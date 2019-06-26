США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
 
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Стадион:
Портленд Тимберс
1
Буш
Ивен
2
Кабрера
Виктор
4
Rudy
Camacho
5
Диалло
Закария
33
Санья
Бакари
28
Shamit
Shome
13
Ken
Krolicki
22
Райтала
Юкка
18
Оквонкво
Орджи
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
8
Тайдер
Сафир
1
Jeff
Attinella
94
Modou
Lamin
Jandama
18
Julio
Cascante
5
Дильна
Клод
32
Marco
Farfan
22
Паредес
Кристиан
40
Самбрано
Ренсо
44
Лориа
Марвин
19
Tomas
Conechny
30
Уильямсон
Эрик
27
Dairon
Asprilla
Монреаль Импакт
3-4-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 4:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Портленд Тимберс МЛС
Монреаль Импакт 2:3 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Портленд Тимберс МЛС Монреаль Импакт 2:0 Портленд Тимберс U

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 18 9 5 4 31 - 20 32
2. Ди Си Юнайтед 17 7 6 4 23 - 18 27
3. Монреаль Импакт 18 8 3 7 21 - 28 27
4. Атланта Юнайтед 15 8 2 5 19 - 11 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 16 5 4 7 26 - 28 19
8. Чикаго Файр 17 4 7 6 25 - 24 19
9. Орландо Сити 15 5 3 7 22 - 21 18
10. Коламбус Кру 17 5 2 10 16 - 25 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 17 4 5 8 17 - 33 17
12. Цинциннати 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 17 7 4 6 25 - 22 25
5. Хьюстон Динамо 14 7 3 4 21 - 18 24
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
9. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
10. Ванкувер Уайткэпс 17 4 7 6 19 - 22 19
11. Портленд Тимберс 14 5 2 7 23 - 26 17
12. Колорадо Рэпидс 17 4 4 9 27 - 36 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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