США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
17' Желтая карточка
Пенья Роналдо
1:0
22' Гол
Казаишвили Валерий
39'
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
27
Лопес
Маркос
IV
93
Judson
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
8
Вондоловски
Крис
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
16
Kevin
Lacruz
III
3
Лундквист
Адам
5
Juan
Cabezas
10
Мартинес
Томас
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
11
Макнамара
Томас
21
Пенья
Роналдо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-1-4-1

Ход матча

17'
 
Пенья Роналдо
22'
Казаишвили Валерий
(Эрикссон Магнус I)
1:0

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Austin Bold Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Хьюстон Динамо: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 18 9 5 4 32 - 21 32
2. Ди Си Юнайтед 18 8 6 4 24 - 18 30
3. Монреаль Импакт 19 9 3 7 23 - 29 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 2 6 21 - 14 26
5. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 3 6 27 - 19 24
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 17 6 4 7 29 - 30 22
8. Чикаго Файр 17 4 7 6 25 - 24 19
9. Орландо Сити 16 5 3 8 22 - 22 18
10. Коламбус Кру 17 5 2 10 16 - 25 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 17 4 5 8 18 - 34 17
12. Цинциннати 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 11 4 1 39 - 13 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
5. Хьюстон Динамо 0:1 15 7 3 5 21 - 19 24
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 16 6 4 6 24 - 27 22
7. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
8. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
9. Ванкувер Уайткэпс 18 4 8 6 21 - 24 20
10. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
11. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
12. Колорадо Рэпидс 17 4 4 9 27 - 36 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...