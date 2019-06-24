Швеция: Суперэттан 2019

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ГАИС
0:3
Конец матча
Дегерфорс
0'
0:1
11' Гол
Rasmus Alm
0:2
27' Гол
Axel Lindahl
56' Желтая карточка
Marcus Berg I
0:3
70' Гол
Markus Astvald
71' Желтая карточка
Evaldo Neto
90'+3
30
Юханссон
Марко
22
Aiden
Harvey
6
Carl
Nystroem
3
August
Wangberg
24
Evaldo
Neto
20
Predrag
Randjelovic
II
17
Niklas
Olsson
7
Marcus
Berg
I
26
Adam
Waestlund
14
Ашчерич
Никола
10
Leonard
Pllana
1
Ismael
Diawara
4
Daniel
Janevski
5
Oliver
Ekroth
20
Викторссон
Кристоффер
12
Erik
Lindell
2
Gustav
Granath
6
Jacob
Ortmark
15
Axel
Lindahl
21
Rasmus
Alm
9
Erik
Bjoerndahl
10
Markus
Astvald
ГАИС
4-4-2
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

11'
0:1
Rasmus Alm
27'
0:2
Axel Lindahl
46'
Nuha Jatta
Niklas Olsson
 
56'
Marcus Berg I
 
70'
0:3
Markus Astvald
(Rasmus Alm)
71'
Evaldo Neto
 
75'
Milos Andelkovic
Ашчерич Никола
 
77'
 
Viktor Goetesson
Rasmus Alm
84'
 
Erik Grandelius
Markus Astvald
89'
 
Emil Porten
Erik Bjoerndahl

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Вестерос СК
Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 ГАИС
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс
Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Дегерфорс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Дегерфорс 1:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:1 Дегерфорс Суперэттан ГАИС 1:0 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:1 ГАИС Суперэттан
Дегерфорс 1:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:2 Дегерфорс Суперэттан ГАИС 2:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 0:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:1 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 4:2 ГАИС Суперэттан ГАИС 3:1 Дегерфорс Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 14 10 3 1 28 - 13 33
2. Мьельбю 14 8 1 5 17 - 14 25
3. Браге 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Норрбю 13 6 5 2 19 - 16 23
5. Йёнчёпинг 14 7 2 5 23 - 11 23
6. Эргрюте ФФ 14 6 4 4 18 - 14 22
7. Дегерфорс 14 6 3 5 21 - 18 21
8. Далкурд 13 6 2 5 16 - 18 20
9. Хальмстад 14 5 2 7 16 - 15 17
10. Вестерос СК 13 3 6 4 13 - 13 15
11. Треллеборг 14 3 6 5 16 - 20 15
12. ГАИС 13 3 4 6 10 - 18 13
13. Фрей 14 3 4 7 15 - 29 13
14. Сюрианска 13 3 3 7 14 - 24 12
15. Эстер 13 1 8 4 11 - 15 11
16. Броммапойкарна 14 2 4 8 16 - 23 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Axel Lindahl бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Rasmus Alm бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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