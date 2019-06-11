Кубок Африканских Наций 2019
Кот-д'Ивуар
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Стадион: Аль-Салам
ЮАР
Предыдущие игры
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +8 =5 -7Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия
Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР Руанда 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Того 2:2 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0:2 Замбия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Габон Габон 0:3 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:3 Гвинея Голландия 5:0 Кот-д'Ивуар
ЮАР Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гана 0:0 ЮАР Ливия 1:2 ЮАР ЮАР 1:1 Парагвай ЮАР 1:1 Нигерия
Последние игры между собой
Кот-д'Ивуар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЮАР: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кот-д'Ивуар
76.9% (60)
Ничья
16.7% (13)
ЮАР
6.4% (5)
2:1 Кот-д'Ивуар
43.6% (34)
1:0 Кот-д'Ивуар
14.1% (11)
1:1 Ничья
11.5% (9)
2:0 Кот-д'Ивуар
7.7% (6)
3:1 Кот-д'Ивуар
5.1% (4)
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