Золотой кубок КОНКАКАФ 2019

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Гаити
2:1
Конец матча
Коста-Рика
0'
0:1
14' Гол
Саборио Альваро
43' Желтая карточка
Саборио Альваро
45' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
1:1
57' Пенальти
Назон Даккенс
63' Желтая карточка
Дезир Жонель
2:1
81' Гол
Джими-Бенд Алексис
90'+6
1
Плесид
Джонни
5
Джими-Бенд
Алексис
6
Жеффрар
Жем
16
Жан-Батист
Эндрю
22
Кристиан
Алекс
21
Альсё
Бриан
19
Саба
Стивен
18
Дезир
Жонель
11
Этьенн
Дерик
7
Базиль
Эрве
9
Назон
Даккенс
23
Морейра
Леонель
4
Фуллер
Кейшер
15
Кальво
Франсиско
3
Гонсалес
Джанкарло
22
Матаррита
Рональд
5
Борхес
Сельсо
13
Крус
Аллан
2
Леаль
Рэндэлл
10
Руис
Брайан
12
Кэмпбелл
Хоэль
9
Саборио
Альваро
Гаити
4-4-2
Коста-Рика
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Саборио Альваро
43'
 
Саборио Альваро
45'
 
Леаль Рэндэлл
57'
Назон Даккенс
1:1
63'
Кантав Микаэль
Дезир Жонель
 
63'
Дезир Жонель
 
63'
 
Джордж Майрон
Саборио Альваро
70'
 
Дуарте Оскар
Руис Брайан
75'
Эроль Шарль
Базиль Эрве
 
78'
Бисент Бику
Альсё Бриан
 
80'
 
Агилар Элиас
Кэмпбелл Хоэль
81'
Джими-Бенд Алексис
2:1

Предыдущие игры

Гаити Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Никарагуа 0:2 Гаити Гаити 2:1 Бермудские острова Гайана 1:3 Гаити Чили 2:1 Гаити
Гаити 2:1 Куба Сальвадор 1:0 Гаити Никарагуа 0:2 Гаити Сент-Люсия 1:2 Гаити Гаити 13:0 Sint Maarten Аргентина 4:0 Гаити ОАЭ 0:1 Гаити Япония 3:3 Гаити Никарагуа 3:0 Гаити Ямайка 0:2 Гаити Гаити 0:1 Коста-Рика Эквадор 4:0 Гаити Бразилия 7:1 Гаити Гаити 0:1 Перу Колумбия 3:1 Гаити Панама 1:0 Гаити
Коста-Рика Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Коста-Рика 2:1 Бермудские острова Коста-Рика 4:0 Никарагуа Перу 1:0 Коста-Рика Коста-Рика 1:0 Ямайка
Гватемала 1:0 Коста-Рика США 2:0 Коста-Рика Перу 2:3 Коста-Рика Чили 2:3 Коста-Рика Колумбия 3:1 Коста-Рика Мексика 3:2 Коста-Рика Япония 3:0 Коста-Рика Южная Корея 2:0 Коста-Рика Швейцария 2:2 Коста-Рика Бразилия 2:0 Коста-Рика Коста-Рика 0:1 Сербия Бельгия 4:1 Коста-Рика Англия 2:0 Коста-Рика Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Тунис 1:0 Коста-Рика Шотландия 0:1 Коста-Рика

Последние игры между собой

Гаити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Коста-Рика: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Гаити 0:1 Коста-Рика Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка Коста-Рика 1:0 Гаити Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка Коста-Рика 2:0 Гаити Чемпионат Мира Гаити 1:3 Коста-Рика Чемпионат Мира
Коста-Рика 1:1 Гаити Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Леаль Рэндэлл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Саборио Альваро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Саборио Альваро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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