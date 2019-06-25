Швеция: Суперэттан 2019
Далкурд
1:6
Конец матча
Вестерос СК
0:1
5' ГолБериша Илир
8' Желтая карточкаRavy Tsouka Dozi
1:1
11' ГолAhmed Awad
1:2
48' ГолFilip Tronet
55' Желтая карточкаСпэн Брайан
1:3
62' ПенальтиBoris Ljevar
1:4
73' ГолSamuel Holm
1:5
79' ГолSimon Johansson
1:6
82' ГолFilip Tronet
90' Желтая карточкаBesard Sabovic
80
Арин
Франк
10
Ahmed
Awad
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
22
Samuel
Holm
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
-
11 Сисей ЙозефЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghНападающий
-
-
-
Ход матча
5'
0:1
11'
1:1
48'
1:2
55'
62'
1:3
73'
1:4
79'
82'
1:6
90'
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ
Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен
Вестерос СК Последние 20 матчей: +9 =6 -5Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю
ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|Мьельбю
|14
|8
|1
|5
|17 - 14
|25
|3.
|Браге
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|4.
|Норрбю
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|5.
|Йёнчёпинг
|14
|7
|2
|5
|23 - 11
|23
|6.
|Эргрюте ФФ
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|7.
|Дегерфорс
|14
|6
|3
|5
|21 - 18
|21
|8.
|Далкурд
|14
|6
|2
|6
|17 - 24
|20
|9.
|Вестерос СК
|14
|4
|6
|4
|19 - 14
|18
|10.
|Хальмстад
|14
|5
|2
|7
|16 - 15
|17
|11.
|Треллеборг
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|12.
|ГАИС
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|13.
|Фрей
|14
|3
|4
|7
|15 - 29
|13
|14.
|Сюрианска
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Эстер
|13
|1
|8
|4
|11 - 15
|11
|16.
|Броммапойкарна
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
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