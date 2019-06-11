Кубок Африканских Наций 2019

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Камерун
 
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Стадион:
Гвинея-Бисау

Предыдущие игры

Камерун Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Камерун 1:1 Мали Камерун 2:1 Замбия Камерун 3:0 Коморские острова Бразилия 1:0 Камерун
Марокко 2:0 Камерун Малави 0:0 Камерун Камерун 1:0 Малави Коморские острова 1:1 Камерун Камерун 0:1 Буркина-Фасо Кувейт 1:3 Камерун Буркина-Фасо 1:1 Камерун Ангола 1:0 Камерун Камерун 0:1 Конго Замбия 2:2 Камерун Камерун 2:0 Алжир Камерун 1:1 Нигерия Нигерия 4:0 Камерун Сан-Томе и Принсипи 0:2 Камерун Германия 3:1 Камерун Камерун 1:1 Австралия
Гвинея-Бисау Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ангола 2:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2:2 Мозамбик Намибия 0:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2:1 Замбия
Замбия 2:1 Гвинея-Бисау Мозамбик 2:2 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2:0 Буркина-Фасо Гвинея 7:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея Гвинея-Бисау 1:0 Намибия ЮАР 3:1 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 0:2 Буркина-Фасо Камерун 2:1 Гвинея-Бисау Габон 1:1 Гвинея-Бисау Конго 1:0 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3:2 Замбия Кения 0:1 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1:0 Кения Гвинея-Бисау 1:3 Либерия Либерия 1:1 Гвинея-Бисау

Последние игры между собой

Камерун: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гвинея-Бисау: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Камерун 2:1 Гвинея-Бисау Кубок Африканских Наций Гвинея-Бисау 0:1 Камерун Кубок Африканских Наций

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Гана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бенин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гвинея-Бисау Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Камерун Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Камерун - Гвинея-Бисау

    До начала игры, которая состоится 25.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Камерун - Гвинея-Бисау
    Камерун
    98.6% (73)
    Ничья
    1.4% (1)
    Гвинея-Бисау
    0% (0)
    2:0 Камерун
    31.1% (23)
    1:0 Камерун
    27% (20)
    2:1 Камерун
    18.9% (14)
    3:0 Камерун
    10.8% (8)
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