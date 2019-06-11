Кубок Африканских Наций 2019

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Кот-д'Ивуар
 
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Стадион:
ЮАР

Предыдущие игры

Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия
Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР Руанда 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Того 2:2 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0:2 Замбия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Габон Габон 0:3 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:3 Гвинея Голландия 5:0 Кот-д'Ивуар
ЮАР Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гана 0:0 ЮАР Ливия 1:2 ЮАР ЮАР 1:1 Парагвай ЮАР 1:1 Нигерия
Сейшельские острова 0:0 ЮАР ЮАР 6:0 Сейшельские острова ЮАР 0:0 Ливия ЮАР 0:0 Мадагаскар Замбия 0:2 ЮАР ЮАР 1:1 Ангола Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал ЮАР 3:1 Буркина-Фасо ЮАР 1:2 Кабо-Верде Кабо-Верде 2:1 ЮАР Замбия 2:0 ЮАР ЮАР 2:2 Замбия ЮАР 1:0 Ботсвана Ботсвана 0:2 ЮАР Намибия 0:1 ЮАР

Последние игры между собой

Кот-д'Ивуар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЮАР: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЮАР 1:1 Кот-д'Ивуар Товарищеские матчи

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ЮАР Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Марокко Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Намибия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - ЮАР

    До начала игры, которая состоится 24.06.2019, осталось 2 дня 16 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - ЮАР
    Кот-д'Ивуар
    76.9% (60)
    Ничья
    16.7% (13)
    ЮАР
    6.4% (5)
    2:1 Кот-д'Ивуар
    43.6% (34)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    14.1% (11)
    1:1 Ничья
    11.5% (9)
    2:0 Кот-д'Ивуар
    7.7% (6)
    3:1 Кот-д'Ивуар
    5.1% (4)
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