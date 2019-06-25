Финляндия: Вейккауслига 2019
КуПС
1:0
Перерыв
Стадион: Савон Саномат Ареена
Лахти
1:0
21' ГолРангел
33
Солдо
Винко
13
Luis
Murillo
9
Рангел
25
Tommi
Jyry
20
Josue
Prieto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
-
13 Luis MurilloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
-
25 Tommi JyryНападающий
- Запасные игроки
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
-
-
-
23 Mame Thiaw
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Josue PrietoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
22 Matias Niuta
-
-
23 Tim Martinen
-
16 Lassi Forss
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
Ход матча
21'
1:0
29'
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +8 =6 -6ВПС 1:2 КуПС КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС
Лахти Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти Лахти 3:0 ХИК
Последние игры между собой
КуПС: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лахти: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 4:2 Лахти Кубок Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Кубок КуПС 1:2 Лахти Кубок лиги Лахти 1:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 Лахти Вейккауслига
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