Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Голландия (жен)
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Япония (жен)
0'
1:0
17' Гол
Мартенс Лиеке
37'
1
Ван
Веенендал
Сари
2
Ван
Люнтерен
Дезире
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
4
Ван
Донген
Мерель
14
Грунен
Джеки
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
8
Спице
Шерида
7
Ван
Де
Санден
Шэнис
9
Мидема
Вивианн
11
Мартенс
Лиеке
18
Ямасита
Аяка
22
Симицу
Риса
4
Кумагаи
Саки
5
Ичисе
Нана
3
Самесима
Ая
7
Накаджима
Эми
17
Миура
Наруми
6
Сугита
Хина
14
Хасегава
Юи
9
Сугасава
Юика
8
Ивабучи
Мана
Голландия (жен)
Япония (жен)

Ход матча

17'
Мартенс Лиеке
(Спице Шерида)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Голландия (жен) Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Голландия (жен) 2:1 Канада (жен) Голландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Новая Зеландия (жен) 0:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 3:0 Австралия (жен)
Китай (жен) 1:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 0:1 Польша (жен) Испания (жен) 2:0 Голландия (жен) Швейцария (жен) 1:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 3:0 Швейцария (жен) Дания (жен) 1:2 Голландия (жен) Голландия (жен) 2:0 Дания (жен) Норвегия (жен) 2:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 1:0 Словакия (жен) Северная Ирландия (жен) 0:5 Голландия (жен) Ирландия (жен) 0:2 Голландия (жен) Голландия (жен) 7:0 Северная Ирландия (жен) Исландия (жен) 0:0 Голландия (жен) Дания (жен) 2:3 Голландия (жен) Япония (жен) 2:6 Голландия (жен) Голландия (жен) 0:0 Ирландия (жен)
Япония (жен) Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Япония (жен) 0:2 Англия (жен) Япония (жен) 2:1 Шотландия (жен) Аргентина (жен) 0:0 Япония (жен) Япония (жен) 1:1 Испания (жен)
Германия (жен) 2:2 Япония (жен) Франция (жен) 3:1 Япония (жен) Япония (жен) 4:1 Норвегия (жен) США (жен) 4:2 Япония (жен) Канада (жен) 2:0 Япония (жен) Япония (жен) 2:0 Дания (жен) Япония (жен) 2:1 Исландия (жен) Япония (жен) 2:6 Голландия (жен) Япония (жен) 0:2 КНДР (жен) Япония (жен) 1:0 Китай (жен) Япония (жен) 3:2 Южная Корея (жен) США (жен) 3:0 Япония (жен) Япония (жен) 2:3 Голландия (жен) Норвегия (жен) 0:2 Япония (жен) Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) Япония (жен) 1:2 Испания (жен)

Последние игры между собой

Голландия (жен): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Япония (жен) 2:6 Голландия (жен) Кубок Альгавре (жен) Япония (жен) 2:3 Голландия (жен) Кубок Альгавре (жен) Япония (жен) 2:1 Голландия (жен) Чемпионат мира
1/8 финала
5 Норвегия (жен)
2 Австралия (жен)
3 Англия (жен)
0 Камерун (жен)
2 Франция (жен)
1 Бразилия (жен)
1 Испания (жен)
2 США (жен)
2 Италия (жен)
0 Китай (жен)
0 Голландия (жен)
0 Япония (жен)
3 Германия (жен)
0 Нигерия (жен)
1 Швеция (жен)
0 Канада (жен)
1/4 финала
Норвегия (жен)
Англия (жен)
Франция (жен)
США (жен)
Италия (жен)
?
Германия (жен)
Швеция (жен)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Голландия (жен) 1:0 Япония (жен)
Голландия (жен)
89.8% (123)
Ничья
4.4% (6)
Япония (жен)
5.8% (8)
2:1 Голландия (жен)
40.1% (55)
1:0 Голландия (жен)
19% (26)
2:0 Голландия (жен)
16.8% (23)
3:1 Голландия (жен)
9.5% (13)
1:2 Япония (жен)
3.6% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...