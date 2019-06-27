США: МЛС 2019
Торонто
2:2
Второй тайм: 64'
Стадион: БМО Филд
Атланта Юнайтед
1:0
1' ГолТсубаса Эндо
11' Желтая карточкаПирес Леандро
1:1
17' ПенальтиМартинес Гонсало
1:2
22' ГолJulian Gressel
2:2
27' ГолПосуэло Алехандро
26
Симан
Лоран
27
Liam
Fraser
31
Тсубаса
Эндо
18
Nick
DeLeon
20
Шеа
Брек
28
Перейра
Дион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
91 Бойд ТерренсНападающий
-
20 Ayo AkinolaНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
-
33 Gordon Wild
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Ход матча
1'
1:0
11'
17'
1:1
22'
1:2
27'
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано
Последние игры между собой
Торонто: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|18
|9
|5
|4
|32 - 21
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|18
|8
|6
|4
|24 - 18
|30
|3.
|Монреаль Импакт
|1:0
|19
|9
|3
|7
|22 - 28
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|2:2
|16
|8
|3
|5
|21 - 13
|27
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|2:2
|17
|5
|5
|7
|28 - 30
|20
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|16
|5
|3
|8
|22 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|17
|5
|2
|10
|16 - 25
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|12.
|Цинциннати
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|0:0
|18
|7
|5
|6
|25 - 22
|26
|5.
|Хьюстон Динамо
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|18
|4
|8
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|11.
|Портленд Тимберс
|0:1
|15
|5
|2
|8
|23 - 27
|17
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|4
|4
|9
|27 - 36
|16
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