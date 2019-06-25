Финляндия: Вейккауслига 2019

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КуПС
1:0
Перерыв

Стадион:
Лахти
0'
1:0
21' Гол
Рангел
1
Виртанен
Отсо
2
Kalle
Taimi
15
Babacar
Diallo
33
Солдо
Винко
13
Luis
Murillo
20
Саксман
Вилле
3
Reuben
Ayarna
8
Petteri
Pennanen
11
Ilmari
Niskanen
9
Рангел
25
Tommi
Jyry
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Jani
Tanska
5
Вийтикко
Микко
17
Пеннинкангас
Теему
8
Клинга
Матти
18
Teemu
Jaentti
6
Eemeli
Virta
20
Josue
Prieto
14
Ville
Salmikivi
11
Jasin
Assenhoun
КуПС
Лахти

Ход матча

21'
Рангел
(Luis Murillo)
1:0
29'
Mame Thiaw
Tommi Jyry
 

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ВПС 1:2 КуПС КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС
ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС КуПС 2:0 Ильвес
Лахти Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти Лахти 3:0 ХИК
Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти Лахти 1:1 Интер Турку ХИФК 0:1 Лахти Лахти 3:3 КуПС Мариехамн 3:1 Лахти Киисто 0:5 Лахти Лахти 1:4 ХИК Интер Турку 1:2 Лахти Мариехамн 1:0 Лахти Лахти 2:1 ХИФК Хонка 0:1 Лахти Лахти 1:2 Кеми Кингс Ильвес 0:1 Лахти

Последние игры между собой

КуПС: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лахти: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лахти 3:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига
Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 4:2 Лахти Кубок Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Кубок КуПС 1:2 Лахти Кубок лиги Лахти 1:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 Лахти Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Tommi Jyry уходит, Mame Thiaw вместо него
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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