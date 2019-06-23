США: МЛС 2019
Коламбус Кру
Позже
Стадион: Мэйпфре
Спортинг Канзас-Сити
24
Jon
Kempin
22
Гастон
Сауро
29
Аккам
Давид
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
- Основной состав
-
24 Jon KempinВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Eduardo SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Robson XIV
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Seth SinovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Kelyn RoweНападающий
-
18 Eric Dick
-
Главный тренер: Peter Vermes
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +7 =2 -11Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру
Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +4 =7 -9Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Индепендьенте Ла-Чоррера 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Коламбус Кру 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Коламбус Кру МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|9
|4
|4
|31 - 20
|31
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|16
|5
|4
|7
|26 - 28
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Коламбус Кру
|16
|5
|2
|9
|16 - 24
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|4
|4
|8
|17 - 33
|16
|12.
|Цинциннати
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|5.
|Хьюстон Динамо
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|4
|7
|6
|19 - 22
|19
|10.
|Портленд Тимберс
|14
|5
|2
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|7
|5
|26 - 27
|16
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|4
|4
|9
|27 - 36
|16
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