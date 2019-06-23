США: МЛС 2019

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Коламбус Кру
 
Позже

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
24
Jon
Kempin
25
Аффул
Харрисон
21
Alex
Crognale
22
Гастон
Сауро
14
Уэйлон
Фрэнсис
9
Гузман
Давид
II
8
Artur
Moraes
III
16
Hector
Jimenez
7
Сантуш
Педру
29
Аккам
Давид
32
Маллинс
Патрик
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
2
Барат
Ботонд
5
Беслер
Мэтт
15
Seth
Sinovic
21
Гутьеррес
Фелипе
6
Санчес
Илье
30
Фейлхабер
Бенни
12
Жерсу
Фернандеш
9
Немет
Кристиан
20
Саллой
Даниэль
Коламбус Кру
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру
Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Индепендьенте Ла-Чоррера 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Коламбус Кру 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Коламбус Кру МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 9 4 4 31 - 20 31
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
4. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 16 5 4 7 26 - 28 19
8. Чикаго Файр 17 4 7 6 25 - 24 19
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Коламбус Кру 16 5 2 9 16 - 24 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 16 4 4 8 17 - 33 16
12. Цинциннати 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 17 7 4 6 25 - 22 25
5. Хьюстон Динамо 14 7 3 4 21 - 18 24
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
9. Ванкувер Уайткэпс 17 4 7 6 19 - 22 19
10. Портленд Тимберс 14 5 2 7 23 - 26 17
11. Спортинг Канзас-Сити 15 3 7 5 26 - 27 16
12. Колорадо Рэпидс 17 4 4 9 27 - 36 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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