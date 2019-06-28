Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
0:1
Конец матча
Стадион: Берн Арена Зрители: 7191
Хельсинборг
0:1
38' ГолRasmus Joensson
90' Желтая карточкаKevin Wright
90' Желтая карточкаRasmus Joensson
90' Желтая карточкаМехмети Агон
12
Jake
Larsson
20
Filip
Rogic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
48 Adam Bark
-
-
-
-
13 Rodin Deprem
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Бойсен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Noel Mbo
-
Главный тренер: Henrik Larsson
Ход матча
38'
0:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 7
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру
Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер
Последние игры между собой
Эребру: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|4.
|Гётеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Хеккен
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Норрчёпинг
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|7.
|Хаммарбю
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|Эльфсборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|9.
|Эстерсунд
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|10.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|2
|4
|7
|15 - 20
|10
|15.
|Фалькенберг
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
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