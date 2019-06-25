Золотой кубок КОНКАКАФ 2019
Гаити
2:1
Конец матча
Коста-Рика
0:1
14' ГолСаборио Альваро
43' Желтая карточкаСаборио Альваро
45' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
1:1
57' ПенальтиНазон Даккенс
63' Желтая карточкаДезир Жонель
2:1
81' ГолДжими-Бенд Алексис
21
Альсё
Бриан
19
Саба
Стивен
18
Дезир
Жонель
11
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
19 Саба СтивенПолузащитник
-
18 Дезир ЖонельПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Руо ИсаакВратарь
- Защитник
-
13 Бисент БикуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Эроль ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jean-Claude Josaphat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Крус АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Агилар ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамирес Оскар
Ход матча
14'
0:1
43'
45'
57'
1:1
63'
81'
Предыдущие игры
Гаити Последние 20 матчей: +9 =1 -10Никарагуа 0:2 Гаити Гаити 2:1 Бермудские острова Гайана 1:3 Гаити Чили 2:1 Гаити
Коста-Рика Последние 20 матчей: +7 =1 -12Коста-Рика 2:1 Бермудские острова Коста-Рика 4:0 Никарагуа Перу 1:0 Коста-Рика Коста-Рика 1:0 Ямайка
Гватемала 1:0 Коста-Рика США 2:0 Коста-Рика Перу 2:3 Коста-Рика Чили 2:3 Коста-Рика Колумбия 3:1 Коста-Рика Мексика 3:2 Коста-Рика Япония 3:0 Коста-Рика Южная Корея 2:0 Коста-Рика Швейцария 2:2 Коста-Рика Бразилия 2:0 Коста-Рика Коста-Рика 0:1 Сербия Бельгия 4:1 Коста-Рика Англия 2:0 Коста-Рика Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Тунис 1:0 Коста-Рика Шотландия 0:1 Коста-Рика
Последние игры между собой
Гаити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Коста-Рика: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гаити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Коста-Рика
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Бермудские острова
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|Никарагуа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
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