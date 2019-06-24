Кубок Африканских Наций 2019
Мали
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Суэц
Мавритания
19' Желтая карточкаН'Диайе Бакари
16
Диарра
Джиги
13
Вагё
Молла
5
Ба
Абдул
10
Ба
Адама
- Основной состав
-
16 Диарра ДжигиВратарь
- Защитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кейта АдамаВратарь
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
12 Койта СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ньян АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дукур ЧейкНападающий
-
Главный тренер: Mohamed Magassouba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Ба АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ба АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диав НамориВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сарр СаллиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Диоп АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Анн СулейманНападающий
- Нападающий
-
11 Халил МулайНападающий
-
Главный тренер: Corentin Martins
Ход матча
19'
Предыдущие игры
Мали Последние 20 матчей: +5 =11 -4Алжир 3:2 Мали Камерун 1:1 Мали Сенегал 2:1 Мали Мали 3:0 Южный Судан
Мавритания Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бенин 3:1 Мавритания Буркина-Фасо 1:0 Мавритания Мавритания 2:1 Ботсвана Мавритания 1:0 Ангола
Ангола 4:1 Мавритания Мавритания 2:0 Буркина-Фасо Мавритания 0:1 Гвинея Судан 1:0 Мавритания Марокко 4:0 Мавритания Мавритания 0:1 Коморские острова Кения 1:1 Мавритания Мавритания 2:2 Мали Мавритания 0:1 Либерия Либерия 0:2 Мавритания Ботсвана 0:1 Мавритания Лесото 1:0 Мавритания Мавритания 1:0 Бенин Алжир 6:0 Мавритания Алжир 3:1 Мавритания Тунис 0:0 Мавритания
Последние игры между собой
Мали: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мавритания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мали
92.2% (130)
Ничья
7.1% (10)
Мавритания
0.7% (1)
1:0 Мали
44.7% (63)
2:0 Мали
22% (31)
2:1 Мали
19.1% (27)
1:1 Ничья
6.4% (9)
3:0 Мали
4.3% (6)
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