 2:0 Руанда
Алжир
95.2% (140)
Ничья
4.8% (7)
Кения
0% (0)
1:0 Алжир
34.7% (51)
2:0 Алжир
27.2% (40)
2:1 Алжир
26.5% (39)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Алжир
3.4% (5)
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