Кубок Африканских Наций 2019
Камерун
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Стадион: Исмаилия
Гвинея-Бисау
Предыдущие игры
Камерун Последние 20 матчей: +6 =7 -7Камерун 1:1 Мали Камерун 2:1 Замбия Камерун 3:0 Коморские острова Бразилия 1:0 Камерун
Марокко 2:0 Камерун Малави 0:0 Камерун Камерун 1:0 Малави Коморские острова 1:1 Камерун Камерун 0:1 Буркина-Фасо Кувейт 1:3 Камерун Буркина-Фасо 1:1 Камерун Ангола 1:0 Камерун Камерун 0:1 Конго Замбия 2:2 Камерун Камерун 2:0 Алжир Камерун 1:1 Нигерия Нигерия 4:0 Камерун Сан-Томе и Принсипи 0:2 Камерун Германия 3:1 Камерун Камерун 1:1 Австралия
Гвинея-Бисау Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ангола 2:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2:2 Мозамбик Намибия 0:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2:1 Замбия
Замбия 2:1 Гвинея-Бисау Мозамбик 2:2 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2:0 Буркина-Фасо Гвинея 7:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея Гвинея-Бисау 1:0 Намибия ЮАР 3:1 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 0:2 Буркина-Фасо Камерун 2:1 Гвинея-Бисау Габон 1:1 Гвинея-Бисау Конго 1:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3:2 Замбия Кения 0:1 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1:0 Кения Гвинея-Бисау 1:3 Либерия Либерия 1:1 Гвинея-Бисау
Последние игры между собой
Камерун: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гвинея-Бисау: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Камерун
98.6% (73)
Ничья
1.4% (1)
Гвинея-Бисау
0% (0)
2:0 Камерун
31.1% (23)
1:0 Камерун
27% (20)
2:1 Камерун
18.9% (14)
3:0 Камерун
10.8% (8)
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