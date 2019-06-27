США: МЛС 2019

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Ди Си Юнайтед
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Орландо Сити
0'
1:0
10' Гол
Руни Уэйн
27' Желтая карточка
Руан
63'
24
Хемид
Билл
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
29
Хара
Леонардо
21
Дуркин
Кристофер
4
Каноуз
Расселл
11
Lucas
Rodriguez
III
8
Сегура
Улисес
9
Руни
Уэйн
10
Luciano
Acosta
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
24
Kyle
Smith
5
Dillon
Powers
16
Кьестан
Саша
26
Аскуэс
Карлос
9
Chris
Mueller
13
Tesho
Akindele
17
Нани
Луиш
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Орландо Сити
4-3-3

Ход матча

10'
Руни Уэйн
1:0
27'
 
Руан

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Memphis 901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити Открытый Кубок Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Орландо Сити 4:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Орландо Сити 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 18 9 5 4 32 - 21 32
2. Ди Си Юнайтед 1:0 18 8 6 4 24 - 18 30
3. Монреаль Импакт 1:0 19 9 3 7 22 - 28 30
4. Атланта Юнайтед 2:2 16 8 3 5 21 - 13 27
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 2:2 17 5 5 7 28 - 30 20
8. Чикаго Файр 17 4 7 6 25 - 24 19
9. Орландо Сити 0:1 16 5 3 8 22 - 22 18
10. Коламбус Кру 17 5 2 10 16 - 25 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 17 4 5 8 18 - 34 17
12. Цинциннати 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 0:0 18 7 5 6 25 - 22 26
5. Хьюстон Динамо 14 7 3 4 21 - 18 24
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 18 4 8 6 19 - 22 20
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
10. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
11. Портленд Тимберс 0:1 15 5 2 8 23 - 27 17
12. Колорадо Рэпидс 17 4 4 9 27 - 36 16
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    27'
    Руан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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