Кубок Америки 2019
Предыдущие игры
Чили Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили
Уругвай Последние 20 матчей: +12 =1 -7Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай
Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай Уругвай 0:1 Бразилия Япония 4:3 Уругвай Южная Корея 2:1 Уругвай Мексика 1:4 Уругвай Уругвай 0:2 Франция Уругвай 2:1 Португалия Уругвай 3:0 РОССИЯ Уругвай 1:0 Саудовская Аравия Египет 0:1 Уругвай Уругвай 3:0 Узбекистан Уэльс 0:1 Уругвай Уругвай 2:0 Чехия
Последние игры между собой
Чили: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Уругвай: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Чили
19.4% (12)
Ничья
24.2% (15)
Уругвай
56.5% (35)
1:2 Уругвай
45.2% (28)
1:1 Ничья
17.7% (11)
2:1 Чили
14.5% (9)
0:1 Уругвай
6.5% (4)
1:0 Чили
4.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...