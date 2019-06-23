Кубок Африканских Наций 2019

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Алжир
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Кения
0' 4'
23
М'Боли
Раис
20
Аталь
Юсеф
2
Манди
Аисса
4
Djameleddine
Benlamri
21
Бенсебаини
Рами
10
Фегули
Софьян
22
Беннасер
Исмаэль
17
Гедиура
Адлен
7
Марез
Рияд
9
Бунеджах
Багдад
8
Mohamed
Youcef
Belaili
18
Patrick
Matasi
2
Joseph
Okumu
III
5
Musa
Mohammed
I
20
Philemon
Otieno
3
Омар
Абуд
7
Масика
Аюб
12
Ваньяма
Виктор
21
Dennis
Odhiambo
II
11
Francis
Kahata
10
Eric
Jonana
14
Олунга
Майкл
Алжир
Кения

Предыдущие игры

Алжир Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Алжир 3:2 Мали Алжир 1:1 Бурунди Алжир 1:0 Тунис Алжир 1:1 Гамбия
Катар 0:1 Алжир Того 1:4 Алжир Бенин 1:0 Алжир Алжир 2:0 Бенин Гамбия 1:1 Алжир Португалия 3:0 Алжир Алжир 2:3 Кабо-Верде Иран 2:1 Алжир Алжир 4:1 Танзания Алжир 3:0 ЦАР Алжир 1:1 Нигерия Камерун 2:0 Алжир Алжир 0:1 Замбия Замбия 3:1 Алжир Алжир 1:2 Ливия Алжир 1:0 Того
Кения Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кения 1:1 ДР Конго Кения 1:0 Мадагаскар Гана 1:0 Кения Кения 3:0 Эфиопия
Эфиопия 0:0 Кения Кения 1:0 Малави Кения 1:0 Гана Индия 2:0 Кения Индия 3:0 Кения Кения 2:1 Новая Зеландия Кения 1:0 Экваториальная Гвинея Кения 0:1 Eswatini Кения 2:3 ЦАР Кения 2:2 Коморские острова Кения 2:2 Занзибар Кения 1:0 Бурунди Кения 1:0 Танзания Кения 0:0 Занзибар Кения 0:0 Ливия Кения 2:0 Руанда

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Сенегал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Алжир Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Танзания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 4'
    Удар от ворот произведет Кения
  • 4'
    Алжир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Олунга Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Марез Рияд из команды Алжир подал угловой справа.
  • 3'
    Patrick Matasi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Манди Аисса делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Удар от ворот произведет Кения
  • 2'
    Пространство открывается для Бунеджах Багдад, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 2'
    Бенсебаини Рами навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Eric Johana Omondi из команды Кения играет слишком грубо. Бенсебаини Рами оказался на газоне.
  • 1'
    Кения вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Кения начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 30 June Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алжир 0:0 Кения
Алжир
95.2% (140)
Ничья
4.8% (7)
Кения
0% (0)
1:0 Алжир
34.7% (51)
2:0 Алжир
27.2% (40)
2:1 Алжир
26.5% (39)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Алжир
3.4% (5)
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