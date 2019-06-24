Швеция: Суперэттан 2019

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Эстер
1:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
16' Желтая карточка
Stefan Karlsson
1:0
31' Гол
Filip Oernblom
53' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
63' Желтая карточка
Fredrik Lundgren II
66' Желтая карточка
Закриссон Хампус
71' Желтая карточка
Карлссон Монц
83' Желтая карточка
Victor Ericsson
1:1
85' Гол
Robin Book
90' Желтая карточка
Nahom Girmai Netabay
90'+8
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
2
Mattias
Pavic
7
Carl
Johansson
III
21
Filip
Oernblom
18
Jonathan
Drott
23
Shina
XIV
16
Dragan
Kapcevic
10
David
Johannesson
1
August
Stroemberg
3
Закриссон
Хампус
4
Jesper
Modig
2
Карлссон
Тобиас
5
Sebastian
Moeller
11
Nahom
Girmai
Netabay
8
Albert
Ejupi
18
Joakim
Lindner
30
Daniel
Krezic
7
Perparim
Beqaj
10
Robin
Book
Эстер
4-4-2
Варберг БоИС
3-5-2

Ход матча

16'
Stefan Karlsson
 
31'
Filip Oernblom
(Dragan Kapcevic)
1:0
32'
Сильверхолт Оливер
Stefan Karlsson
 
53'
 
Карлссон Тобиас
61'
Андреассон Антон
Shina XIV
 
63'
Fredrik Lundgren II
 
64'
 
Rebin Asaad
Perparim Beqaj
66'
 
Закриссон Хампус
71'
Карлссон Монц
 
76'
 
Adama Fofana
Sebastian Moeller
76'
 
Keanin Ayer
Daniel Krezic
79'
Victor Ericsson
Dragan Kapcevic
 
83'
Victor Ericsson
 
85'
1:1
Robin Book
(Nahom Girmai Netabay)
90'
 
Nahom Girmai Netabay

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю
Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:2 Норрбю Варберг БоИС 2:1 ГАИС Фрей 1:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Далкурд Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Браге 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Эскильсминне Далкурд 1:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Оскарсхамн Оскарсхамн 4:2 Варберг БоИС Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Эстер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Эстер 1:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 1:2 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Варберг БоИС Кубок Варберг БоИС 1:3 Эстер Суперэттан
Эстер 5:2 Варберг БоИС Суперэттан Эстер 5:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 2:2 Эстер Суперэттан Варберг БоИС 2:4 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Варберг БоИС Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 14 10 3 1 28 - 13 33
2. Мьельбю 14 8 1 5 17 - 14 25
3. Браге 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Норрбю 13 6 5 2 19 - 16 23
5. Йёнчёпинг 14 7 2 5 23 - 11 23
6. Эргрюте ФФ 14 6 4 4 18 - 14 22
7. Дегерфорс 14 6 3 5 21 - 18 21
8. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
9. Хальмстад 14 5 2 7 16 - 15 17
10. Вестерос СК 13 3 6 4 13 - 13 15
11. Треллеборг 14 3 6 5 16 - 20 15
12. ГАИС 13 3 4 6 10 - 18 13
13. Фрей 14 3 4 7 15 - 29 13
14. Сюрианска 13 3 3 7 14 - 24 12
15. Эстер 13 1 8 4 11 - 15 11
16. Броммапойкарна 14 2 4 8 16 - 23 10
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