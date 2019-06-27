Кубок Африканских Наций 2019
0:1
6' ГолМсува Симон
24' Желтая карточкаОмоло Джоханна
29' Желтая карточкаМвантика Давид
1:1
39' ГолОлунга Майкл
1:2
40' ГолСаматта Мбвана
49' Желтая карточкаХассан Рамадхани
56' Желтая карточкаВаньяма Виктор
2:2
62' ГолОмоло Джоханна
13
Оума
Эрик
14
Олунга
Майкл
18
Манула
Аиши
17
Муса
Фарид
12
Мсува
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Оума ЭрикПолузащитник
-
14 Олунга МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ойемба ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Уэри ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джума МасудНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastien Migne
- Основной состав
-
18 Манула АишиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Муса ФаридПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мсува СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мтони АллиЗащитник
- Защитник
-
14 Бокко ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Яхья ЗайдНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Мната МетахаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Амунеке Эммануэль
Ход матча
6'
0:1
24'
29'
39'
1:1
40'
1:2
49'
56'
62'
2:2
Предыдущие игры
Кения Последние 20 матчей: +9 =5 -6Алжир 2:0 Кения Кения 1:1 ДР Конго Кения 1:0 Мадагаскар Гана 1:0 Кения
Кения 3:0 Эфиопия Эфиопия 0:0 Кения Кения 1:0 Малави Кения 1:0 Гана Индия 2:0 Кения Индия 3:0 Кения Кения 2:1 Новая Зеландия Кения 1:0 Экваториальная Гвинея Кения 0:1 Eswatini Кения 2:3 ЦАР Кения 2:2 Коморские острова Кения 2:2 Занзибар Кения 1:0 Бурунди Кения 1:0 Танзания Кения 0:0 Занзибар Кения 0:0 Ливия
Танзания Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сенегал 2:0 Танзания Египет 1:0 Танзания Танзания 3:0 Уганда Лесото 1:0 Танзания
Танзания 2:0 Кабо-Верде Кабо-Верде 3:0 Танзания Уганда 0:0 Танзания Алжир 4:1 Танзания Кения 1:0 Танзания Руанда 2:1 Танзания Танзания 1:2 Занзибар Ливия 0:0 Танзания Бенин 1:1 Танзания Руанда 0:0 Танзания Танзания 1:1 Руанда ЮАР 0:1 Танзания Танзания 1:1 Маврикий Ангола 0:0 Танзания Танзания 2:0 Малави Танзания 1:1 Лесото
Последние игры между собой
Кения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Танзания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кения
88.4% (129)
Ничья
9.6% (14)
Танзания
2.1% (3)
1:0 Кения
50% (73)
2:1 Кения
21.9% (32)
2:0 Кения
14.4% (21)
1:1 Ничья
8.2% (12)
1:2 Танзания
1.4% (2)
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