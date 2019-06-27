США: МЛС 2019

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Торонто
2:2
Второй тайм: 64'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Тсубаса Эндо
11' Желтая карточка
Пирес Леандро
1:1
17' Пенальти
Мартинес Гонсало
1:2
22' Гол
Julian Gressel
2:2
27' Гол
Посуэло Алехандро
64'
16
Вестберг
Квентин
22
Richie
Laryea
15
Завалета
Эрик
26
Симан
Лоран
2
Морроу
Джастин
27
Liam
Fraser
31
Тсубаса
Эндо
8
Дельгадо
Марко
18
Nick
DeLeon
24
Jacob
Shaffelburg
10
Посуэло
Алехандро
1
Гузан
Брэд
3
Паркхёрст
Майкл
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
20
Шеа
Брек
11
Eric
Daian
Remedi
6
Нэйджби
Дарлингтон
10
Мартинес
Гонсало
24
Julian
Gressel
28
Перейра
Дион
19
Brandon
Vazquez
Торонто
4-1-4-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

1'
Тсубаса Эндо
1:0
11'
 
Пирес Леандро
17'
1:1
Мартинес Гонсало
22'
1:2
Julian Gressel
27'
Посуэло Алехандро
(Jacob Shaffelburg)
2:2

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано

Последние игры между собой

Торонто: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Атланта Юнайтед 2:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС
Торонто 2:2 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 18 9 5 4 32 - 21 32
2. Ди Си Юнайтед 1:0 18 8 6 4 24 - 18 30
3. Монреаль Импакт 1:0 19 9 3 7 22 - 28 30
4. Атланта Юнайтед 2:2 16 8 3 5 21 - 13 27
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 2:2 17 5 5 7 28 - 30 20
8. Чикаго Файр 17 4 7 6 25 - 24 19
9. Орландо Сити 0:1 16 5 3 8 22 - 22 18
10. Коламбус Кру 17 5 2 10 16 - 25 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 17 4 5 8 18 - 34 17
12. Цинциннати 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 0:0 18 7 5 6 25 - 22 26
5. Хьюстон Динамо 14 7 3 4 21 - 18 24
6. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
7. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 18 4 8 6 19 - 22 20
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 5 4 6 23 - 27 19
10. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
11. Портленд Тимберс 0:1 15 5 2 8 23 - 27 17
12. Колорадо Рэпидс 17 4 4 9 27 - 36 16
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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