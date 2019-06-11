Кубок Африканских Наций 2019

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Сенегал
 
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Стадион:
Алжир

Предыдущие игры

Сенегал Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Сенегал 2:0 Танзания Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали Сенегал 2:0 Мадагаскар
Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Сенегал 1:1 Узбекистан Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал Кабо-Верде 0:2 Сенегал Буркина-Фасо 2:2 Сенегал
Алжир Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Алжир 2:0 Кения Алжир 3:2 Мали Алжир 1:1 Бурунди Алжир 1:0 Тунис
Алжир 1:1 Гамбия Катар 0:1 Алжир Того 1:4 Алжир Бенин 1:0 Алжир Алжир 2:0 Бенин Гамбия 1:1 Алжир Португалия 3:0 Алжир Алжир 2:3 Кабо-Верде Иран 2:1 Алжир Алжир 4:1 Танзания Алжир 3:0 ЦАР Алжир 1:1 Нигерия Камерун 2:0 Алжир Алжир 0:1 Замбия Замбия 3:1 Алжир Алжир 1:2 Ливия

Последние игры между собой

Сенегал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Алжир: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Сенегал 2:2 Алжир Кубок Африканских Наций Алжир 1:0 Сенегал Товарищеские матчи Сенегал 0:2 Алжир Кубок Африканских Наций Алжир 3:2 Сенегал Чемпионат Мира
Сенегал 1:0 Алжир ЧМ-2010

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Алжир Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сенегал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кения Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Танзания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Алжир

    До начала игры, которая состоится 27.06.2019, осталось 2 дня 16 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сенегал - Алжир
    Сенегал
    65.7% (44)
    Ничья
    26.9% (18)
    Алжир
    7.5% (5)
    2:1 Сенегал
    40.3% (27)
    1:1 Ничья
    20.9% (14)
    1:0 Сенегал
    13.4% (9)
    1:2 Алжир
    7.5% (5)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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