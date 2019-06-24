Кубок Африканских Наций 2019
27' Желтая карточкаШалали Гилан
33' Желтая карточкаТони Лука
1:0
34' ПенальтиМ'Сакни Юссеф
50' Желтая карточкаМ'Сакни Юссеф
1:1
73' ГолКампуш Джалма
17
Скири
Эйе
10
Хазри
Вахби
20
Шалали
Гилан
23
Слити
Наим
12
Тони
Лука
18
Херенилсон
8
Пайзо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Скири ЭйеПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
20 Шалали ГиланПолузащитник
- Нападающий
-
23 Слити НаимНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хассен МуеВратарь
- Вратарь
-
21 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ауази КаримПолузащитник
-
15 Ламти МаркПолузащитник
-
11 Хенисси ТахаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жиресс Ален
- Основной состав
-
12 Тони ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ХеренилсонПолузащитник
-
8 ПайзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
1 НдулоВратарь
- Защитник
-
23 Афонсо ЭддиЗащитник
-
21 ИсаакПолузащитник
-
13 МакайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 МабинаНападающий
-
11 ЖералдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Васильевич Срджан
Ход матча
27'
33'
34'
1:0
50'
73'
1:1
79'
87'
Предыдущие игры
Тунис Последние 20 матчей: +11 =3 -6Тунис 2:1 Бурунди Хорватия 1:2 Тунис Тунис 2:0 Ирак Алжир 1:0 Тунис
Ангола Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ангола 2:0 Гвинея-Бисау Ботсвана 0:1 Ангола Ангола 2:1 Буркина-Фасо Мавритания 1:0 Ангола
Ангола 4:1 Мавритания Ангола 1:0 Ботсвана Ангола 0:0 Малави Ангола 2:2 Зимбабве ЮАР 1:1 Ангола Нигерия 2:1 Ангола Конго 0:0 Ангола Ангола 1:0 Камерун Ангола 0:0 Буркина-Фасо Мадагаскар 0:0 Ангола Ангола 3:2 Маврикий Маврикий 0:1 Ангола Малави 0:0 Ангола Ангола 0:0 Танзания Маврикий 0:1 Ангола Буркина-Фасо 3:1 Ангола
Последние игры между собой
Тунис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ангола: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Тунис
91.5% (129)
Ничья
6.4% (9)
Ангола
2.1% (3)
2:1 Тунис
32.6% (46)
1:0 Тунис
30.5% (43)
2:0 Тунис
23.4% (33)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Тунис
2.8% (4)
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