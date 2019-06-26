США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
Позже
Стадион: Сапуто
Портленд Тимберс
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
28
Shamit
Shome
13
Ken
Krolicki
22
Райтала
Юкка
32
Marco
Farfan
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Санья БакариПолузащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
-
13 Ken KrolickiПолузащитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Marco FarfanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мелано ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|18
|9
|5
|4
|31 - 20
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|3.
|Монреаль Импакт
|18
|8
|3
|7
|21 - 28
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|15
|8
|2
|5
|19 - 11
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|16
|5
|4
|7
|26 - 28
|19
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|9.
|Орландо Сити
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|10.
|Коламбус Кру
|17
|5
|2
|10
|16 - 25
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|17
|4
|5
|8
|17 - 33
|17
|12.
|Цинциннати
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|17
|7
|4
|6
|25 - 22
|25
|5.
|Хьюстон Динамо
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|4
|7
|6
|19 - 22
|19
|11.
|Портленд Тимберс
|14
|5
|2
|7
|23 - 26
|17
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|4
|4
|9
|27 - 36
|16
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