Кубок Америки 2019
Колумбия
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Стадион: Арена Коринтианс
Чили
Предыдущие игры
Колумбия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия
Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина Колумбия 2:1 Венесуэла Колумбия 1:1 Англия Сенегал 0:1 Колумбия Польша 0:3 Колумбия Колумбия 1:2 Япония Египет 0:0 Колумбия Австралия 0:0 Колумбия Франция 2:3 Колумбия Китай 0:4 Колумбия Южная Корея 2:1 Колумбия
Чили Последние 20 матчей: +8 =4 -8Чили 0:1 Уругвай Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити
Последние игры между собой
Колумбия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Чили: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|2.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|4.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колумбия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Аргентина
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Парагвай
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Катар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уругвай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Чили
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Япония
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|4.
|Эквадор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Колумбия
77.6% (52)
Ничья
7.5% (5)
Чили
14.9% (10)
2:1 Колумбия
44.8% (30)
1:0 Колумбия
19.4% (13)
1:2 Чили
13.4% (9)
2:0 Колумбия
9% (6)
1:1 Ничья
4.5% (3)
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