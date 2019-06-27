США: МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Avaya Stadium
Хьюстон Динамо
17' Желтая карточкаПенья Роналдо
1:0
22' ГолКазаишвили Валерий
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
93
Judson
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Siad Haji
-
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Sam Junqua
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Ход матча
17'
22'
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +10 =3 -7Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Austin Bold Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Хьюстон Динамо: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|18
|9
|5
|4
|32 - 21
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|18
|8
|6
|4
|24 - 18
|30
|3.
|Монреаль Импакт
|19
|9
|3
|7
|23 - 29
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|2
|6
|21 - 14
|26
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|3
|6
|27 - 19
|24
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|17
|6
|4
|7
|29 - 30
|22
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|9.
|Орландо Сити
|16
|5
|3
|8
|22 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|17
|5
|2
|10
|16 - 25
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|12.
|Цинциннати
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|5.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|16
|6
|4
|6
|24 - 27
|22
|7.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|4
|8
|6
|21 - 24
|20
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|11.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|4
|4
|9
|27 - 36
|16
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