Кубок Америки 2019

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Колумбия
 
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Стадион:
Чили

Предыдущие игры

Колумбия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия
Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина Колумбия 2:1 Венесуэла Колумбия 1:1 Англия Сенегал 0:1 Колумбия Польша 0:3 Колумбия Колумбия 1:2 Япония Египет 0:0 Колумбия Австралия 0:0 Колумбия Франция 2:3 Колумбия Китай 0:4 Колумбия Южная Корея 2:1 Колумбия
Чили Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Чили 0:1 Уругвай Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити
США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили Чили 4:1 Гондурас Чили 2:3 Коста-Рика Мексика 0:1 Чили Перу 3:0 Чили Южная Корея 0:0 Чили Польша 2:2 Чили Сербия 0:1 Чили Румыния 3:2 Чили Дания 0:0 Чили Швеция 1:2 Чили Бразилия 3:0 Чили Чили 2:1 Эквадор Боливия 1:0 Чили Чили 0:3 Парагвай

Последние игры между собой

Колумбия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Чили: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Колумбия 0:0 Чили Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Колумбия 0:2 Чили Кубок Америки Чили 1:1 Колумбия Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Колумбия 3:3 Чили Чемпионат Мира
Чили 1:3 Колумбия Чемпионат Мира Колумбия 0:2 Чили Товарищеские матчи Колумбия 2:4 Чили Чемпионат Мира Чили 4:0 Колумбия Чемпионат Мира

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 2 1 0 8 - 0 7
2. Венесуэла Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Перу Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
4. Боливия Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Колумбия Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Аргентина Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Парагвай Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Катар Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Уругвай Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Чили Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
3. Япония Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
4. Эквадор Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Чили

    До начала игры, которая состоится 29.06.2019, осталось 2 дня 1 час 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Колумбия - Чили
    Колумбия
    77.6% (52)
    Ничья
    7.5% (5)
    Чили
    14.9% (10)
    2:1 Колумбия
    44.8% (30)
    1:0 Колумбия
    19.4% (13)
    1:2 Чили
    13.4% (9)
    2:0 Колумбия
    9% (6)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
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