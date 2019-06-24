Швеция: Суперэттан 2019
Эстер
1:1
Конец матча
Варберг БоИС
16' Желтая карточкаStefan Karlsson
1:0
31' ГолFilip Oernblom
53' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
63' Желтая карточкаFredrik Lundgren II
66' Желтая карточкаЗакриссон Хампус
71' Желтая карточкаКарлссон Монц
83' Желтая карточкаVictor Ericsson
1:1
85' ГолRobin Book
90' Желтая карточкаNahom Girmai Netabay
23
Shina
XIV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Shina XIVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Emir Avdic
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Robin BookНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Rebin AsaadПолузащитник
-
14 Adama FofanaПолузащитник
-
42 Keanin Ayer
-
28 Erion Sadiku
-
17 Vuk Lugonjic
-
Ход матча
16'
31'
53'
66'
71'
83'
85'
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +11 =3 -6Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:2 Норрбю Варберг БоИС 2:1 ГАИС Фрей 1:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Далкурд Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Браге 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Эскильсминне Далкурд 1:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Оскарсхамн Оскарсхамн 4:2 Варберг БоИС Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Эстер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|Мьельбю
|14
|8
|1
|5
|17 - 14
|25
|3.
|Браге
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|4.
|Норрбю
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|5.
|Йёнчёпинг
|14
|7
|2
|5
|23 - 11
|23
|6.
|Эргрюте ФФ
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|7.
|Дегерфорс
|14
|6
|3
|5
|21 - 18
|21
|8.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|9.
|Хальмстад
|14
|5
|2
|7
|16 - 15
|17
|10.
|Вестерос СК
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|11.
|Треллеборг
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|12.
|ГАИС
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|13.
|Фрей
|14
|3
|4
|7
|15 - 29
|13
|14.
|Сюрианска
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Эстер
|13
|1
|8
|4
|11 - 15
|11
|16.
|Броммапойкарна
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
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