Кубок Африканских Наций 2019
Предыдущие игры
Сенегал Последние 20 матчей: +12 =6 -2Сенегал 2:0 Танзания Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали Сенегал 2:0 Мадагаскар
Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Сенегал 1:1 Узбекистан Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал Кабо-Верде 0:2 Сенегал Буркина-Фасо 2:2 Сенегал
Алжир Последние 20 матчей: +8 =4 -8Алжир 2:0 Кения Алжир 3:2 Мали Алжир 1:1 Бурунди Алжир 1:0 Тунис
Последние игры между собой
Сенегал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Алжир: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Сенегал
65.7% (44)
Ничья
26.9% (18)
Алжир
7.5% (5)
2:1 Сенегал
40.3% (27)
1:1 Ничья
20.9% (14)
1:0 Сенегал
13.4% (9)
1:2 Алжир
7.5% (5)
2:2 Ничья
3% (2)
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