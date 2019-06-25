Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019
Голландия (жен)
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Роазон Парк
Япония (жен)
1:0
17' ГолМартенс Лиеке
14
Грунен
Джеки
18
Ямасита
Аяка
22
Симицу
Риса
17
Миура
Наруми
14
Хасегава
Юи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коп ЛизеВратарь
-
23 Гёрц ЛоесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Роорд ДжиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янсен РенатеНападающий
- Нападающий
-
17 Янсен ЭлленНападающий
-
Главный тренер: Вигман Сарина
- Основной состав
-
18 Ямасита АякаВратарь
-
22 Симицу РисаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Миура НарумиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасегава ЮиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хирао ЧикаВратарь
- Защитник
-
23 Мияке СиориЗащитник
-
12 Минами МоекаЗащитник
- Защитник
-
19 Эндо ЮнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Момики ЮкаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Йокояма КумиНападающий
-
Главный тренер: Такакура Асако
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Голландия (жен) Последние 20 матчей: +14 =3 -3Голландия (жен) 2:1 Канада (жен) Голландия (жен) 3:1 Камерун (жен) Новая Зеландия (жен) 0:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 3:0 Австралия (жен)
Китай (жен) 1:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 0:1 Польша (жен) Испания (жен) 2:0 Голландия (жен) Швейцария (жен) 1:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 3:0 Швейцария (жен) Дания (жен) 1:2 Голландия (жен) Голландия (жен) 2:0 Дания (жен) Норвегия (жен) 2:1 Голландия (жен) Голландия (жен) 1:0 Словакия (жен) Северная Ирландия (жен) 0:5 Голландия (жен) Ирландия (жен) 0:2 Голландия (жен) Голландия (жен) 7:0 Северная Ирландия (жен) Исландия (жен) 0:0 Голландия (жен) Дания (жен) 2:3 Голландия (жен) Япония (жен) 2:6 Голландия (жен) Голландия (жен) 0:0 Ирландия (жен)
Япония (жен) Последние 20 матчей: +8 =3 -9Япония (жен) 0:2 Англия (жен) Япония (жен) 2:1 Шотландия (жен) Аргентина (жен) 0:0 Япония (жен) Япония (жен) 1:1 Испания (жен)
Германия (жен) 2:2 Япония (жен) Франция (жен) 3:1 Япония (жен) Япония (жен) 4:1 Норвегия (жен) США (жен) 4:2 Япония (жен) Канада (жен) 2:0 Япония (жен) Япония (жен) 2:0 Дания (жен) Япония (жен) 2:1 Исландия (жен) Япония (жен) 2:6 Голландия (жен) Япония (жен) 0:2 КНДР (жен) Япония (жен) 1:0 Китай (жен) Япония (жен) 3:2 Южная Корея (жен) США (жен) 3:0 Япония (жен) Япония (жен) 2:3 Голландия (жен) Норвегия (жен) 0:2 Япония (жен) Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) Япония (жен) 1:2 Испания (жен)
Последние игры между собой
Голландия (жен): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
— Норвегия (жен)
— Англия (жен)
— Франция (жен)
— США (жен)
— Италия (жен)
— ?
— Германия (жен)
— Швеция (жен)
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Голландия (жен)
89.8% (123)
Ничья
4.4% (6)
Япония (жен)
5.8% (8)
2:1 Голландия (жен)
40.1% (55)
1:0 Голландия (жен)
19% (26)
2:0 Голландия (жен)
16.8% (23)
3:1 Голландия (жен)
9.5% (13)
1:2 Япония (жен)
3.6% (5)
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