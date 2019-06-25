Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 18091
Норрчёпинг
0'
24' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
0:1
44' Гол
Нюман Кристоффер
54' Красная карточка
Димитриадис Панайотис
61' Желтая карточка
Салетрос Антон
0:2
63' Гол
Нюман Кристоффер
70' Желтая карточка
Герсон Ларс
82' Желтая карточка
Jack Lahne
90'+4
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
36
Гойтом
Хенок
10
Обаси
Чинеду
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
22
Смит
Иан
III
4
Герсон
Ларс
8
Тораринссон
Гудмундур
10
Скрабб
Симон
11
Ларссон
Джордан
17
Хольмберг
Карл
5
Нюман
Кристоффер
АИК
3-5-2
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

24'
 
Тораринссон Гудмундур
44'
0:1
Нюман Кристоффер
(Герсон Ларс)
54'
Димитриадис Панайотис
 
61'
Салетрос Антон
 
63'
0:2
Нюман Кристоффер
(Герсон Ларс)
64'
Jack Lahne
Салетрос Антон
 
70'
 
Герсон Ларс
72'
 
Хакшабанович Сеад
Ларссон Джордан
77'
Saku Ylaetupa
Аду Энох
 
77'
Хуссейн Билаль
Ларссон Себастьян
 
80'
 
Блумквист Андреас
Хольмберг Карл
82'
Jack Lahne
 
88'
 
Кастегрен Хенрик
Смит Иан III

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =7 -3
АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг
Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =7 -4
АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму

Последние игры между собой

АИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 5:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 13 7 3 3 16 - 11 24
4. Гётеборг 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Хеккен 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Норрчёпинг 13 5 6 2 20 - 15 21
7. Хаммарбю 12 5 4 3 20 - 16 19
8. Эльфсборг 12 4 5 3 16 - 17 17
9. Эребру 12 4 2 6 15 - 20 14
10. Эстерсунд 12 3 5 4 13 - 18 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 12 2 4 6 12 - 19 10
14. Сундсвалль 13 2 4 7 15 - 20 10
15. Фалькенберг 12 1 4 7 9 - 21 7
16. АФК Эскильстуна 12 1 3 8 9 - 23 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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