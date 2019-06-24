Швеция: Суперэттан 2019
0:1
11' ГолRasmus Alm
0:2
27' ГолAxel Lindahl
56' Желтая карточкаMarcus Berg I
0:3
70' ГолMarkus Astvald
71' Желтая карточкаEvaldo Neto
22
Aiden
Harvey
24
Evaldo
Neto
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Aiden HarveyЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Evaldo NetoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Emil Porten
-
-
-
-
-
Ход матча
11'
0:1
27'
0:2
56'
70'
0:3
71'
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Вестерос СК
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс
Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Дегерфорс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|Мьельбю
|14
|8
|1
|5
|17 - 14
|25
|3.
|Браге
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|4.
|Норрбю
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|5.
|Йёнчёпинг
|14
|7
|2
|5
|23 - 11
|23
|6.
|Эргрюте ФФ
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|7.
|Дегерфорс
|14
|6
|3
|5
|21 - 18
|21
|8.
|Далкурд
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|9.
|Хальмстад
|14
|5
|2
|7
|16 - 15
|17
|10.
|Вестерос СК
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|11.
|Треллеборг
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|12.
|ГАИС
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|13.
|Фрей
|14
|3
|4
|7
|15 - 29
|13
|14.
|Сюрианска
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Эстер
|13
|1
|8
|4
|11 - 15
|11
|16.
|Броммапойкарна
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
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