Кубок Америки 2019

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Чили
 
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Стадион:
Уругвай

Предыдущие игры

Чили Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили
Мексика 3:1 Чили Чили 4:1 Гондурас Чили 2:3 Коста-Рика Мексика 0:1 Чили Перу 3:0 Чили Южная Корея 0:0 Чили Польша 2:2 Чили Сербия 0:1 Чили Румыния 3:2 Чили Дания 0:0 Чили Швеция 1:2 Чили Бразилия 3:0 Чили Чили 2:1 Эквадор Боливия 1:0 Чили Чили 0:3 Парагвай Чили 0:1 Германия
Уругвай Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай
Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай Уругвай 0:1 Бразилия Япония 4:3 Уругвай Южная Корея 2:1 Уругвай Мексика 1:4 Уругвай Уругвай 0:2 Франция Уругвай 2:1 Португалия Уругвай 3:0 РОССИЯ Уругвай 1:0 Саудовская Аравия Египет 0:1 Уругвай Уругвай 3:0 Узбекистан Уэльс 0:1 Уругвай Уругвай 2:0 Чехия

Последние игры между собой

Чили: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Уругвай: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Чили 3:1 Уругвай Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Уругвай 3:0 Чили Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Чили 1:0 Уругвай Кубок Америки Чили 1:2 Уругвай Международные матчи
Чили 2:0 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 4:0 Чили Чемпионат Мира Уругвай 1:1 Чили Кубок Америки Чили 2:0 Уругвай Товарищеские матчи Чили 2:0 Уругвай Товарищеские матчи Чили 0:0 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 2:2 Чили Чемпионат Мира

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Чили Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Уругвай Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Япония Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Эквадор Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чили - Уругвай

    До начала игры, которая состоится 25.06.2019, осталось 2 дня 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Чили - Уругвай
    Чили
    19.4% (12)
    Ничья
    24.2% (15)
    Уругвай
    56.5% (35)
    1:2 Уругвай
    45.2% (28)
    1:1 Ничья
    17.7% (11)
    2:1 Чили
    14.5% (9)
    0:1 Уругвай
    6.5% (4)
    1:0 Чили
    4.8% (3)
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