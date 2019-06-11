Кубок Африканских Наций 2019

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Марокко
 
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Стадион:
Кот-д'Ивуар

Предыдущие игры

Марокко Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Марокко 1:0 Намибия Марокко 2:3 Замбия Марокко 0:1 Гамбия Марокко 0:1 Аргентина
Малави 0:0 Марокко Тунис 0:1 Марокко Марокко 2:0 Камерун Коморские острова 2:2 Марокко Марокко 1:0 Коморские острова Марокко 3:0 Малави Испания 2:2 Марокко Португалия 1:0 Марокко Марокко 0:1 Иран Эстония 1:3 Марокко Марокко 2:1 Словакия Марокко 0:0 Украина Марокко 2:0 Узбекистан Сербия 1:2 Марокко Марокко 4:0 Нигерия Марокко 3:1 Ливия
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова
Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР Руанда 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Того 2:2 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0:2 Замбия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Габон Габон 0:3 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:3 Гвинея

Последние игры между собой

Марокко: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кот-д'Ивуар: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кубок Африканских Наций Марокко 0:0 Кот-д'Ивуар Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка Марокко 0:1 Кот-д'Ивуар Чемпионат Африканских наций
Марокко 0:1 Кот-д'Ивуар Товарищеские матчи Кот-д'Ивуар 1:1 Марокко Чемпионат Мира Кот-д'Ивуар 2:2 Марокко Международные матчи

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Марокко Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЮАР Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Намибия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - Кот-д'Ивуар

    До начала игры, которая состоится 28.06.2019, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Марокко - Кот-д'Ивуар
    Марокко
    44.3% (31)
    Ничья
    31.4% (22)
    Кот-д'Ивуар
    24.3% (17)
    1:0 Марокко
    20% (14)
    1:1 Ничья
    20% (14)
    2:1 Марокко
    18.6% (13)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    15.7% (11)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    5.7% (4)
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