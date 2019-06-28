Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7191
Хельсинборг
0'
0:1
38' Гол
Rasmus Joensson
90' Желтая карточка
Kevin Wright
90' Желтая карточка
Rasmus Joensson
90' Желтая карточка
Мехмети Агон
90'+6
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
4
Arvid
Brorsson
3
Kevin
Wright
12
Jake
Larsson
20
Filip
Rogic
25
Герзич
Нордин
7
Бертильссон
Юхан
9
Проделль
Виктор
99
Страндберг
Карлос
25
Kalle
Joelsson
57
Marcus
Holgersson
4
Гранквист
Андреас
3
Ливерстам
Фредрик
11
Эрикссон
Адам
6
Андреас
Ландгрен
14
Абубакари
Мохаммед
69
Бойсен
Давид
9
Rasmus
Joensson
15
Max
Svensson
8
Mamudu
Moro
Эребру
4-4-2
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Вандерсон ду Карму
Бойсен Давид
34'
Rodin Deprem
Страндберг Карлос
 
38'
0:1
Rasmus Joensson
(Mamudu Moro)
73'
Мехмети Агон
Arvid Brorsson
 
74'
Броберг Мартин
Проделль Виктор
 
74'
 
Рандруп Андерс
Вандерсон ду Карму
74'
 
Перссон Юхан
Андреас Ландгрен
90'
Kevin Wright
 
90'
 
Rasmus Joensson
90'
Мехмети Агон
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру
Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер

Последние игры между собой

Эребру: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
Эребру 1:1 Хельсинборг Кубок Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Кубок
Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 13 7 3 3 16 - 11 24
4. Гётеборг 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Хеккен 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Норрчёпинг 13 5 6 2 20 - 15 21
7. Хаммарбю 12 5 4 3 20 - 16 19
8. Эльфсборг 12 4 5 3 16 - 17 17
9. Эстерсунд 12 3 5 4 13 - 18 14
10. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 13 2 4 7 15 - 20 10
15. Фалькенберг 12 1 4 7 9 - 21 7
16. АФК Эскильстуна 12 1 3 8 9 - 23 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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