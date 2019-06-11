Кубок Африканских Наций 2019
Марокко
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Стадион: Аль-Салам
Кот-д'Ивуар
Предыдущие игры
Марокко Последние 20 матчей: +11 =4 -5Марокко 1:0 Намибия Марокко 2:3 Замбия Марокко 0:1 Гамбия Марокко 0:1 Аргентина
Малави 0:0 Марокко Тунис 0:1 Марокко Марокко 2:0 Камерун Коморские острова 2:2 Марокко Марокко 1:0 Коморские острова Марокко 3:0 Малави Испания 2:2 Марокко Португалия 1:0 Марокко Марокко 0:1 Иран Эстония 1:3 Марокко Марокко 2:1 Словакия Марокко 0:0 Украина Марокко 2:0 Узбекистан Сербия 1:2 Марокко Марокко 4:0 Нигерия Марокко 3:1 Ливия
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова
Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР Руанда 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Того 2:2 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0:2 Замбия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Габон Габон 0:3 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:3 Гвинея
Последние игры между собой
Марокко: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кот-д'Ивуар: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Марокко
44.3% (31)
Ничья
31.4% (22)
Кот-д'Ивуар
24.3% (17)
1:0 Марокко
20% (14)
1:1 Ничья
20% (14)
2:1 Марокко
18.6% (13)
1:2 Кот-д'Ивуар
15.7% (11)
0:1 Кот-д'Ивуар
5.7% (4)
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