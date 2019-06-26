Золотой кубок КОНКАКАФ 2019

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Ямайка
1:0
Перерыв
Кюрасао
0'
1:0
14' Гол
Николсон Шамар
1
Блэйк
Андре
5
Пауэлл
Альвас
14
Фрэнсис
Шон
17
Лоу
Дэмион
20
Лоуренс
Кемар
22
Уильямс
Девон
4
Льюис
Андре
9
Моррис
Рикардо
15
Уотсон
Джи-Вон
12
Флеммингс
Джуниор
11
Николсон
Шамар
1
Ром
Элой
13
Гаари
Жюрьен
2
Куко
Мартина
4
Лахман
Даррил
21
Стати
Аиртон
10
Бакуна
Леандро
18
Хои
Элсон
6
Мария
Михаэль
11
Непомукено
Геваро
19
Ариас
Яфар
7
Антониа
Ярхинио
Ямайка
4-4-2
Кюрасао
4-3-3

Ход матча

14'
Николсон Шамар
1:0

Предыдущие игры

Ямайка Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сальвадор 0:0 Ямайка Ямайка 3:2 Гондурас США 0:1 Ямайка Коста-Рика 1:0 Ямайка
Сальвадор 2:0 Ямайка Ямайка 2:1 Суринам Бонэйр 0:6 Ямайка Ямайка 4:0 Каймановы острова Эквадор 2:0 Ямайка Барбадос 2:2 Ямайка Гренада 1:5 Ямайка Сент-Китс и Невис 1:3 Ямайка Ямайка 1:1 Антигуа и Барбуда Южная Корея 2:2 Ямайка Саудовская Аравия 5:2 Ямайка Канада 2:0 Ямайка Тринидад и Тобаго 1:2 Ямайка США 2:1 Ямайка Мексика 0:1 Ямайка Ямайка 2:1 Канада
Кюрасао Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гондурас 0:1 Кюрасао Кюрасао 0:1 Сальвадор Кюрасао 1:1 Вьетнам Кюрасао 3:1 Индия
Антигуа и Барбуда 2:1 Кюрасао Кюрасао 6:0 Гваделупа U.S. Virgin Islands 0:5 Кюрасао Кюрасао 10:0 Гренада Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Катар 1:2 Кюрасао Кюрасао 0:2 Мексика Сальвадор 2:0 Кюрасао Кюрасао 0:2 Ямайка Мартиника 1:2 Кюрасао Канада 2:1 Кюрасао Кюрасао 1:1 Сальвадор Сальвадор 1:0 Кюрасао Кюрасао 0:1 Сальвадор Куба 1:1 Кюрасао

Последние игры между собой

Ямайка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кюрасао: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кюрасао 0:2 Ямайка Золотой кубок КОНКАКАФ
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Николсон Шамар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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