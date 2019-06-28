Кубок Африканских Наций 2019
11' Желтая карточкаХайдара Амаду
37' Желтая карточкаСкири Эйе
42' Желтая карточкаБадри Анис
59' Желтая карточкаМарега Мусса
0:1
60' ГолСамассеку Диади
64' Желтая карточкаШалали Гилан
70' Желтая карточкаСамассеку Диади
1:1
70' ГолХазри Вахби
16
Хассен
Муе
17
Скири
Эйе
20
Шалали
Гилан
10
Хазри
Вахби
23
Слити
Наим
11
Хенисси
Таха
16
Диарра
Джиги
13
Вагё
Молла
- Основной состав
-
16 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Скири ЭйеПолузащитник
-
20 Шалали ГиланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
23 Слити НаимПолузащитник
-
11 Хенисси ТахаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ламти МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ауази КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жиресс Ален
- Основной состав
-
16 Диарра ДжигиВратарь
- Защитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кейта АдамаВратарь
- Вратарь
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Койта СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дукур ЧейкНападающий
-
Главный тренер: Mohamed Magassouba
Ход матча
11'
37'
42'
59'
60'
0:1
64'
70'
70'
70'
1:1
86'
Предыдущие игры
Тунис Последние 20 матчей: +10 =4 -6Тунис 1:1 Ангола Тунис 2:1 Бурунди Хорватия 1:2 Тунис Тунис 2:0 Ирак
Мали Последние 20 матчей: +6 =10 -4Мали 4:1 Мавритания Алжир 3:2 Мали Камерун 1:1 Мали Сенегал 2:1 Мали
Последние игры между собой
Тунис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мали: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тунис
68.3% (99)
Ничья
23.4% (34)
Мали
8.3% (12)
1:0 Тунис
28.3% (41)
2:1 Тунис
26.2% (38)
1:1 Ничья
17.9% (26)
2:0 Тунис
9.7% (14)
1:2 Мали
4.1% (6)
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