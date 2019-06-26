Золотой кубок КОНКАКАФ 2019
1:0
14' ГолНиколсон Шамар
14
Фрэнсис
Шон
17
Лоу
Дэмион
1
Ром
Элой
13
Гаари
Жюрьен
21
Стати
Аиртон
18
Хои
Элсон
19
Ариас
Яфар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Фрэнсис ШонЗащитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Миллер ДуэйнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маги ТайрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Найт АмальНападающий
-
18 Браун БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Theodore Whitmore
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
-
13 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Стати АиртонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Хои ЭлсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Питер ЯрзиноВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Горре КенджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Remko Bicentini
Ход матча
14'
1:0
Предыдущие игры
Ямайка Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сальвадор 0:0 Ямайка Ямайка 3:2 Гондурас США 0:1 Ямайка Коста-Рика 1:0 Ямайка
Сальвадор 2:0 Ямайка Ямайка 2:1 Суринам Бонэйр 0:6 Ямайка Ямайка 4:0 Каймановы острова Эквадор 2:0 Ямайка Барбадос 2:2 Ямайка Гренада 1:5 Ямайка Сент-Китс и Невис 1:3 Ямайка Ямайка 1:1 Антигуа и Барбуда Южная Корея 2:2 Ямайка Саудовская Аравия 5:2 Ямайка Канада 2:0 Ямайка Тринидад и Тобаго 1:2 Ямайка США 2:1 Ямайка Мексика 0:1 Ямайка Ямайка 2:1 Канада
Кюрасао Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гондурас 0:1 Кюрасао Кюрасао 0:1 Сальвадор Кюрасао 1:1 Вьетнам Кюрасао 3:1 Индия
Антигуа и Барбуда 2:1 Кюрасао Кюрасао 6:0 Гваделупа U.S. Virgin Islands 0:5 Кюрасао Кюрасао 10:0 Гренада Кюрасао 1:0 Боливия Кюрасао 1:1 Боливия Катар 1:2 Кюрасао Кюрасао 0:2 Мексика Сальвадор 2:0 Кюрасао Кюрасао 0:2 Ямайка Мартиника 1:2 Кюрасао Канада 2:1 Кюрасао Кюрасао 1:1 Сальвадор Сальвадор 1:0 Кюрасао Кюрасао 0:1 Сальвадор Куба 1:1 Кюрасао
Последние игры между собой
Ямайка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кюрасао: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
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