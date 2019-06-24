Кубок Африканских Наций 2019

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Мали
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Мавритания
0'
19' Желтая карточка
Н'Диайе Бакари
27'
16
Диарра
Джиги
2
Траоре
Амари
13
Вагё
Молла
15
Фофана
Мамаду
3
Коне
Юссуф
8
Самассеку
Диади
11
Кулибали
Лассана
23
Диаби
Абдулай
21
Траоре
Адама
II
19
Дженепо
Мусса
9
Марега
Мусса
1
Сулейман
Брахим
4
Абу
Демба
Аруна
15
Н'Диайе
Бакари
5
Ба
Абдул
3
Абейд
Али
18
Эль
Иде
Моктар
6
Камара
Хасса
14
Деллаи
Мохамед
19
Кулибали
Ибраима
7
Диаките
Исмаил
10
Ба
Адама
Мали
Мавритания

Ход матча

19'
 
Н'Диайе Бакари

Предыдущие игры

Мали Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Алжир 3:2 Мали Камерун 1:1 Мали Сенегал 2:1 Мали Мали 3:0 Южный Судан
Габон 0:1 Мали Бурунди 1:1 Мали Мали 0:0 Бурунди Южный Судан 0:3 Мали Мали 1:1 Япония Габон 0:0 Мали Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Мали 0:0 Марокко Марокко 6:0 Мали Мавритания 2:2 Мали Мали 4:0 Гамбия Гамбия 0:0 Мали Мали 2:1 Габон Уганда 1:1 Мали Гана 1:0 Мали Мали 0:0 Египет
Мавритания Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бенин 3:1 Мавритания Буркина-Фасо 1:0 Мавритания Мавритания 2:1 Ботсвана Мавритания 1:0 Ангола
Ангола 4:1 Мавритания Мавритания 2:0 Буркина-Фасо Мавритания 0:1 Гвинея Судан 1:0 Мавритания Марокко 4:0 Мавритания Мавритания 0:1 Коморские острова Кения 1:1 Мавритания Мавритания 2:2 Мали Мавритания 0:1 Либерия Либерия 0:2 Мавритания Ботсвана 0:1 Мавритания Лесото 1:0 Мавритания Мавритания 1:0 Бенин Алжир 6:0 Мавритания Алжир 3:1 Мавритания Тунис 0:0 Мавритания

Последние игры между собой

Мали: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мавритания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мавритания 2:2 Мали Чемпионат африканских наций (квалификация) Мали 2:1 Мавритания Товарищеские матчи

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Мали 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Мавритания 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Тунис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ангола Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 26'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Мавритания контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Самассеку Диади из команды Мали поставил подножку. Пострадал Ба Адама
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 25'
    Мавритания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Ибраима из команды Мавритания поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассана
  • 23'
    Удар от ворот произведет Мавритания
  • 23'
    Пространство открывается для Траоре Адама II, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 23'
    Мали контролирует мяч.
  • 22'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Мавритания
  • 21'
    Шанс получает Дженепо Мусса из команды Мали, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    21'
    Траоре Адама II из команды Мали подал угловой справа.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Вагё Молла на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    19'
    Н'Диайе Бакари получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Угловой
    18'
    Траоре Адама II из команды Мали подал угловой справа.
  • 17'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Мавритания
  • 17'
    Траоре Адама II из команды Мали пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Ба Абдул из команды Мавритания поставил подножку. Пострадал Траоре Адама II
  • 16'
    Мали контролирует мяч.
  • 16'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 14'
    Мавритания контролирует мяч.
  • 13'
    Мали контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Ндиай Бакари из команды Мавритания поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассана
  • 12'
    Мали контролирует мяч.
  • 12'
    Мавритания контролирует мяч.
  • 11'
    Мавритания контролирует мяч.
  • 11'
    Мали контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Мавритания
  • 10'
    Траоре Амари из команды Мали навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Мавритания
  • 9'
    Пространство открывается для Диаби Абдулай, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 9'
    Самассеку Диади из команды Мали сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Ба Адама из команды Мавритания отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Мавритания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Самассеку Диади выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Ба Адама из команды Мавритания подал угловой слева.
  • 7'
    Абейд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Коне Юссуф из команды Мали отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Мавритания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Марега Мусса из команды Мали играет слишком грубо. Ба Абдул оказался на газоне.
  • 5'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Мавритания контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Мавритания
  • 3'
    Мавритания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Мали контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Мали
  • 2'
    Диаките Исмаил не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Камара Мохамед II из команды Мавритания отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Мавритания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
  • 1'
    Мавритания начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suez Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мали 0:0 Мавритания
Мали
92.2% (130)
Ничья
7.1% (10)
Мавритания
0.7% (1)
1:0 Мали
44.7% (63)
2:0 Мали
22% (31)
2:1 Мали
19.1% (27)
1:1 Ничья
6.4% (9)
3:0 Мали
4.3% (6)
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