Кубок Африканских Наций 2019

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Тунис
1:1
Конец матча

Стадион:
Ангола
0'
27' Желтая карточка
Шалали Гилан
33' Желтая карточка
Тони Лука
1:0
34' Пенальти
М'Сакни Юссеф
50' Желтая карточка
М'Сакни Юссеф
1:1
73' Гол
Кампуш Джалма
90'+4
1
Бен-Мустафа
Фарук
2
Кечрида
Вайди
6
Бедуи
Рами
4
Мериа
Яссин
3
Бронн
Дилан
5
Хаддади
Уссама
17
Скири
Эйе
10
Хазри
Вахби
20
Шалали
Гилан
7
М'Сакни
Юссеф
23
Слити
Наим
12
Тони
Лука
2
Гаспар
Бруну
5
Массунгуна
Дани
15
Баштуш
Бартоломеу
17
Матеуш
Галиану
16
Стелвиу
да
Круз
18
Херенилсон
8
Пайзо
20
Эдуарду
Уилсон
7
Кампуш
Джалма
9
Фреди
Гомес
Тунис
Ангола

Ход матча

27'
Шалали Гилан
 
33'
 
Тони Лука
34'
М'Сакни Юссеф
1:0
46'
 
Эдуарду Уилсон
Стелвиу да Круз
46'
 
Жералдо
Желсон Мартиньш
50'
М'Сакни Юссеф
 
68'
Сасси Фержани
Шалали Гилан
 
73'
1:1
Кампуш Джалма
79'
Бадри Анис
Слити Наим
 
87'
 
Макайя
Матеуш Галиану

Предыдущие игры

Тунис Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Тунис 2:1 Бурунди Хорватия 1:2 Тунис Тунис 2:0 Ирак Алжир 1:0 Тунис
Тунис 4:0 Eswatini Тунис 0:1 Марокко Египет 3:2 Тунис Нигер 1:2 Тунис Тунис 1:0 Нигер Свазиленд 0:2 Тунис Панама 1:2 Тунис Бельгия 5:2 Тунис Тунис 1:2 Англия Тунис 0:1 Испания Тунис 2:2 Турция Португалия 2:2 Тунис Тунис 1:0 Коста-Рика Тунис 1:0 Иран Тунис 0:0 Ливия Гвинея 1:4 Тунис
Ангола Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ангола 2:0 Гвинея-Бисау Ботсвана 0:1 Ангола Ангола 2:1 Буркина-Фасо Мавритания 1:0 Ангола
Ангола 4:1 Мавритания Ангола 1:0 Ботсвана Ангола 0:0 Малави Ангола 2:2 Зимбабве ЮАР 1:1 Ангола Нигерия 2:1 Ангола Конго 0:0 Ангола Ангола 1:0 Камерун Ангола 0:0 Буркина-Фасо Мадагаскар 0:0 Ангола Ангола 3:2 Маврикий Маврикий 0:1 Ангола Малави 0:0 Ангола Ангола 0:0 Танзания Маврикий 0:1 Ангола Буркина-Фасо 3:1 Ангола

Последние игры между собой

Тунис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ангола: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Тунис 1:1 Ангола Товарищеские матчи Тунис 0:0 Ангола Кубок Африканских Наций

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Мали 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Мавритания 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Тунис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ангола Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Матеуш Галиану из команды Ангола поставил подножку. Пострадал М'Сакни Юссеф
  • 46'
    Тунис контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 44'
    Тунис контролирует мяч.
  • 44'
    Хаддади Уссама из команды Тунис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ангола контролирует мяч.
  • 42'
    Хорошо играет на выходе Бен-Мустафа Фарук - мяч в ее руках
  • Угловой
    42'
    Фреди Гомес из команды Ангола подал угловой слева.
  • 42'
    Ангола вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Тунис
  • 41'
    Фреди Гомес из команды Ангола навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 40'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    40'
    Матеуш Галиану из команды Ангола в офсайде
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 39'
    Хорошо играет на выходе Бен-Мустафа Фарук - мяч в ее руках
  • 39'
    Эдуарду Уилсон из команды Ангола плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 38'
    Матеуш Галиану из команды Ангола отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ангола вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Ангола контролирует мяч.
  • 36'
    Ангола вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Стелвиу да Круз наказан за толчок Хазри Вахби
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - М'Сакни Юссеф из команды Тунис забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Тони Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    33'
    ПЕНАЛЬТИ - Пайзо из команды Ангола привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Слити Наим.
  • 33'
    Тунис контролирует мяч.
  • 33'
    Скири Эйе из команды Тунис делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    32'
    Массунгуна Дани из команды Ангола толкнул локтем оппонента. Это Бедуи Рами заработал фол
  • 31'
    Ангола контролирует мяч.
  • 30'
    Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Пайзо из команды Ангола отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Хаддади Уссама из команды Тунис толкнул локтем оппонента. Это Эдуарду Уилсон заработал фол
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ангола
  • 29'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Тунис
  • Желтая карточка
    27'
    Шалали Гилан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Шалали Гилан из команды Тунис поставил подножку. Пострадал Фреди Гомес
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Herenilson De Carmo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Бедуи Рами из команды Тунис поставил подножку. Пострадал Herenilson De Carmo
  • 25'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 24'
    Тунис контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Dani из команды Ангола опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
  • 23'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ангола вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Тунис
  • 22'
    Кампуш Джалма не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Мериа Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Paizo из команды Ангола отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Тунис
  • 21'
    Эдуарду Уилсон из команды Ангола не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 21'
    Стелвиу да Круз делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Удар от ворот произведет Тунис
  • 20'
    Кампуш Джалма из команды Ангола не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 20'
    Матеуш Галиану из команды Ангола делает пас партнеру.
  • 20'
    Матеуш Галиану из команды Ангола пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 19'
    Ангола вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ангола
  • 18'
    Ангола контролирует мяч.
  • 17'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ангола
  • 16'
    Wajdi Kechrida не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Ангола вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Матеуш Галиану из команды Ангола поставил подножку. Пострадал М'Сакни Юссеф
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 14'
    Тунис контролирует мяч.
  • 14'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Тунис контролирует мяч.
  • 13'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Тунис
  • 11'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Бронн Дилан из команды Тунис играет слишком грубо. Матеуш Галиану оказался на газоне.
  • 11'
    Ангола вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 9'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Ангола контролирует мяч.
  • 9'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Стелвиу да Круз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Стелвиу да Круз наказан за толчок Слити Наим
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Гаспар Бруну из команды Ангола поставил подножку. Пострадал М'Сакни Юссеф
  • 7'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ангола
  • 6'
    М'Сакни Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Стелвиу да Круз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Herenilson De Carmo из команды Ангола поставил подножку. Пострадал Слити Наим
  • 5'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Хорошая попытка от Кампуш Джалма, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 4'
    Мериа Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Эдуарду Уилсон из команды Ангола отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    4'
    Матеуш Галиану наказан за толчок Бронн Дилан
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Wajdi Kechrida из команды Тунис поставил подножку. Пострадал Стелвиу да Круз
  • 3'
    Отличная игра от М'Сакни Юссеф из команды Тунис. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ангола
  • 2'
    Тунис контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Гаспар Бруну из команды Ангола поставил подножку. Пострадал Бронн Дилан
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
  • 1'
    Тунис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suez Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тунис 1:1 Ангола
Тунис
91.5% (129)
Ничья
6.4% (9)
Ангола
2.1% (3)
2:1 Тунис
32.6% (46)
1:0 Тунис
30.5% (43)
2:0 Тунис
23.4% (33)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Тунис
2.8% (4)
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