Швеция: Суперэттан 2019

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Далкурд
1:6
Конец матча
Вестерос СК
0'
0:1
5' Гол
Бериша Илир
8' Желтая карточка
Ravy Tsouka Dozi
1:1
11' Гол
Ahmed Awad
1:2
48' Гол
Filip Tronet
55' Желтая карточка
Спэн Брайан
1:3
62' Пенальти
Boris Ljevar
1:4
73' Гол
Samuel Holm
1:5
79' Гол
Simon Johansson
1:6
82' Гол
Filip Tronet
90' Желтая карточка
Besard Sabovic
90'+4
1
Андерссон
Андреас
6
Robin
Tranberg
16
Торбьорнссон
Маркус
33
Irfan
Jasarevic
14
Маквей
Кристофер
8
Emil
Berger
24
Besard
Sabovic
7
Лаван
Равез
80
Арин
Франк
10
Ahmed
Awad
9
Simon
Alexandersson
1
Anton
Fagerstroem
25
Ravy
Tsouka
Dozi
5
Бериша
Илир
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
4
Sean
Sabetkar
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
18
Filip
Ottosson
22
Samuel
Holm
14
Спэн
Брайан
Далкурд
3-5-2
Вестерос СК
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Бериша Илир
(Filip Tronet)
8'
 
Ravy Tsouka Dozi
11'
Ahmed Awad
(Лаван Равез)
1:1
48'
1:2
Filip Tronet
(Filip Ottosson)
55'
 
Спэн Брайан
62'
1:3
Boris Ljevar
69'
Kerfala Cissoko
Emil Berger
 
73'
1:4
Samuel Holm
(Спэн Брайан)
76'
 
Simon Johansson
Ravy Tsouka Dozi
79'
1:5
Simon Johansson
(Dennis Persson)
82'
1:6
Filip Tronet
(Спэн Брайан)
87'
 
Albin Sporrong
Samuel Holm
89'
 
Douglas Karlberg
Спэн Брайан
90'
Besard Sabovic
 

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ
Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен
Вестерос СК Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю
ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд 4:0 Вестерос СК Первый дивизион Вестерос СК 2:3 Далкурд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 14 10 3 1 28 - 13 33
2. Мьельбю 14 8 1 5 17 - 14 25
3. Браге 14 7 3 4 19 - 11 24
4. Норрбю 13 6 5 2 19 - 16 23
5. Йёнчёпинг 14 7 2 5 23 - 11 23
6. Эргрюте ФФ 14 6 4 4 18 - 14 22
7. Дегерфорс 14 6 3 5 21 - 18 21
8. Далкурд 14 6 2 6 17 - 24 20
9. Вестерос СК 14 4 6 4 19 - 14 18
10. Хальмстад 14 5 2 7 16 - 15 17
11. Треллеборг 14 3 6 5 16 - 20 15
12. ГАИС 13 3 4 6 10 - 18 13
13. Фрей 14 3 4 7 15 - 29 13
14. Сюрианска 13 3 3 7 14 - 24 12
15. Эстер 13 1 8 4 11 - 15 11
16. Броммапойкарна 14 2 4 8 16 - 23 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ahmed Awad бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Ravy Tsouka Dozi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бериша Илир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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