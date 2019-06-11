Кубок Африканских Наций 2019

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Египет
 
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Стадион:
ДР Конго

Предыдущие игры

Египет Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Египет 1:0 Зимбабве Египет 3:1 Гвинея Египет 1:0 Танзания Нигерия 1:0 Египет
Нигер 1:1 Египет Египет 3:2 Тунис Свазиленд 0:2 Египет Египет 4:1 Свазиленд Египет 6:0 Нигер Саудовская Аравия 2:1 Египет РОССИЯ 3:1 Египет Египет 0:1 Уругвай Бельгия 3:0 Египет Египет 0:0 Колумбия Кувейт 1:1 Египет Египет 0:1 Греция Португалия 2:1 Египет Гана 1:1 Египет Египет 2:1 Конго Египет 1:0 Уганда
ДР Конго Последние 20 матчей: +6 =9 -5
ДР Конго 0:2 Уганда Кения 1:1 ДР Конго ДР Конго 0:0 Буркина-Фасо ДР Конго 1:0 Либерия
Конго 1:1 ДР Конго Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Либерия 1:1 ДР Конго Нигерия 1:1 ДР Конго ДР Конго 3:1 Гвинея Ливия 1:2 ДР Конго ДР Конго 2:2 Тунис Тунис 2:1 ДР Конго Конго 0:0 ДР Конго ДР Конго 3:1 Конго ДР Конго 2:0 Ботсвана Кения 2:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Гана Того 1:3 ДР Конго Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго

Последние игры между собой

Египет: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ДР Конго: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ДР Конго 0:1 Египет Чемпионат Мира Египет 2:1 ДР Конго ЧМ-2010

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Уганда Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Египет Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Зимбабве Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. ДР Конго Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Египет - ДР Конго

    До начала игры, которая состоится 26.06.2019, осталось 2 дня 22 часа 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Египет - ДР Конго
    Египет
    89.7% (61)
    Ничья
    10.3% (7)
    ДР Конго
    0% (0)
    2:0 Египет
    27.9% (19)
    2:1 Египет
    27.9% (19)
    1:0 Египет
    19.1% (13)
    1:1 Ничья
    8.8% (6)
    3:1 Египет
    4.4% (3)
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