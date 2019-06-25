Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
0:2
Конец матча
Стадион: Френдс Арена Зрители: 18091
Норрчёпинг
24' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
0:1
44' ГолНюман Кристоффер
54' Красная карточкаДимитриадис Панайотис
61' Желтая карточкаСалетрос Антон
0:2
63' ГолНюман Кристоффер
70' Желтая карточкаГерсон Ларс
82' Желтая карточкаJack Lahne
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
10
Обаси
Чинеду
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jack Lahne
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
44'
0:1
61'
63'
0:2
70'
82'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +10 =7 -3АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =7 -4АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму
Последние игры между собой
АИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 5:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|4.
|Гётеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Хеккен
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Норрчёпинг
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|7.
|Хаммарбю
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|Эльфсборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|9.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|15 - 20
|14
|10.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|14.
|Сундсвалль
|13
|2
|4
|7
|15 - 20
|10
|15.
|Фалькенберг
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
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