Кубок Африканских Наций 2019
Египет
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Стадион: Каир Интернейшнл
ДР Конго
Предыдущие игры
Египет Последние 20 матчей: +9 =4 -7Египет 1:0 Зимбабве Египет 3:1 Гвинея Египет 1:0 Танзания Нигерия 1:0 Египет
Нигер 1:1 Египет Египет 3:2 Тунис Свазиленд 0:2 Египет Египет 4:1 Свазиленд Египет 6:0 Нигер Саудовская Аравия 2:1 Египет РОССИЯ 3:1 Египет Египет 0:1 Уругвай Бельгия 3:0 Египет Египет 0:0 Колумбия Кувейт 1:1 Египет Египет 0:1 Греция Португалия 2:1 Египет Гана 1:1 Египет Египет 2:1 Конго Египет 1:0 Уганда
ДР Конго Последние 20 матчей: +6 =9 -5ДР Конго 0:2 Уганда Кения 1:1 ДР Конго ДР Конго 0:0 Буркина-Фасо ДР Конго 1:0 Либерия
Конго 1:1 ДР Конго Зимбабве 1:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Зимбабве Либерия 1:1 ДР Конго Нигерия 1:1 ДР Конго ДР Конго 3:1 Гвинея Ливия 1:2 ДР Конго ДР Конго 2:2 Тунис Тунис 2:1 ДР Конго Конго 0:0 ДР Конго ДР Конго 3:1 Конго ДР Конго 2:0 Ботсвана Кения 2:1 ДР Конго ДР Конго 1:2 Гана Того 1:3 ДР Конго Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго
Последние игры между собой
Египет: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ДР Конго: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Египет
89.7% (61)
Ничья
10.3% (7)
ДР Конго
0% (0)
2:0 Египет
27.9% (19)
2:1 Египет
27.9% (19)
1:0 Египет
19.1% (13)
1:1 Ничья
8.8% (6)
3:1 Египет
4.4% (3)
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