Кубок Африканских Наций 2019

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  3. Кубок Африканских Наций 2019
Кения
2:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
Танзания
0'
0:1
6' Гол
Мсува Симон
24' Желтая карточка
Омоло Джоханна
29' Желтая карточка
Мвантика Давид
1:1
39' Гол
Олунга Майкл
1:2
40' Гол
Саматта Мбвана
49' Желтая карточка
Хассан Рамадхани
56' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
2:2
62' Гол
Омоло Джоханна
79'
18
Матаси
Патрик
15
Одиамбо
Дэвид
5
Мохаммед
Муса
I
2
Окуму
Джозеф
3
Омар
Абуд
12
Ваньяма
Виктор
8
Омоло
Джоханна
7
Масика
Аюб
11
Кахата
Фрэнсис
13
Оума
Эрик
14
Олунга
Майкл
18
Манула
Аиши
22
Хассан
Рамадхани
6
Мвантика
Давид
5
Йондан
Келвин
2
Камаги
Гадил
Михал
11
Улимвенгу
Томас
4
Ньони
Эрасто
23
Яхья
Мудатири
17
Муса
Фарид
10
Саматта
Мбвана
12
Мсува
Симон
Кения
Танзания

Ход матча

6'
0:1
Мсува Симон
24'
Омоло Джоханна
 
29'
 
Мвантика Давид
33'
Авире Джон
Кахата Фрэнсис
 
39'
Олунга Майкл
1:1
40'
1:2
Саматта Мбвана
46'
Огинга Бенар
Одиамбо Дэвид
 
49'
 
Хассан Рамадхани
52'
 
Мками Химиди Мао
Яхья Мудатири
56'
Ваньяма Виктор
 
62'
Омоло Джоханна
(Масика Аюб)
2:2
69'
Джоханна Эрик
Омар Абуд
 
70'
 
Бокко Джон
Улимвенгу Томас
80'
 
Домайо Франк
Ньони Эрасто

Предыдущие игры

Кения Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Алжир 2:0 Кения Кения 1:1 ДР Конго Кения 1:0 Мадагаскар Гана 1:0 Кения
Кения 3:0 Эфиопия Эфиопия 0:0 Кения Кения 1:0 Малави Кения 1:0 Гана Индия 2:0 Кения Индия 3:0 Кения Кения 2:1 Новая Зеландия Кения 1:0 Экваториальная Гвинея Кения 0:1 Eswatini Кения 2:3 ЦАР Кения 2:2 Коморские острова Кения 2:2 Занзибар Кения 1:0 Бурунди Кения 1:0 Танзания Кения 0:0 Занзибар Кения 0:0 Ливия
Танзания Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сенегал 2:0 Танзания Египет 1:0 Танзания Танзания 3:0 Уганда Лесото 1:0 Танзания
Танзания 2:0 Кабо-Верде Кабо-Верде 3:0 Танзания Уганда 0:0 Танзания Алжир 4:1 Танзания Кения 1:0 Танзания Руанда 2:1 Танзания Танзания 1:2 Занзибар Ливия 0:0 Танзания Бенин 1:1 Танзания Руанда 0:0 Танзания Танзания 1:1 Руанда ЮАР 0:1 Танзания Танзания 1:1 Маврикий Ангола 0:0 Танзания Танзания 2:0 Малави Танзания 1:1 Лесото

Последние игры между собой

Кения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Танзания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кения 1:0 Танзания Кубок КЕСАФА

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Алжир Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Сенегал Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Кения 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Танзания 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Травма, повреждение
    49'
    Мсува Симон возвращается на поле.
  • 49'
    Йондан Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Омар Абуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 49'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мсува Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Мсува Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Мсува Симон из команды Танзания поставил подножку. Пострадал Ваньяма Виктор
  • 47'
    Кения вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Танзания контролирует мяч.
  • 47'
    Олунга Майкл нанес удар головой, но Манула Аиши спокойно отбил мяч.
  • 46'
    Оума Эрик из команды Кения отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Кения пытается что-то создать.
  • 46'
    Кения контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Угловой
    46'
    Масика Аюб из команды Кения подал угловой слева.
  • 46'
    Gadiel Michael Kamagi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Танзания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Кения вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 45'
    Танзания контролирует мяч.
  • 45'
    Хорошо играет на выходе Манула Аиши - мяч в ее руках
  • 45'
    Оума Эрик из команды Кения отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Йондан Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Одиамбо Дэвид из команды Кения отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Кения пытается что-то создать.
  • 44'
    Улимвенгу Томас из команды Танзания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Танзания пытается что-то создать.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Кения
  • 43'
    Яхья Мудатири пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Омоло Джоханна из команды Кения поставил подножку. Пострадал Муса Фарид
  • 43'
    Удар от ворот произведет Танзания
  • 42'
    Масика Аюб не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Кения пытается что-то создать.
  • 42'
    Танзания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Кения контролирует мяч.
  • 41'
    Танзания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Фантастический гол, где все сам сделал Саматта Мбвана!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Саматта Мбвана забивает!
  • 40'
    Саматта Мбвана из команды Танзания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Саматта Мбвана из команды Танзания идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Танзания пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Вау! Олунга Майкл забивает ударом ножницами! Отличный гол!
  • 39'
    Плохо играет Манула Аиши - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 39'
    Масика Аюб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Йондан Келвин из команды Танзания поставил подножку. Пострадал Авире Джон
  • 38'
    Кения начинает контратаку
  • 38'
    Олунга Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Муса Фарид из команды Танзания подал угловой слева.
  • 37'
    Ramadhani Kessy исполняет штрафной, Матаси Патрик спасает. Будет угловой
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Окуму Джозеф из команды Кения поставил подножку. Пострадал Мсува Симон
  • 36'
    Кения вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Танзания пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Одиамбо Дэвид из команды Кения поставил подножку. Пострадал Саматта Мбвана
  • 36'
    Танзания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ньони Эрасто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Одиамбо Дэвид из команды Кения отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Кения вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 35'
    Танзания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Кения пытается что-то создать.
  • 34'
    Кения вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Танзания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Кения контролирует мяч.
  • 33'
    Тактическая замена. Кахата Фрэнсис уходит с поля и его заменяет Авире Джон
  • Офсайд
    33'
    Оума Эрик из команды Кения в офсайде
  • 33'
    Кения пытается что-то создать.
  • 32'
    Кения контролирует мяч.
  • 32'
    Саматта Мбвана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Gadiel Michael Kamagi из команды Танзания отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Окуму Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Ньони Эрасто делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    31'
    Безумный фол. Ваньяма Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Саматта Мбвана
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Танзания
  • 30'
    Кения пытается что-то создать.
  • 30'
    Йондан Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Оума Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    29'
    David John Mwantika получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    29'
    David John Mwantika из команды Танзания опасно и грубо сыграл. Олунга Майкл пострадал.
  • 29'
    Окуму Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Ramadhani Kessy из команды Танзания отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Танзания пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Ваньяма Виктор из команды Кения поставил подножку. Пострадал Мсува Симон
  • 28'
    Хорошо играет на выходе Манула Аиши - мяч в ее руках
  • 28'
    Ваньяма Виктор из команды Кения отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Кения пытается что-то создать.
  • 27'
    Кения контролирует мяч.
  • 27'
    Танзания контролирует мяч.
  • 27'
    David John Mwantika выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Оума Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Ньони Эрасто из команды Танзания поставил подножку. Пострадал Омоло Джоханна
  • 26'
    Кения вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Ваньяма Виктор из команды Кения делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Кения пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 25'
    Танзания контролирует мяч.
  • 25'
    Хорошо играет на выходе Матаси Патрик - мяч в ее руках
  • 25'
    Gadiel Michael Kamagi из команды Танзания отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    24'
    Омоло Джоханна получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Безумный фол. Омоло Джоханна грубо играет против соперника. Пострадал Саматта Мбвана
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Манула Аиши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Олунга Майкл и попал в каркас ворот!
  • 22'
    Манула Аиши ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • Угловой
    22'
    Оума Эрик из команды Кения подал угловой справа.
  • 21'
    Масика Аюб из команды Кения пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 21'
    Оума Эрик из команды Кения делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 21'
    Кения пытается что-то создать.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Кения
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Омоло Джоханна грубо играет против соперника. Пострадал Яхья Мудатири
  • Фол, нарушение
    19'
    Муса Фарид играет рукой
  • 19'
    Танзания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Танзания контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Танзания
  • 18'
    Омар Абуд из команды Кения делает неудачный навес.
  • 18'
    Кения пытается что-то создать.
  • 18'
    Кения контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    17'
    Олунга Майкл возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    17'
    Йондан Келвин возвращается на поле.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    17'
    Ох, нехорошо это выглядит. Йондан Келвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Ох, нехорошо это выглядит. Олунга Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Йондан Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    16'
    Олунга Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    15'
    Безумный фол. Йондан Келвин грубо играет против соперника. Пострадал Олунга Майкл
  • 14'
    Оума Эрик пробует нанести удар издали, но Манула Аиши ловит мяч
  • 14'
    Масика Аюб из команды Кения делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Олунга Майкл из команды Кения делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Игрок из команды Кения вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    Удар от ворот произведет Кения
  • 14'
    Пространство открывается для Йондан Келвин, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 14'
    Саматта Мбвана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Ramadhani Kessy навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Окуму Джозеф наказан за толчок Мсува Симон
  • 12'
    Танзания пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ваньяма Виктор из команды Кения опасно и грубо сыграл. Манула Аиши пострадал.
  • 12'
    Олунга Майкл из команды Кения делает передачу одноклубнику.
  • 12'
    Игрок из команды Кения вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    10'
    Манула Аиши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 10'
    Олунга Майкл из команды Кения пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 9'
    Кения пытается что-то создать.
  • 9'
    Кения контролирует мяч.
  • 9'
    Танзания пытается что-то создать.
  • 9'
    Танзания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Кения контролирует мяч.
  • 8'
    Хорошо играет на выходе Манула Аиши - мяч в ее руках
  • 8'
    Одиамбо Дэвид из команды Кения отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Кения пытается что-то создать.
  • 8'
    Олунга Майкл из команды Кения пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 8'
    Кения вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Масика Аюб бьет издали, но Манула Аиши ловит мяч в руки
  • 7'
    Кения пытается что-то создать.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Мсува Симон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 6'
    Саматта Мбвана бьет, но Матаси Патрик отбивает мяч перед собой...
  • 5'
    Танзания начинает контратаку
  • 5'
    Йондан Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Оума Эрик из команды Кения отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Кения пытается что-то создать.
  • 5'
    Кения вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Танзания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Олунга Майкл из команды Кения толкнул локтем оппонента. Это David John Mwantika заработал фол
  • 4'
    Кения контролирует мяч.
  • 3'
    Шанс получает Мсува Симон из команды Танзания, но удар головой идет мимо
  • 3'
    Ramadhani Kessy навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Омар Абуд из команды Кения поставил подножку. Пострадал Улимвенгу Томас
  • Фол, нарушение
    2'
    Ваньяма Виктор из команды Кения опасно и грубо сыграл. Мсува Симон пострадал.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Мсува Симон из команды Танзания поставил подножку. Пострадал Омоло Джоханна
  • 1'
    Кения контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Саматта Мбвана из команды Танзания опасно и грубо сыграл. Омар Абуд пострадал.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Кения начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 30 June Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кения 2:2 Танзания
Кения
88.4% (129)
Ничья
9.6% (14)
Танзания
2.1% (3)
1:0 Кения
50% (73)
2:1 Кения
21.9% (32)
2:0 Кения
14.4% (21)
1:1 Ничья
8.2% (12)
1:2 Танзания
1.4% (2)
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