Кубок Африканских Наций 2019

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Тунис
1:1
Конец матча

Стадион:
Мали
0'
11' Желтая карточка
Хайдара Амаду
37' Желтая карточка
Скири Эйе
42' Желтая карточка
Бадри Анис
59' Желтая карточка
Марега Мусса
0:1
60' Гол
Самассеку Диади
64' Желтая карточка
Шалали Гилан
70' Желтая карточка
Самассеку Диади
1:1
70' Гол
Хазри Вахби
90'+4
16
Хассен
Муе
2
Кечрида
Вайди
3
Бронн
Дилан
4
Мериа
Яссин
5
Хаддади
Уссама
17
Скири
Эйе
20
Шалали
Гилан
9
Бадри
Анис
10
Хазри
Вахби
23
Слити
Наим
11
Хенисси
Таха
16
Диарра
Джиги
2
Траоре
Амари
13
Вагё
Молла
15
Фофана
Мамаду
3
Коне
Юссуф
4
Хайдара
Амаду
8
Самассеку
Диади
11
Кулибали
Лассана
23
Диаби
Абдулай
19
Дженепо
Мусса
9
Марега
Мусса
Тунис
Мали

Ход матча

11'
 
Хайдара Амаду
37'
Скири Эйе
 
42'
Бадри Анис
 
59'
 
Марега Мусса
60'
0:1
Самассеку Диади
62'
М'Сакни Юссеф
Бадри Анис
 
64'
Шалали Гилан
 
70'
 
Самассеку Диади
70'
Хенисси Таха
 
70'
Хазри Вахби
1:1
70'
Шауат Фирас
Дженепо Мусса
 
75'
 
Думбия Мусса
Диаби Абдулай
80'
 
Траоре Адама VII
Слити Наим
84'
Бен Мохамед Айман
Хайдара Амаду
 
86'
 
Траоре Адама II

Предыдущие игры

Тунис Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тунис 1:1 Ангола Тунис 2:1 Бурунди Хорватия 1:2 Тунис Тунис 2:0 Ирак
Алжир 1:0 Тунис Тунис 4:0 Eswatini Тунис 0:1 Марокко Египет 3:2 Тунис Нигер 1:2 Тунис Тунис 1:0 Нигер Свазиленд 0:2 Тунис Панама 1:2 Тунис Бельгия 5:2 Тунис Тунис 1:2 Англия Тунис 0:1 Испания Тунис 2:2 Турция Португалия 2:2 Тунис Тунис 1:0 Коста-Рика Тунис 1:0 Иран Тунис 0:0 Ливия
Мали Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Мали 4:1 Мавритания Алжир 3:2 Мали Камерун 1:1 Мали Сенегал 2:1 Мали
Мали 3:0 Южный Судан Габон 0:1 Мали Бурунди 1:1 Мали Мали 0:0 Бурунди Южный Судан 0:3 Мали Мали 1:1 Япония Габон 0:0 Мали Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Мали 0:0 Марокко Марокко 6:0 Мали Мавритания 2:2 Мали Мали 4:0 Гамбия Гамбия 0:0 Мали Мали 2:1 Габон Уганда 1:1 Мали Гана 1:0 Мали

Последние игры между собой

Тунис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мали: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тунис 1:2 Мали Чемпионат Африканских наций Тунис 4:2 Мали Товарищеские матчи

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Мали Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Тунис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Ангола Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Мавритания Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 47'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Назначен штрафной. Пострадал Коне Юссуф, его свалил Бадри Анис.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    45'
    Марега Мусса из команды Мали в офсайде
  • 44'
    Тунис контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Тунис
  • 44'
    Марега Мусса не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    Мали имеет хороший шанс забить.
  • 43'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Бадри Анис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    43'
    Диарра Джиги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    42'
    Бадри Анис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    42'
    Бадри Анис из команды Тунис опасно и грубо сыграл. Диарра Джиги пострадал.
  • 42'
    Тунис имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    41'
    Марега Мусса наказан за толчок Мериа Яссин
  • 41'
    Вагё Молла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Хаддади Уссама из команды Тунис отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Тунис пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 40'
    Мали контролирует мяч.
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    37'
    Скири Эйе получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    37'
    Скири Эйе из команды Тунис опасно и грубо сыграл. Диарра Джиги пострадал.
  • 37'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Марега Мусса из команды Мали делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Мали имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 35'
    Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Мали контролирует мяч.
  • 35'
    Мериа Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Коне Юссуф из команды Мали отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Хорошо играет на выходе Хассен Муе - мяч в ее руках
  • Угловой
    34'
    Самассеку Диади из команды Мали подал угловой слева.
  • 34'
    Дженепо Мусса из команды Мали пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 34'
    Мали пытается что-то создать.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Мали
  • 33'
    Хазри Вахби нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 33'
    Тунис начинает контратаку
  • Угловой
    33'
    Самассеку Диади из команды Мали подал угловой справа.
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    32'
    Хассен Муе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Хассен Муе выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...
  • 31'
    Коне Юссуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Кечрида Вайди нарушает правила. Дженепо Мусса пострадал
  • 30'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 30'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Тунис контролирует мяч.
  • 29'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Шалали Гилан нарушает правила. Марега Мусса пострадал
  • 27'
    Удар от ворот произведет Мали
  • 27'
    Игра в одни ворота сейчас. Тунис доминирует и владеет мячом
  • Травма, повреждение
    27'
    Хазри Вахби возвращается на поле.
  • 26'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    26'
    Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Тунис контролирует мяч.
  • 24'
    Мали контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Кечрида Вайди наказан за толчок Дженепо Мусса
  • 22'
    Скири Эйе из команды Тунис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Тунис контролирует мяч.
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 21'
    Диаби Абдулай бьет издали, но Хассен Муе ловит мяч в руки
  • 21'
    Мали начинает контратаку
  • 20'
    Диаби Абдулай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    19'
    Коне Юссуф из команды Мали играет слишком грубо. Бадри Анис оказался на газоне.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Мали
  • 18'
    Хаддади Уссама из команды Тунис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Тунис имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Мали поставил подножку. Пострадал Слити Наим
  • 17'
    Коне Юссуф из команды Мали пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 17'
    Мали контролирует мяч.
  • Офсайд
    16'
    Хенисси Таха из команды Тунис в офсайде
  • 16'
    Тунис контролирует мяч.
  • 16'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Мали вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Коне Юссуф нарушает правила. Хенисси Таха пострадал
  • 14'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Мали вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Назначен штрафной. Пострадал Дженепо Мусса, его свалил Кечрида Вайди.
  • 13'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    13'
    Бадри Анис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    11'
    Хайдара Амаду получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Хайдара Амаду грубо играет против соперника. Пострадал Бадри Анис
  • Фол, нарушение
    11'
    Слити Наим из команды Тунис играет слишком грубо. Диаби Абдулай оказался на газоне.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Тунис
  • 10'
    Марега Мусса из команды Мали делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Мали имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Мали контролирует мяч.
  • 9'
    Бадри Анис из команды Тунис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Тунис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Мали
  • 8'
    Шанс получает Хенисси Таха из команды Тунис, но удар головой идет мимо
  • 8'
    Хаддади Уссама из команды Тунис делает навес прямо в штрафную.
  • Угловой
    8'
    Хазри Вахби из команды Тунис разыграл угловой с левого угла.
  • 8'
    Хороший удар издали нанес Хазри Вахби, но отличный сейв сделал Диарра Джиги. Угловой.
  • 7'
    Тунис контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Кулибали Лассана наказан за толчок Слити Наим
  • 6'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Бадри Анис из команды Тунис поставил подножку. Пострадал Дженепо Мусса
  • Фол, нарушение
    6'
    Мериа Яссин нарушает правила. Марега Мусса пострадал
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Бадри Анис нарушает правила. Коне Юссуф пострадал
  • 5'
    Какой удар! Со штрафного Хазри Вахби сотряс перекладину!
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Мали поставил подножку. Пострадал Слити Наим
  • 4'
    Тунис имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Диарра Джиги ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Тунис поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассана
  • 3'
    Тунис контролирует мяч.
  • 2'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Тунис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Марега Мусса из команды Мали делает навес прямо в штрафную.
  • 1'
    Мали пытается что-то создать.
  • 1'
    Тунис контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Тунис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suez Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тунис 1:1 Мали
Тунис
68.3% (99)
Ничья
23.4% (34)
Мали
8.3% (12)
1:0 Тунис
28.3% (41)
2:1 Тунис
26.2% (38)
1:1 Ничья
17.9% (26)
2:0 Тунис
9.7% (14)
1:2 Мали
4.1% (6)
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