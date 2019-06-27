США: МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
1:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Audi Field
Орландо Сити
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
24
Kyle
Smith
16
Кьестан
Саша
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Маккэн КрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Griffin Yow
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
19 Benji Michel
-
-
-
Главный тренер: James O'Connor
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Memphis 901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|18
|9
|5
|4
|32 - 21
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|18
|8
|6
|4
|24 - 18
|30
|3.
|Монреаль Импакт
|1:0
|19
|9
|3
|7
|22 - 28
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|2:2
|16
|8
|3
|5
|21 - 13
|27
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|2:2
|17
|5
|5
|7
|28 - 30
|20
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|16
|5
|3
|8
|22 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|17
|5
|2
|10
|16 - 25
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|12.
|Цинциннати
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|0:0
|18
|7
|5
|6
|25 - 22
|26
|5.
|Хьюстон Динамо
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|18
|4
|8
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|11.
|Портленд Тимберс
|0:1
|15
|5
|2
|8
|23 - 27
|17
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|4
|4
|9
|27 - 36
|16
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